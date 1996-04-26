Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 市场扫描与交易规划指标，旨在减少频繁切换图表，并将多时间周期趋势分析集中到一个清晰的仪表盘中。

该指标可扫描 Market Watch 中符合条件的交易品种，并基于三个时间周期上的可配置快速、中速和慢速 EMA 结构进行分析。符合条件的交易机会会经过筛选、排序，并显示信号强度、质量评分、高时间周期一致性、风险回报比、计划评分以及信号年龄等信息。

内置的高时间周期目标引擎可寻找实用的波段目标区域，并构建结构化的 T1、T2 和 T3 目标规划，同时显示入场参考、失效水平以及目标区域。

主要功能：

多时间周期 EMA 共振扫描

扫描 Market Watch 中的多个交易品种

可配置 Fast、Mid 和 Slow EMA 周期

Scalp、Day、Swing、Position 和 Custom 交易风格预设

Strength 强度评分

Quality 质量评分

高时间周期一致性分析

高时间周期目标引擎

T1、T2 和 T3 多级目标规划

风险回报比计算

目标计划内部评分

失效水平绘制

信号与交易计划持久化记忆

计划锁定功能，直到目标或失效条件触发

Relax Mode，用于扩大交易机会搜索范围

智能仪表盘筛选器

一键图表导航

自动绘制交易规划图

弹窗、推送和声音提醒

仅使用已收盘 K 线进行分析的选项

可自定义颜色和显示设置

Nova 是一款用于辅助交易分析和决策的工具。该指标不会自动执行交易，也不保证盈利结果。

See the Trend. Plan the Trade.