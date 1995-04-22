Apex Prior Day Breakout MT5





◆ Основная работа





• Один ограниченный сценарий пробоя предыдущего дня

• Нет нового ордера до завершения контекста

• Один лимитный ордер после подтверждения

• Жёсткие SL и TP на стороне брокера

• Отмена неисполненного ордера после потери актуальности

• Дневная квота направления и защита перед сменой дня

• Компактная панель текущего состояния





◆ Объём и исполнение





• Фиксированный лот или риск в процентах от баланса

• Ввод риска ограничен 5%

• Округление объёма вниз по шагу брокера

• Отказ при объёме ниже минимального

• OrderCheck перед отправкой

• Необязательное ограничение максимального спреда

• Настраиваемые Magic Number и проскальзывание





◆ Не включено





• Нет сетки, мартингейла, усреднения или восстановления

• Нет портфеля многократных входов

• Нет внешних DLL, WebRequest или доступа к счёту

• Нет исходного кода и полного приватного комплекса Apex

• Нет гарантии прибыли





◆ Рекомендуемая настройка





MetaTrader 5, XAUUSD H1, один экземпляр на символ. Начните с визуального режима тестера стратегий, затем наблюдайте работу на демо-счёте.





Время брокера, история, спред, комиссия, уровни стопов, спецификация контракта, исполнение и суффикс символа могут изменить ордера и результаты.





◆ Трёхминутная проверка





1. Откройте демо в тестере стратегий MT5.

2. Выберите XAUUSD вашего брокера и H1.

3. Проверьте панель, лимитные ордера, SL, TP и журнал.

4. Повторите с историей и спредом вашего брокера до принятия решения.





◆ Риск





Торговля с кредитным плечом несёт существенный риск, и этот EA может терять деньги. Бэктесты гипотетичны. Гэпы, проскальзывание, комиссия, ликвидность и исполнение могут привести к убытку выше расчётного риска.

Автоматизирует один понятный сценарий «пробой и откат» на XAUUSD H1 без сетки, мартингейла, усреднения и многосистемного чёрного ящика. EA ждёт завершённый дневной контекст, подтверждает согласованный пробой и размещает один лимитный ордер со stop-loss и take-profit. После пропущенного отката цена не преследуется.