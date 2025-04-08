NetzerTrend
- 指标
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- 版本: 1.1
- 激活: 5
O NETZER SIGNALS é um indicador visual de acompanhamento de tendência desenvolvido para o MetaTrader 5. Baseado na lógica HalfTrend, ele identifica possíveis mudanças na direção do mercado e apresenta os sinais diretamente no gráfico por meio de linhas coloridas, canais dinâmicos e setas de compra e venda.
O indicador foi projetado para oferecer uma leitura simples e objetiva do mercado, ajudando o trader a visualizar tendências, reversões e possíveis pontos de entrada sem sobrecarregar o gráfico.
Principais recursos
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Identificação visual da tendência atual;
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Linha azul para tendência de alta;
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Linha vermelha para tendência de baixa;
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Setas indicando possíveis sinais de compra e venda;
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Canal dinâmico calculado com base no ATR;
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Opção para mostrar ou ocultar as setas;
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Opção para mostrar ou ocultar os canais;
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Parâmetros ajustáveis de amplitude e desvio;
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Compatível com diferentes ativos e períodos gráficos;
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Processamento realizado diretamente no MetaTrader 5;
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Sinais históricos baseados na mudança confirmada do estado da tendência.
Como interpretar o indicador
Tendência de alta
Quando a linha principal fica azul, o indicador identifica uma condição de tendência de alta.
Uma seta azul apontando para cima pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de baixa para a tendência de alta. Essa indicação representa um possível sinal de compra.
Tendência de baixa
Quando a linha principal fica vermelha, o indicador identifica uma condição de tendência de baixa.
Uma seta vermelha apontando para baixo pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de alta para a tendência de baixa. Essa indicação representa um possível sinal de venda.
Canais ATR
O indicador utiliza o Average True Range — ATR — de 100 períodos para calcular um canal dinâmico ao redor da linha HalfTrend.
As bandas ajudam a visualizar a volatilidade e a distância do preço em relação à estrutura principal da tendência.
Parâmetros de entrada
Amplitude
Define a quantidade de candles utilizada para calcular as máximas, mínimas e médias que participam da identificação da tendência.
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Valores menores tornam o indicador mais sensível e produzem mudanças mais rápidas;
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Valores maiores suavizam os sinais e podem reduzir mudanças provocadas por pequenos movimentos do mercado;
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Valor padrão: 2.
Channel Deviation
Controla a distância entre a linha principal e os canais ATR.
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Valores menores deixam as bandas mais próximas;
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Valores maiores aumentam a distância das bandas;
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Valor padrão: 2.
Mostrar Setas — Buy/Sell
Permite ativar ou desativar a exibição das setas de compra e venda.
Mostrar Canais — ATR
Permite ativar ou desativar as bandas superior e inferior calculadas com base no ATR.
Sugestão de utilização
O NETZER SIGNALS pode ser utilizado como ferramenta visual de confirmação dentro de diferentes estratégias.
Uma abordagem possível é:
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Aguardar a mudança de cor da linha principal;
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Verificar o aparecimento da seta de sinal;
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Esperar o fechamento do candle do sinal;
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Confirmar a direção em um período gráfico superior;
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Avaliar suporte, resistência, volatilidade e contexto do mercado;
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Definir stop-loss e gerenciamento de risco antes da entrada.
O indicador pode ser utilizado em Forex, metais, índices, criptomoedas e outros instrumentos disponíveis no MetaTrader 5. Entretanto, os parâmetros podem precisar de ajustes conforme o ativo, o período gráfico e sua volatilidade.
Observação sobre os sinais
As informações dos candles já fechados permanecem registradas no histórico do indicador. Entretanto, como ocorre com indicadores calculados em tempo real, a condição da vela atual pode mudar enquanto o candle ainda está em formação.
Para uma utilização mais conservadora, recomenda-se considerar o sinal somente depois do fechamento da vela.
Informações importantes
O NETZER SIGNALS é um indicador de análise e apoio à decisão. Ele não abre, altera nem encerra operações automaticamente.
Os sinais não representam garantia de resultado e não devem ser utilizados isoladamente. Antes de operar em conta real, realize testes no Strategy Tester, em conta demonstrativa e em diferentes condições de mercado.
O desempenho pode variar conforme ativo, timeframe, spread, volatilidade, horário de negociação e gerenciamento de risco.