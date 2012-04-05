Apex Turning Point Radar MT5

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  • Ying Li Lu
    Ying Li Lu

    Ying Li Lu

    我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

Apex Turning Point Radar MT5

簡短說明

專為 XAUUSD 設計的唯讀轉折雷達，同時整理主要與次要轉折情境，並在已確認的 H1/H4 結構改變時提醒使用者。

四種情境，一個判斷面板

  • START RISE：主要向上轉折情境
  • START FALL：主要向下轉折情境
  • SMALL RISE：次要向上轉折情境
  • SMALL FALL：次要向下轉折情境

每個情境都有獨立觀察價位與狀態：WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED 或 DATA MISSING。面板讓交易者在規劃部位前，快速看出市場正在準備什麼，以及目前最接近哪一種情境。

為什麼交易者需要它

轉折在行情走完後很容易辨認，但在價格發展中往往難以有系統地判讀。此指標將高週期主要結構與低週期次要結構分開，並把尚未完成的價格行為與已確認轉折清楚區隔，再集中顯示於簡潔的 H1 面板。

它適合希望建立固定看盤流程、但仍要自行掌握進場、出場、倉位與風險的 XAUUSD 主觀交易者。

主要功能

  • 顯示 H4 結構的主要已確認轉折標記
  • 顯示 H1 結構的次要已確認轉折標記
  • START RISE、START FALL、SMALL RISE、SMALL FALL 四個獨立欄位
  • 每種情境的目前觀察價位
  • 市場狀態：BULLISH、BEARISH、RANGE / MIXED 或 DATA MISSING
  • 高週期條件不支持時，次要情境顯示為 FILTERED
  • 顯示目前最近的情境
  • WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED、DATA MISSING 五種狀態
  • 僅在追蹤狀態改變時提醒，不會每個 tick 重複通知
  • 可選用終端、推播與電子郵件通知
  • 深色與淺色主題
  • 同一圖表可使用多個彼此隔離的實例
  • 不使用 DLL、WebRequest 或外部指標

已確認標記與形成中行情

雷達只使用已收盤的歷史 K 棒，並等待右側價格確認後才接受一個轉折點。確認完成後，標記會顯示在原始轉折 K 棒上。

因此標記本來就會晚於轉折形成，而不是在尚未收盤的 K 棒上預測。確認前的行情仍可能改變；完成確認後的歷史標記則固定對應已確認結構。

狀態說明

  • WAITING：有效結構已存在，但價格尚未接近觀察價位。
  • APPROACHING：價格正在接近目前觀察價位。
  • CONFIRMED：最近一根已收盤 H1 K 棒確認了追蹤中的情境。
  • FILTERED：次要情境未獲目前 H4 市場狀態支持。
  • DATA MISSING：缺少必要的 H1 或 H4 歷史資料。

啟用提醒後，只有狀態真正改變才會通知；相同狀態不會在每個 tick 重複發送。

建議設定

  • 平台：MetaTrader 5
  • 商品：XAUUSD 或券商帶後綴的 XAUUSD 商品
  • 圖表週期：H1
  • 參考結構：H1 與 H4
  • 必要資料：H1 與 H4 歷史資料

券商歷史資料、伺服器時間、報價位數與商品規格可能影響顯示價位。若面板顯示 DATA MISSING，請先載入更多 H1 與 H4 歷史資料。

基本使用流程

  1. 將指標載入券商的 XAUUSD H1 圖表。
  2. 查看 MARKET REGIME。
  3. 比較四種情境及其觀察價位。
  4. 查看 NEAREST CONTEXT。
  5. 等待收盤後的狀態改變。
  6. 使用自己獨立的進出場、倉位與風險規則。

輸入項目

轉折標記

  • 顯示主要已確認轉折
  • 顯示次要已確認轉折
  • 顯示目前觀察價位
  • 每個方向的可見標記數量

提醒

  • 接近狀態提醒
  • 確認狀態提醒
  • 終端、推播與電子郵件傳送

顯示

  • 深色或淺色主題
  • 面板位置
  • 面板字體大小
  • Instance ID

同一張圖表載入多個副本時，請為每個副本設定不同的 Instance ID。此 ID 也會顯示在 MT5 指標清單中。

本指標不會做的事

  • 不會開倉、修改或平倉。
  • 不會計算手數、停損或停利。
  • 轉折標記不是保證獲利的買賣訊號。
  • 不會把圖表或帳戶資料傳送到外部伺服器。
  • 不使用 DLL、WebRequest 或額外授權系統。
  • 不保證獲利，也不保證避免虧損。

Demo 與支援

請在 MT5 策略測試器的視覺模式，以券商的 XAUUSD H1 歷史資料執行 MQL5 Market Demo。正式使用前，請確認主要與次要標記的差異、面板狀態、深淺色主題及提醒行為。

如需回報顯示或計算問題，請提供 MT5 build、券商、完整商品名稱、圖表週期、面板截圖，以及相關 Experts 或 Journal 訊息。請勿傳送任何交易帳戶密碼。

風險聲明

槓桿交易具有重大風險。歷史圖表結構不能預測未來結果。本指標是圖表分析工具，不構成投資建議，也不保證獲利。所有交易決策與風險設定均由使用者自行負責。

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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
作者的更多信息
Apex Pullback Map MT5
Ying Li Lu
指标
Apex Pullback Map MT5 简短说明 帮助 XAUUSD 交易者在计划交易前快速判断昨日方向、已确认的 H1/H4 结构，以及价格是否接近当前关键反应区；只读，不自动下单。 一张图回答三个问题 前一交易日是高点先形成，还是低点先形成？ 哪些 H1 与 H4 摆动点已经确认，哪个点仍在形成？ 价格当前是在等待、接近、进入还是已经越过反应区？ Apex Pullback Map MT5 将这些观察集中在经纪商的 XAUUSD H1 图表中。它是只读分析指标，所有交易决定仍由用户自行作出。 这个图表工具的区别 它不只显示静态的前日高低线，也不只绘制一个随摆动变化的网格。指标将前日高低点顺序解析、基于已收盘 K 线的 H1/H4 摆动确认、单独显示的形成中摆动点、有效反应区和状态变化提醒组合在一起。 概述 Apex Pullback Map MT5 将 XAUUSD 图表准备流程中的多个部分整理在同一视图中。指标标记前一交易日的关键价位，判断前日高点和低点的形成顺序，显示已确认的 H1 与 H4 摆动结构，并绘制当前有效的关键反应区。 紧凑的状态面板显示当前结构和区域状态。指标
Apex Breakout Context Radar MT5
Ying Li Lu
指标
Apex Breakout Context Radar MT5 簡短說明 在同一個 H1 面板辨認 XAUUSD 突破目前是在等待、已確認、回踩、被過濾、已失效或已經過度延伸；不開倉，也不管理交易。 突破是一段流程，不只是一條被穿越的線 Apex Breakout Context Radar MT5 把前日方向、當日符合環境的突破、目前回踩觀察區、開盤缺口及不追價環境整理成具名的行情狀態，集中顯示在一個 H1 面板。它協助 XAUUSD 主觀交易者先理解圖表正在發生什麼，再套用自己的進場、出場、倉位和風險規則。 唯讀 MT5 指標 不下單，也不存取交易帳戶 可免費使用 Strategy Tester Demo 主要功能 前一交易日高點與低點 前日順序：LOW TO HIGH、HIGH TO LOW 或 UNRESOLVED 當前方向環境：UPSIDE、DOWNSIDE 或 UNRESOLVED 當日第一個符合環境的突破標記 有效突破後的目前回踩觀察價位 開盤缺口狀態：NEUTRAL、OPEN、FILLED 或 DATA MISSING 狀態式行情判斷面板 僅在啟用的狀態真正改變時提醒
Apex Prior Day Breakout MT5
Ying Li Lu
专家
自动执行一套明确的 XAUUSD H1“突破后等待回调”流程，不使用网格、马丁格尔、摊平或多策略黑箱。EA 会等待前一交易日背景完整，确认同向突破，再放置一个带止损和止盈的回调限价单；错过回调后不会追价。 EA 的主要行为 • 只运行一套范围明确的前一日突破流程 • 背景未完成时不会考虑新订单 • 同向突破确认后放置一个回调限价单 • 附加券商端硬止损和止盈 • 条件失效时撤销未成交挂单 • 使用每日方向配额和接近日切的下单保护 • 在图表面板显示当前运行状态 手数与执行保护 • 固定手数模式 • 可选账户余额风险百分比模式 • 风险百分比输入上限为 5% • 按券商手数步进向下规范化 • 低于券商最小手数时拒绝下单 • 每次提交前必须通过 OrderCheck • 可选的新挂单最大点差保护 • 可设置 Magic Number 和允许滑点 不包含的内容 • 无网格、无马丁格尔 • 无摊平或恢复交易 • 无多层加仓策略组合 • 无外部 DLL、WebRequest 或账户访问服务 • 不提供源代码，也不包含完整私有 Apex 系统 • 不保证盈利 建议设置
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