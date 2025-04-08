NetzerTrend

NETZER SIGNALS – HalfTrend Visual

O NETZER SIGNALS é um indicador visual de acompanhamento de tendência desenvolvido para o MetaTrader 5. Baseado na lógica HalfTrend, ele identifica possíveis mudanças na direção do mercado e apresenta os sinais diretamente no gráfico por meio de linhas coloridas, canais dinâmicos e setas de compra e venda.

O indicador foi projetado para oferecer uma leitura simples e objetiva do mercado, ajudando o trader a visualizar tendências, reversões e possíveis pontos de entrada sem sobrecarregar o gráfico.

Principais recursos

  • Identificação visual da tendência atual;

  • Linha azul para tendência de alta;

  • Linha vermelha para tendência de baixa;

  • Setas indicando possíveis sinais de compra e venda;

  • Canal dinâmico calculado com base no ATR;

  • Opção para mostrar ou ocultar as setas;

  • Opção para mostrar ou ocultar os canais;

  • Parâmetros ajustáveis de amplitude e desvio;

  • Compatível com diferentes ativos e períodos gráficos;

  • Processamento realizado diretamente no MetaTrader 5;

  • Sinais históricos baseados na mudança confirmada do estado da tendência.

Como interpretar o indicador

Tendência de alta

Quando a linha principal fica azul, o indicador identifica uma condição de tendência de alta.

Uma seta azul apontando para cima pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de baixa para a tendência de alta. Essa indicação representa um possível sinal de compra.

Tendência de baixa

Quando a linha principal fica vermelha, o indicador identifica uma condição de tendência de baixa.

Uma seta vermelha apontando para baixo pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de alta para a tendência de baixa. Essa indicação representa um possível sinal de venda.

Canais ATR

O indicador utiliza o Average True Range — ATR — de 100 períodos para calcular um canal dinâmico ao redor da linha HalfTrend.

As bandas ajudam a visualizar a volatilidade e a distância do preço em relação à estrutura principal da tendência.

Parâmetros de entrada

Amplitude

Define a quantidade de candles utilizada para calcular as máximas, mínimas e médias que participam da identificação da tendência.

  • Valores menores tornam o indicador mais sensível e produzem mudanças mais rápidas;

  • Valores maiores suavizam os sinais e podem reduzir mudanças provocadas por pequenos movimentos do mercado;

  • Valor padrão: 2.

Channel Deviation

Controla a distância entre a linha principal e os canais ATR.

  • Valores menores deixam as bandas mais próximas;

  • Valores maiores aumentam a distância das bandas;

  • Valor padrão: 2.

Mostrar Setas — Buy/Sell

Permite ativar ou desativar a exibição das setas de compra e venda.

Mostrar Canais — ATR

Permite ativar ou desativar as bandas superior e inferior calculadas com base no ATR.

Sugestão de utilização

O NETZER SIGNALS pode ser utilizado como ferramenta visual de confirmação dentro de diferentes estratégias.

Uma abordagem possível é:

  1. Aguardar a mudança de cor da linha principal;

  2. Verificar o aparecimento da seta de sinal;

  3. Esperar o fechamento do candle do sinal;

  4. Confirmar a direção em um período gráfico superior;

  5. Avaliar suporte, resistência, volatilidade e contexto do mercado;

  6. Definir stop-loss e gerenciamento de risco antes da entrada.

O indicador pode ser utilizado em Forex, metais, índices, criptomoedas e outros instrumentos disponíveis no MetaTrader 5. Entretanto, os parâmetros podem precisar de ajustes conforme o ativo, o período gráfico e sua volatilidade.

Observação sobre os sinais

As informações dos candles já fechados permanecem registradas no histórico do indicador. Entretanto, como ocorre com indicadores calculados em tempo real, a condição da vela atual pode mudar enquanto o candle ainda está em formação.

Para uma utilização mais conservadora, recomenda-se considerar o sinal somente depois do fechamento da vela.

Informações importantes

O NETZER SIGNALS é um indicador de análise e apoio à decisão. Ele não abre, altera nem encerra operações automaticamente.

Os sinais não representam garantia de resultado e não devem ser utilizados isoladamente. Antes de operar em conta real, realize testes no Strategy Tester, em conta demonstrativa e em diferentes condições de mercado.

O desempenho pode variar conforme ativo, timeframe, spread, volatilidade, horário de negociação e gerenciamento de risco.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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️ Robo PCM – Скальпинг золота M1 (XAUUSD) Robo PCM — это профессиональный торговый робот для скальпинга золота (XAUUSD) на таймфрейме M1 , использующий технику PCM Fimathe , ориентированную на точность, тайминг и контроль риска . Алгоритм направлен на захват коротких и повторяющихся движений рынка , используя продолжение движения, отбой и микроструктуру цены . Основные характеристики: Таймфрейм: M1 Актив: Золото (XAUUSD) Быстрые и точные сделки Технический стоп-лосс Четкие цели по прибыли Фильт
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Принцип работы PCM PRO — это торговый робот для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5 , использующий стратегию коррекции по тренду . Советник определяет основной тренд рынка, ожидает коррекцию к техническому уровню и входит в сделку только после подтверждения отклонения цены . Управление сделкой осуществляется без фиксированного тейк-профита, с использованием стоп-лосса , безубытка и трейлинг-стопа. Преимущества Торговля по тренду Без мартингейла и сеток Технический стоп-лосс Умное сопровождени
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