Apex Breakout Context Radar MT5
- 指标
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Ying Li Lu我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Apex Breakout Context Radar MT5
簡短說明
在同一個 H1 面板辨認 XAUUSD 突破目前是在等待、已確認、回踩、被過濾、已失效或已經過度延伸；不開倉，也不管理交易。
突破是一段流程，不只是一條被穿越的線
Apex Breakout Context Radar MT5 把前日方向、當日符合環境的突破、目前回踩觀察區、開盤缺口及不追價環境整理成具名的行情狀態，集中顯示在一個 H1 面板。它協助 XAUUSD 主觀交易者先理解圖表正在發生什麼，再套用自己的進場、出場、倉位和風險規則。
- 唯讀 MT5 指標
- 不下單，也不存取交易帳戶
- 可免費使用 Strategy Tester Demo
主要功能
- 前一交易日高點與低點
- 前日順序：LOW TO HIGH、HIGH TO LOW 或 UNRESOLVED
- 當前方向環境：UPSIDE、DOWNSIDE 或 UNRESOLVED
- 當日第一個符合環境的突破標記
- 有效突破後的目前回踩觀察價位
- 開盤缺口狀態：NEUTRAL、OPEN、FILLED 或 DATA MISSING
- 狀態式行情判斷面板
- 僅在啟用的狀態真正改變時提醒
- 可選用終端、推播與電子郵件通知
- 深色與淺色主題
- 同一圖表可使用多個彼此隔離的實例
- 只需要 H1 歷史資料
- 不使用 DLL、WebRequest、外部指標或額外授權系統
狀態說明
- WAITING BREAKOUT：前日環境已完成，但方向邊界尚未被突破。
- BREAKOUT CONFIRMED：追蹤中的方向邊界已被突破，而且環境仍有效。
- PULLBACK WATCH：有效突破已存在，圖表正在監控目前回踩區域。
- RETEST AREA：價格已回到目前回踩觀察區附近。
- FILTERED：行情雖然發生突破，但完整環境未通過。
- INVALIDATED：價格越過有效參考，原始突破環境已失效。
- EXTENDED / NO CHASE：價格已消耗相當部分的當日移動空間，面板明確提示不要把它當作新環境追價。
- SESSION CLOSED：接近每日邊界時，不再把新的環境視為有效。
- DATA MISSING：缺少必要 H1 歷史資料。
內部判定距離與完整決策樹不提供為輸入參數。產品使用穩定、容易理解的命名狀態，避免使用者因大量參數而過度最佳化。
歷史確認與目前價格
前日區間與順序使用券商 H1 歷史資料。今日環境會依目前市場價格更新，重新啟動後則從現有 H1 歷史重建。
券商伺服器時間、歷史資料、報價位數與價格來源可能影響每日邊界及顯示值。若面板顯示 DATA MISSING，請先載入更多 XAUUSD H1 歷史資料。
建議設定
- 平台：MetaTrader 5
- 商品：XAUUSD 或券商帶後綴的 XAUUSD 商品
- 圖表週期：H1
- 必要歷史：H1
基本使用流程
- 將指標載入券商的 XAUUSD H1 圖表。
- 查看 PRIOR SEQUENCE 與 DIRECTION。
- 查看 CURRENT STATE。
- 若有效突破已存在，查看 PULLBACK WATCH。
- 確認 OPENING GAP，以及 FILTERED、INVALIDATED 或 EXTENDED 警示。
- 套用自己獨立的進出場、倉位與風險規則。
輸入項目
圖表環境
- 顯示前日區間
- 顯示當日突破標記
- 顯示目前回踩觀察價位
提醒
- 突破狀態提醒
- 回踩區提醒
- 可選的過濾狀態提醒
- 終端、推播與電子郵件傳送
顯示
- 深色或淺色主題
- 面板位置
- 面板字體大小
- Instance ID
同一張圖表使用多個副本時，請設定不同 Instance ID。
唯讀設計
- 不會開倉、修改或平倉。
- 不會讀取持倉、掛單、交易歷史或帳戶餘額。
- 不會計算手數、停損或停利。
- 突破或回踩狀態不是保證獲利的買賣訊號。
- 不會把圖表或帳戶資料傳送到外部伺服器。
- 不保證獲利，也不保證避免虧損。
Demo 與支援
請在 MT5 策略測試器的視覺模式，以券商 XAUUSD H1 歷史資料執行 MQL5 Market Demo。正式使用前，請確認前日價位、方向、命名狀態、深淺色主題及提醒行為。
如需回報顯示或計算問題，請提供 MT5 build、券商、完整商品名稱、圖表週期、面板截圖，以及相關 Experts 或 Journal 訊息。請勿傳送任何交易帳戶密碼。
風險聲明
槓桿交易具有重大風險。歷史價格結構不能預測未來結果。本指標是圖表分析工具，不構成投資建議，也不保證獲利。所有交易決策與風險設定均由使用者自行負責。