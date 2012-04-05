Apex Turning Point Radar MT5

簡短說明

專為 XAUUSD 設計的唯讀轉折雷達，同時整理主要與次要轉折情境，並在已確認的 H1/H4 結構改變時提醒使用者。

四種情境，一個判斷面板

START RISE：主要向上轉折情境

START FALL：主要向下轉折情境

SMALL RISE：次要向上轉折情境

SMALL FALL：次要向下轉折情境

每個情境都有獨立觀察價位與狀態：WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED 或 DATA MISSING。面板讓交易者在規劃部位前，快速看出市場正在準備什麼，以及目前最接近哪一種情境。

為什麼交易者需要它

轉折在行情走完後很容易辨認，但在價格發展中往往難以有系統地判讀。此指標將高週期主要結構與低週期次要結構分開，並把尚未完成的價格行為與已確認轉折清楚區隔，再集中顯示於簡潔的 H1 面板。

它適合希望建立固定看盤流程、但仍要自行掌握進場、出場、倉位與風險的 XAUUSD 主觀交易者。

主要功能

顯示 H4 結構的主要已確認轉折標記

顯示 H1 結構的次要已確認轉折標記

START RISE、START FALL、SMALL RISE、SMALL FALL 四個獨立欄位

每種情境的目前觀察價位

市場狀態：BULLISH、BEARISH、RANGE / MIXED 或 DATA MISSING

高週期條件不支持時，次要情境顯示為 FILTERED

顯示目前最近的情境

WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED、DATA MISSING 五種狀態

僅在追蹤狀態改變時提醒，不會每個 tick 重複通知

可選用終端、推播與電子郵件通知

深色與淺色主題

同一圖表可使用多個彼此隔離的實例

不使用 DLL、WebRequest 或外部指標

已確認標記與形成中行情

雷達只使用已收盤的歷史 K 棒，並等待右側價格確認後才接受一個轉折點。確認完成後，標記會顯示在原始轉折 K 棒上。

因此標記本來就會晚於轉折形成，而不是在尚未收盤的 K 棒上預測。確認前的行情仍可能改變；完成確認後的歷史標記則固定對應已確認結構。

狀態說明

WAITING：有效結構已存在，但價格尚未接近觀察價位。

APPROACHING：價格正在接近目前觀察價位。

CONFIRMED：最近一根已收盤 H1 K 棒確認了追蹤中的情境。

FILTERED：次要情境未獲目前 H4 市場狀態支持。

DATA MISSING：缺少必要的 H1 或 H4 歷史資料。

啟用提醒後，只有狀態真正改變才會通知；相同狀態不會在每個 tick 重複發送。

建議設定

平台：MetaTrader 5

商品：XAUUSD 或券商帶後綴的 XAUUSD 商品

圖表週期：H1

參考結構：H1 與 H4

必要資料：H1 與 H4 歷史資料

券商歷史資料、伺服器時間、報價位數與商品規格可能影響顯示價位。若面板顯示 DATA MISSING，請先載入更多 H1 與 H4 歷史資料。

基本使用流程

將指標載入券商的 XAUUSD H1 圖表。 查看 MARKET REGIME。 比較四種情境及其觀察價位。 查看 NEAREST CONTEXT。 等待收盤後的狀態改變。 使用自己獨立的進出場、倉位與風險規則。

輸入項目

轉折標記

顯示主要已確認轉折

顯示次要已確認轉折

顯示目前觀察價位

每個方向的可見標記數量

提醒

接近狀態提醒

確認狀態提醒

終端、推播與電子郵件傳送

顯示

深色或淺色主題

面板位置

面板字體大小

Instance ID

同一張圖表載入多個副本時，請為每個副本設定不同的 Instance ID。此 ID 也會顯示在 MT5 指標清單中。

本指標不會做的事

不會開倉、修改或平倉。

不會計算手數、停損或停利。

轉折標記不是保證獲利的買賣訊號。

不會把圖表或帳戶資料傳送到外部伺服器。

不使用 DLL、WebRequest 或額外授權系統。

不保證獲利，也不保證避免虧損。

Demo 與支援

請在 MT5 策略測試器的視覺模式，以券商的 XAUUSD H1 歷史資料執行 MQL5 Market Demo。正式使用前，請確認主要與次要標記的差異、面板狀態、深淺色主題及提醒行為。

如需回報顯示或計算問題，請提供 MT5 build、券商、完整商品名稱、圖表週期、面板截圖，以及相關 Experts 或 Journal 訊息。請勿傳送任何交易帳戶密碼。

風險聲明

槓桿交易具有重大風險。歷史圖表結構不能預測未來結果。本指標是圖表分析工具，不構成投資建議，也不保證獲利。所有交易決策與風險設定均由使用者自行負責。