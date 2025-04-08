NetzerTrend

NETZER SIGNALS – HalfTrend Visual

O NETZER SIGNALS é um indicador visual de acompanhamento de tendência desenvolvido para o MetaTrader 5. Baseado na lógica HalfTrend, ele identifica possíveis mudanças na direção do mercado e apresenta os sinais diretamente no gráfico por meio de linhas coloridas, canais dinâmicos e setas de compra e venda.

O indicador foi projetado para oferecer uma leitura simples e objetiva do mercado, ajudando o trader a visualizar tendências, reversões e possíveis pontos de entrada sem sobrecarregar o gráfico.

Principais recursos

  • Identificação visual da tendência atual;

  • Linha azul para tendência de alta;

  • Linha vermelha para tendência de baixa;

  • Setas indicando possíveis sinais de compra e venda;

  • Canal dinâmico calculado com base no ATR;

  • Opção para mostrar ou ocultar as setas;

  • Opção para mostrar ou ocultar os canais;

  • Parâmetros ajustáveis de amplitude e desvio;

  • Compatível com diferentes ativos e períodos gráficos;

  • Processamento realizado diretamente no MetaTrader 5;

  • Sinais históricos baseados na mudança confirmada do estado da tendência.

Como interpretar o indicador

Tendência de alta

Quando a linha principal fica azul, o indicador identifica uma condição de tendência de alta.

Uma seta azul apontando para cima pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de baixa para a tendência de alta. Essa indicação representa um possível sinal de compra.

Tendência de baixa

Quando a linha principal fica vermelha, o indicador identifica uma condição de tendência de baixa.

Uma seta vermelha apontando para baixo pode aparecer quando ocorre uma mudança da tendência de alta para a tendência de baixa. Essa indicação representa um possível sinal de venda.

Canais ATR

O indicador utiliza o Average True Range — ATR — de 100 períodos para calcular um canal dinâmico ao redor da linha HalfTrend.

As bandas ajudam a visualizar a volatilidade e a distância do preço em relação à estrutura principal da tendência.

Parâmetros de entrada

Amplitude

Define a quantidade de candles utilizada para calcular as máximas, mínimas e médias que participam da identificação da tendência.

  • Valores menores tornam o indicador mais sensível e produzem mudanças mais rápidas;

  • Valores maiores suavizam os sinais e podem reduzir mudanças provocadas por pequenos movimentos do mercado;

  • Valor padrão: 2.

Channel Deviation

Controla a distância entre a linha principal e os canais ATR.

  • Valores menores deixam as bandas mais próximas;

  • Valores maiores aumentam a distância das bandas;

  • Valor padrão: 2.

Mostrar Setas — Buy/Sell

Permite ativar ou desativar a exibição das setas de compra e venda.

Mostrar Canais — ATR

Permite ativar ou desativar as bandas superior e inferior calculadas com base no ATR.

Sugestão de utilização

O NETZER SIGNALS pode ser utilizado como ferramenta visual de confirmação dentro de diferentes estratégias.

Uma abordagem possível é:

  1. Aguardar a mudança de cor da linha principal;

  2. Verificar o aparecimento da seta de sinal;

  3. Esperar o fechamento do candle do sinal;

  4. Confirmar a direção em um período gráfico superior;

  5. Avaliar suporte, resistência, volatilidade e contexto do mercado;

  6. Definir stop-loss e gerenciamento de risco antes da entrada.

O indicador pode ser utilizado em Forex, metais, índices, criptomoedas e outros instrumentos disponíveis no MetaTrader 5. Entretanto, os parâmetros podem precisar de ajustes conforme o ativo, o período gráfico e sua volatilidade.

Observação sobre os sinais

As informações dos candles já fechados permanecem registradas no histórico do indicador. Entretanto, como ocorre com indicadores calculados em tempo real, a condição da vela atual pode mudar enquanto o candle ainda está em formação.

Para uma utilização mais conservadora, recomenda-se considerar o sinal somente depois do fechamento da vela.

Informações importantes

O NETZER SIGNALS é um indicador de análise e apoio à decisão. Ele não abre, altera nem encerra operações automaticamente.

Os sinais não representam garantia de resultado e não devem ser utilizados isoladamente. Antes de operar em conta real, realize testes no Strategy Tester, em conta demonstrativa e em diferentes condições de mercado.

O desempenho pode variar conforme ativo, timeframe, spread, volatilidade, horário de negociação e gerenciamento de risco.


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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