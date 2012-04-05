Apex Turning Point Radar MT5
- 指标
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Ying Li Lu我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Apex Turning Point Radar MT5
簡短說明
專為 XAUUSD 設計的唯讀轉折雷達，同時整理主要與次要轉折情境，並在已確認的 H1/H4 結構改變時提醒使用者。
四種情境，一個判斷面板
- START RISE：主要向上轉折情境
- START FALL：主要向下轉折情境
- SMALL RISE：次要向上轉折情境
- SMALL FALL：次要向下轉折情境
每個情境都有獨立觀察價位與狀態：WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED 或 DATA MISSING。面板讓交易者在規劃部位前，快速看出市場正在準備什麼，以及目前最接近哪一種情境。
為什麼交易者需要它
轉折在行情走完後很容易辨認，但在價格發展中往往難以有系統地判讀。此指標將高週期主要結構與低週期次要結構分開，並把尚未完成的價格行為與已確認轉折清楚區隔，再集中顯示於簡潔的 H1 面板。
它適合希望建立固定看盤流程、但仍要自行掌握進場、出場、倉位與風險的 XAUUSD 主觀交易者。
主要功能
- 顯示 H4 結構的主要已確認轉折標記
- 顯示 H1 結構的次要已確認轉折標記
- START RISE、START FALL、SMALL RISE、SMALL FALL 四個獨立欄位
- 每種情境的目前觀察價位
- 市場狀態：BULLISH、BEARISH、RANGE / MIXED 或 DATA MISSING
- 高週期條件不支持時，次要情境顯示為 FILTERED
- 顯示目前最近的情境
- WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED、DATA MISSING 五種狀態
- 僅在追蹤狀態改變時提醒，不會每個 tick 重複通知
- 可選用終端、推播與電子郵件通知
- 深色與淺色主題
- 同一圖表可使用多個彼此隔離的實例
- 不使用 DLL、WebRequest 或外部指標
已確認標記與形成中行情
雷達只使用已收盤的歷史 K 棒，並等待右側價格確認後才接受一個轉折點。確認完成後，標記會顯示在原始轉折 K 棒上。
因此標記本來就會晚於轉折形成，而不是在尚未收盤的 K 棒上預測。確認前的行情仍可能改變；完成確認後的歷史標記則固定對應已確認結構。
狀態說明
- WAITING：有效結構已存在，但價格尚未接近觀察價位。
- APPROACHING：價格正在接近目前觀察價位。
- CONFIRMED：最近一根已收盤 H1 K 棒確認了追蹤中的情境。
- FILTERED：次要情境未獲目前 H4 市場狀態支持。
- DATA MISSING：缺少必要的 H1 或 H4 歷史資料。
啟用提醒後，只有狀態真正改變才會通知；相同狀態不會在每個 tick 重複發送。
建議設定
- 平台：MetaTrader 5
- 商品：XAUUSD 或券商帶後綴的 XAUUSD 商品
- 圖表週期：H1
- 參考結構：H1 與 H4
- 必要資料：H1 與 H4 歷史資料
券商歷史資料、伺服器時間、報價位數與商品規格可能影響顯示價位。若面板顯示 DATA MISSING，請先載入更多 H1 與 H4 歷史資料。
基本使用流程
- 將指標載入券商的 XAUUSD H1 圖表。
- 查看 MARKET REGIME。
- 比較四種情境及其觀察價位。
- 查看 NEAREST CONTEXT。
- 等待收盤後的狀態改變。
- 使用自己獨立的進出場、倉位與風險規則。
輸入項目
轉折標記
- 顯示主要已確認轉折
- 顯示次要已確認轉折
- 顯示目前觀察價位
- 每個方向的可見標記數量
提醒
- 接近狀態提醒
- 確認狀態提醒
- 終端、推播與電子郵件傳送
顯示
- 深色或淺色主題
- 面板位置
- 面板字體大小
- Instance ID
同一張圖表載入多個副本時，請為每個副本設定不同的 Instance ID。此 ID 也會顯示在 MT5 指標清單中。
本指標不會做的事
- 不會開倉、修改或平倉。
- 不會計算手數、停損或停利。
- 轉折標記不是保證獲利的買賣訊號。
- 不會把圖表或帳戶資料傳送到外部伺服器。
- 不使用 DLL、WebRequest 或額外授權系統。
- 不保證獲利，也不保證避免虧損。
Demo 與支援
請在 MT5 策略測試器的視覺模式，以券商的 XAUUSD H1 歷史資料執行 MQL5 Market Demo。正式使用前，請確認主要與次要標記的差異、面板狀態、深淺色主題及提醒行為。
如需回報顯示或計算問題，請提供 MT5 build、券商、完整商品名稱、圖表週期、面板截圖，以及相關 Experts 或 Journal 訊息。請勿傳送任何交易帳戶密碼。
風險聲明
槓桿交易具有重大風險。歷史圖表結構不能預測未來結果。本指標是圖表分析工具，不構成投資建議，也不保證獲利。所有交易決策與風險設定均由使用者自行負責。