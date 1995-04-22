Apex Prior Day Breakout MT5
- Эксперты
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Ying Li LuЯ разрабатываю индикаторы MetaTrader 5 только для чтения, предназначенные для системной подготовки графиков XAUUSD при самостоятельной торговле. Инструменты Apex упорядочивают последовательность предыдущего дня, подтвержденную и формирующуюся структуру H1/H4, основные и второстепенные сценарии
- Версия: 1.110
- Активации: 5
Автоматизирует один понятный сценарий «пробой и откат» на XAUUSD H1 без сетки, мартингейла, усреднения и многосистемного чёрного ящика. EA ждёт завершённый дневной контекст, подтверждает согласованный пробой и размещает один лимитный ордер со stop-loss и take-profit. После пропущенного отката цена не преследуется.
◆ Основная работа
• Один ограниченный сценарий пробоя предыдущего дня
• Нет нового ордера до завершения контекста
• Один лимитный ордер после подтверждения
• Жёсткие SL и TP на стороне брокера
• Отмена неисполненного ордера после потери актуальности
• Дневная квота направления и защита перед сменой дня
• Компактная панель текущего состояния
◆ Объём и исполнение
• Фиксированный лот или риск в процентах от баланса
• Ввод риска ограничен 5%
• Округление объёма вниз по шагу брокера
• Отказ при объёме ниже минимального
• OrderCheck перед отправкой
• Необязательное ограничение максимального спреда
• Настраиваемые Magic Number и проскальзывание
◆ Не включено
• Нет сетки, мартингейла, усреднения или восстановления
• Нет портфеля многократных входов
• Нет внешних DLL, WebRequest или доступа к счёту
• Нет исходного кода и полного приватного комплекса Apex
• Нет гарантии прибыли
◆ Рекомендуемая настройка
MetaTrader 5, XAUUSD H1, один экземпляр на символ. Начните с визуального режима тестера стратегий, затем наблюдайте работу на демо-счёте.
Время брокера, история, спред, комиссия, уровни стопов, спецификация контракта, исполнение и суффикс символа могут изменить ордера и результаты.
◆ Трёхминутная проверка
1. Откройте демо в тестере стратегий MT5.
2. Выберите XAUUSD вашего брокера и H1.
3. Проверьте панель, лимитные ордера, SL, TP и журнал.
4. Повторите с историей и спредом вашего брокера до принятия решения.
◆ Риск
Торговля с кредитным плечом несёт существенный риск, и этот EA может терять деньги. Бэктесты гипотетичны. Гэпы, проскальзывание, комиссия, ликвидность и исполнение могут привести к убытку выше расчётного риска.