Apex Breakout Context Radar MT5

簡短說明

在同一個 H1 面板辨認 XAUUSD 突破目前是在等待、已確認、回踩、被過濾、已失效或已經過度延伸；不開倉，也不管理交易。

突破是一段流程，不只是一條被穿越的線

Apex Breakout Context Radar MT5 把前日方向、當日符合環境的突破、目前回踩觀察區、開盤缺口及不追價環境整理成具名的行情狀態，集中顯示在一個 H1 面板。它協助 XAUUSD 主觀交易者先理解圖表正在發生什麼，再套用自己的進場、出場、倉位和風險規則。

唯讀 MT5 指標

不下單，也不存取交易帳戶

可免費使用 Strategy Tester Demo

主要功能

前一交易日高點與低點

前日順序：LOW TO HIGH、HIGH TO LOW 或 UNRESOLVED

當前方向環境：UPSIDE、DOWNSIDE 或 UNRESOLVED

當日第一個符合環境的突破標記

有效突破後的目前回踩觀察價位

開盤缺口狀態：NEUTRAL、OPEN、FILLED 或 DATA MISSING

狀態式行情判斷面板

僅在啟用的狀態真正改變時提醒

可選用終端、推播與電子郵件通知

深色與淺色主題

同一圖表可使用多個彼此隔離的實例

只需要 H1 歷史資料

不使用 DLL、WebRequest、外部指標或額外授權系統

狀態說明

WAITING BREAKOUT：前日環境已完成，但方向邊界尚未被突破。

BREAKOUT CONFIRMED：追蹤中的方向邊界已被突破，而且環境仍有效。

PULLBACK WATCH：有效突破已存在，圖表正在監控目前回踩區域。

RETEST AREA：價格已回到目前回踩觀察區附近。

FILTERED：行情雖然發生突破，但完整環境未通過。

INVALIDATED：價格越過有效參考，原始突破環境已失效。

EXTENDED / NO CHASE：價格已消耗相當部分的當日移動空間，面板明確提示不要把它當作新環境追價。

SESSION CLOSED：接近每日邊界時，不再把新的環境視為有效。

DATA MISSING：缺少必要 H1 歷史資料。

內部判定距離與完整決策樹不提供為輸入參數。產品使用穩定、容易理解的命名狀態，避免使用者因大量參數而過度最佳化。

歷史確認與目前價格

前日區間與順序使用券商 H1 歷史資料。今日環境會依目前市場價格更新，重新啟動後則從現有 H1 歷史重建。

券商伺服器時間、歷史資料、報價位數與價格來源可能影響每日邊界及顯示值。若面板顯示 DATA MISSING，請先載入更多 XAUUSD H1 歷史資料。

建議設定

平台：MetaTrader 5

商品：XAUUSD 或券商帶後綴的 XAUUSD 商品

圖表週期：H1

必要歷史：H1

基本使用流程

將指標載入券商的 XAUUSD H1 圖表。 查看 PRIOR SEQUENCE 與 DIRECTION。 查看 CURRENT STATE。 若有效突破已存在，查看 PULLBACK WATCH。 確認 OPENING GAP，以及 FILTERED、INVALIDATED 或 EXTENDED 警示。 套用自己獨立的進出場、倉位與風險規則。

輸入項目

圖表環境

顯示前日區間

顯示當日突破標記

顯示目前回踩觀察價位

提醒

突破狀態提醒

回踩區提醒

可選的過濾狀態提醒

終端、推播與電子郵件傳送

顯示

深色或淺色主題

面板位置

面板字體大小

Instance ID

同一張圖表使用多個副本時，請設定不同 Instance ID。

唯讀設計

不會開倉、修改或平倉。

不會讀取持倉、掛單、交易歷史或帳戶餘額。

不會計算手數、停損或停利。

突破或回踩狀態不是保證獲利的買賣訊號。

不會把圖表或帳戶資料傳送到外部伺服器。

不保證獲利，也不保證避免虧損。

Demo 與支援

請在 MT5 策略測試器的視覺模式，以券商 XAUUSD H1 歷史資料執行 MQL5 Market Demo。正式使用前，請確認前日價位、方向、命名狀態、深淺色主題及提醒行為。

如需回報顯示或計算問題，請提供 MT5 build、券商、完整商品名稱、圖表週期、面板截圖，以及相關 Experts 或 Journal 訊息。請勿傳送任何交易帳戶密碼。

風險聲明

槓桿交易具有重大風險。歷史價格結構不能預測未來結果。本指標是圖表分析工具，不構成投資建議，也不保證獲利。所有交易決策與風險設定均由使用者自行負責。