Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro

Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 市场扫描与交易规划指标，旨在减少频繁切换图表，并将多时间周期趋势分析集中到一个清晰的仪表盘中。

该指标可扫描 Market Watch 中符合条件的交易品种，并基于三个时间周期上的可配置快速、中速和慢速 EMA 结构进行分析。符合条件的交易机会会经过筛选、排序，并显示信号强度、质量评分、高时间周期一致性、风险回报比、计划评分以及信号年龄等信息。

内置的高时间周期目标引擎可寻找实用的波段目标区域，并构建结构化的 T1、T2 和 T3 目标规划，同时显示入场参考、失效水平以及目标区域。

主要功能：

  • 多时间周期 EMA 共振扫描
  • 扫描 Market Watch 中的多个交易品种
  • 可配置 Fast、Mid 和 Slow EMA 周期
  • Scalp、Day、Swing、Position 和 Custom 交易风格预设
  • Strength 强度评分
  • Quality 质量评分
  • 高时间周期一致性分析
  • 高时间周期目标引擎
  • T1、T2 和 T3 多级目标规划
  • 风险回报比计算
  • 目标计划内部评分
  • 失效水平绘制
  • 信号与交易计划持久化记忆
  • 计划锁定功能，直到目标或失效条件触发
  • Relax Mode，用于扩大交易机会搜索范围
  • 智能仪表盘筛选器
  • 一键图表导航
  • 自动绘制交易规划图
  • 弹窗、推送和声音提醒
  • 仅使用已收盘 K 线进行分析的选项
  • 可自定义颜色和显示设置

Nova 是一款用于辅助交易分析和决策的工具。该指标不会自动执行交易，也不保证盈利结果。

See the Trend. Plan the Trade.


推荐产品
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
市场新王者登场 —— 指标 + 订单管理系统（TP1 + TP2 + TP3）（完整交易系统） 该指标集成了一套先进的交易策略、可自定义订单管理系统以及均值回归（Mean Reversion）交易体系。系统结合 Envelopes 通道扩展技术，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器筛选高概率反转机会，生成清晰的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 本指标绝不重绘（No Repaint）。 您不仅能够学习如何寻找优质交易机会，还能掌握如何高效管理多个持仓，并利用已有盈利仓位来覆盖潜在亏损交易，实现更专业的资金管理。 本指标专为 M5 时间周期开发和优化，在几乎所有交易品种和货币对上均具有出色表现。同时支持历史回测，可帮助您评估系统在不同市场环境下的表现与适用性。 指标会自动生成清晰的多头（Long）和空头（Short）信号，并基于 ATR 自动计算入场价、止损位（Stop Loss）和止盈位（Take Profit），让风险管理从交易开始就融入系统之中。 多级止盈系统（Multi-TP）设有三个递进式目标位。您可以在 TP1 部分获利了结，在 TP2 进一步锁定利润，并将剩余仓位持
Price Magnets
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Ichimoku Higher Time Frame mk
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
指标
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Trend Ray
Andriy Sydoruk
指标
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
指标
“可调分形” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .................................................................... - 众所周知，标准分形 MT4   指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形解决了这个问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的距离可调。 - 可调分形箭头设计。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ....................................................
Trend Flasher
Amarnath K M
指标
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
指标
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
这个指标是为 激进的 scalping 和 快速进入二元期权 设计的 ，它会在 每根蜡烛图 上生成信号，帮助你随时了解市场的动向。 加入 Happy Scalping 频道： MQL5 不重绘 ：当前蜡烛的信号在 实时 生成，这意味着它可以在蜡烛形成过程中发生变化，具体取决于价格是上涨还是下跌，与前一根蜡烛的收盘价相比。 但是，一旦蜡烛 关闭 ，信号的颜色就会 完全固定 。它不会变化、消失或移动。 你看到的就是最终的信号。 为什么这样设计？ 因为许多 scalper 重视即时获得信号，特别是在 价格突破或剧烈波动 时，他们可以在价格波动的同一秒钟内抓住这些快速的点数。 另一方面，也有一些交易者更喜欢等待 蜡烛收盘后的确认 ，他们也可以完美使用这个指标。 这两种方法都是有效的 ，该系统可以适应这两种风格。 重要提示： 查看视频，了解如何在实时市场中操作， 如何入场交易，何时交易，何时最好避免交易 。 该指标非常强大 ，但和任何工具一样， 理解其逻辑非常重要 ，才能最大化利用它。 如果有任何疑问，请随时联系我。我会帮你解答。
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
指标
什么是 Bias Finder Bias Finder (with Export) 是一款高级指标，能够识别并分析市场中的统计性偏差，清晰地展示重复出现的趋势。该工具特别适合那些希望将量化分析融入交易策略的手动交易者和系统化交易者。 分析模式 该指标可根据不同的时间逻辑计算并显示价格偏差： Hourly Bias ：逐小时统计分析 Weekday Bias ：按星期几分布的表现 Day-of-Month Bias ：按每月日期的价格行为 Monthly Bias ：按月份的趋势分析 主要功能 清晰直观的表格显示 提供 总盈亏、次数和平均盈亏 的完整数据 自动用自定义颜色区分正值和负值 支持一键 CSV 数据导出 可自定义图表显示参数，适应各种风格 交易优势 快速发现重复的市场模式 支持基于 季节性与市场周期 的策略 适用于 手动分析 与 量化系统开发 可将导出数据用于 Excel 或其他外部分析工具 为什么选择它 Bias Finder 并不仅仅是一个技术指标，而是一个 市场统计分析工具 ，帮助您发现隐藏的低效和模式。非常适合希望获得 量化优势 并优化决策的交易者。 另推荐 : Can
FX Flow
Eva Stella Conti
指标
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
指标
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ ............................................................................... - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
指标
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Reback
Yazhou Liu
指标
本指标可回溯历史交易，可以一目了然的看到交易位置，交易类型及盈亏情况，还有统计信息。 showlabel用于是否显示统计信息，summary_from是订单统计的开始时间，该参数以订单开仓时间为准。 回溯历史可以帮助我们纠正曾经错误的交易习惯，对于学习手动交易的新手极为重要。 本指标适用于各个时间周期，通过交易标识和划线能非常明显地看出各个订单的具体交易情况，可作为信号卖家的辅助工具使用。         即使加载到当前图标中也能实时看到当前订单的下单位置及盈亏情况。        即使加载到当前图标中也能实时看到当前订单的下单位置及盈亏情况。 本指标可回溯历史交易，可以一目了然的看到交易位置，交易类型及盈亏情况，还有统计信息。 showlabel用于是否显示统计信息，summary_from是订单统计的开始时间，该参数以订单开仓时间为准。 回溯历史可以帮助我们纠正曾经错误的交易习惯，对于学习手动交易的新手极为重要。 本指标适用于各个时间周期，通过交易标识和划线能非常明显地看出各个订单的具体交易情况，可作为信号卖家的辅助工具使用。
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
指标
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Divergence Matrix Pro MT4
The Hung Ngo
指标
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 4 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 4. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Neoarjo fair value gaps dont lie theory meta4
Phemelo Neo Malele
指标
该指标的独特优势在于其基于 Arjo 设计和开发的“公允价值缺口理论”。Arjo 是一位顶尖的导师，而我本人则在此基础上进行了开发完善。该系列视频将包含完整的 YouTube 链接，提供详尽的讲解，并附有编译后的 MT4/MT5 系统运行的截图。 所有发布的系统都将分别提供 MT4 和 MT5 版本，以满足不同平台和用户的需求。 所有购买该系统的 100 位客户都将获得一项额外福利：购买 Pine 脚本工具后，即可在 Trading View 上免费使用该系统。 链接： https://youtu.be/gT5SFdwIYC0?si=L_ldI4E_pCx4gVhL   您将获得： 1. 根据链接中的说明，自动检测并绘制看涨/看跌公允价值缺口框。 2. 隐蔽突破缺口信号 3. 突破缺口信号 4. 推送（通知）提醒指标（可选） 5. 该系统适用于所有时间周期。推荐时间周期：15分钟、1小时、4小时和日线。 总结：这仅仅是我们征程的开始，我们将根据用户需求定期更新更多功能、开发和升级，欢迎随时评论或私信我们提出任何问题。很遗憾，我们目前不提供演示下载，但我们保证，为了满足所有用户的需求，
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Crosskalp1
Mikhail Bilan
指标
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
指标
【ZhiBiCCI】指标适合所有的周期使用，也适合所有的市场品种。 【ZhiBiCCI】绿色实线是逆转看涨背离。绿色虚线是经典的看涨背离。 【ZhiBiCCI】向红色实线是反向看跌背离。红色虚线是古典看跌背离。 【ZhiBiCCI】可以在参数里面设置（Alert、Send mail、Send notification），设置为（true）就可以发送即时信号到警报窗口、电子邮件、即时消息。 参数设置说明： 【displayAlert】：这是警报开关，设置成true，如果出现箭头就会自动警报提示；设置成false，则不会警报提示。 【sendmail_NO_OFF】：这是发送邮件的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送邮件到你在MT4设置好的邮箱里面；设置成false，则不会发邮件。 【sendnotification_NO_OFF】：这是发送即时消息的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送消息到你的移动设备；设置成false，则不会发消息。 更多好用的指标网址： https://www.mql5.com/en/users/zhengqiuyang/seller
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
作者的更多信息
NovaTrend Adaptive Trend Strength
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
NovaTrend Adaptive Trend Strength ELITE A professional MT5 indicator that identifies trend direction, measures trend strength and highlights high-quality market activation points. Key features Clear 0–100 trend-strength display Bullish, bearish and neutral market states Adaptive market-regime detection Closed-bar, non-repainting signals Bullish and bearish activation markers Intelligent control of repeated signals Historical signals for chart evaluation Customizable calculation settings Compact
FREE
NovaTac Volition Exit Commander
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
NovaTac Volition Exit Commander is a position-aware MT5 exit indicator with separate BUY and SELL scores, closed-bar confirmation, trailing references and confluence-qualified management states. NovaTac Volition Exit Commander is a position-aware exit analysis indicator for MetaTrader 5. It evaluates conditions relevant to managing BUY and SELL positions and displays separate Close BUY and Close SELL scores.  The indicator combines momentum, trend strength, volatility, candle behaviour, marke
FREE
Kito Session Range Projection
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Session Range Projection is a MetaTrader 5 indicator for traders who organize intraday analysis around the Asia, London and New York trading sessions. The indicator draws each configured session as a broker-time range, tracks the high, low and midpoint, and extends symmetric projection levels above and below the range. It also compares the session range with the average daily range calculated from 20 completed daily candles. The indicator is designed for chart analysis. It does not open,
FREE
Kito MTF Pivot Matrix
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito MTF Pivot Matrix is a clean multi-timeframe pivot indicator for MetaTrader 5. It calculates important support, resistance and central pivot levels from completed price periods and projects them onto the current chart. The indicator supports several established pivot approaches, allowing traders to compare levels without loading separate tools. MAIN FEATURES - Standard floor pivots - Fibonacci pivots - Camarilla pivots, including optional R4 and S4 - DeMark pivots - Woodie pivots - Close-
FREE
Kito Horizon Forecast
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Horizon Forecast is a closed-bar analytical indicator for MetaTrader 5. It combines current-chart conditions with confirmation and macro-timeframe context to present a directional forecast and a fixed planning roadmap. The indicator does not open, modify or close trades. It is designed to support discretionary analysis and EA integration. Main features Long and short confidence The panel displays separate directional confidence scores and classifies the current state as LONG, SHORT or W
FREE
KChrono Timer
Okechukwu Maxwell Okeke
实用工具
KChrono Timer is a four-mode timing utility for MetaTrader 5. It keeps candle, countdown and trading-session time information visible directly on the chart. Timer modes 1. Candle Close Timer Displays the remaining time and progress of the active candle. The current chart timeframe or another candle timeframe can be selected. 2. Custom Countdown Runs a user-defined countdown with optional automatic restart or reset when a new candle begins. Pause, Resume and Reset controls are available dire
FREE
Nova Turtle Soup Gold Edge State
Okechukwu Maxwell Okeke
专家
NOVA TURTLESOUP GOLD EDGE STATE Overview Nova TurtleSoup Gold Edge State is an Expert Advisor designed for XAUUSD on the H4 timeframe. It evaluates completed candles and combines TurtleSoup sweep-and-reversal entries with an adaptive BUY Edge-State engine. The Edge-State engine separates BUY signals into a Defensive Core and an Expansion Sleeve. Defensive BUY signals remain available. Expansion BUY signals are permitted only when the rolling results of completed causal shadow trades indicate
Kito Quad Momentum Rotation Indicator
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Quad Momentum Rotation Indicator Short description Four-speed stochastic momentum rotation indicator with closed-bar signals, divergence confirmation, quality scoring, an embedded FDI regime filter and configurable alerts. Kito Quad Momentum Rotation combines four stochastic speeds—9-3, 14-3, 40-4 and 60-10—to identify coordinated momentum turns from overbought and oversold conditions. The indicator follows a structured sequence: Momentum enters an extreme zone and arms a setup. The first
Kito Quad Momentum Rotation Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Quad Momentum Rotation Scanner Short description Multi-symbol and multi-timeframe scanner for Kito Quad Momentum Rotation setups, with staged status tracking, closed-bar alerts and clickable chart rows. Full product description Kito Quad Momentum Rotation Scanner monitors selected Market Watch or custom symbols across multiple timeframes. It applies the embedded four-speed momentum engine independently to every symbol and timeframe—no iCustom dependency is required. The dashboard identifie
BigMove Anticipator Market Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
A multi-asset MT5 scanner that ranks developing compression, directional pressure and confirmed expansion conditions in one interactive dashboard  BigMove Anticipator Market Scanner is a multi-symbol analytical indicator for MetaTrader 5. It helps traders monitor developing market conditions from one chart without manually checking every instrument. The scanner evaluates the selected symbols on one timeframe and ranks the strongest current and recent conditions in an interactive dashboard. The i
NovaTac Fixed Volume Profile
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
NovaTac Fixed Volume Profile displays configurable volume-at-price profiles with POC, value area, nodes and closed-bar context alerts. Overview NovaTac Precision Volume Profile is an analytical chart indicator for MetaTrader 5. It organizes available volume across price rows and displays the areas where trading activity was concentrated within a selected range. The indicator does not open, modify or close trades. It is intended to support chart analysis and discretionary decision-making. Pr
Kito Volume Pulse Momentum
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Volume Pulse Momentum Overview Kito Volume Pulse Momentum is a MetaTrader 5 volume-analysis indicator designed to show when market activity is expanding, weakening or reaching an unusual climax. It combines relative volume, volume momentum and directional candle pressure in one separate-window display. The indicator can also place confirmed markers on the main chart and expose stable data buffers for integration with Expert Advisors, scanners and other analytical tools. It does not open
Kito Level Reactor
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
一款双轴结构性价位指标，用于识别当前市场控制、区间记忆以及开放价格路径。 你从未意识到自己真正需要的交易优势。 Kito Level Reactor 是一款适用于 MetaTrader 5 的结构性价格水平指标。 它专为希望了解重要价位的交易者设计，不仅帮助判断关键价位在哪里，还帮助分析该价位目前正在如何影响价格。 该指标将市场控制划分为两种独立形式。 Active Control Spine 这是当前市场控制权最频繁发生转换的附近价位。 它主要用于提供以下市场背景： 当前方向偏向； 价格重新收复关键位； 向下跌破； 假突破； 首次回测。 Range-Memory Axis 这是一个具有重要历史意义的分界价位，过去曾多次区分主要的多头阶段和空头阶段。 它主要用于提供以下市场背景： 更大级别的反转； 区间转换； 假突破； 高时间周期目标。 当两个轴指向同一方向时，控制面板会显示 Dual Control 。 当两个轴的方向不一致时，指标会显示 Control Conflict ，提醒交易者降低方向判断的信心，并等待更清晰的市场结构。 主要功能 默认使用 H1、H4 和 D1 进行多时间
Kito Candle Range Reversal
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Candle Range Reversal Kito Candle Range Reversal is a MetaTrader 5 indicator designed to identify potential bullish and bearish reversals after price sweeps a recent candle range. The indicator first defines a reference range from previous completed candles. It then watches for price to trade beyond the range high or low and evaluates whether the move shows rejection, recovery back inside the range and sufficient confirmation. When the conditions are satisfied, the indicator displays: A gre
Kito Candle Range Reversal Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito Candle Range Reversal Elite Scanner Kito Candle Range Reversal Elite Scanner is a multi-symbol, multi-timeframe MetaTrader 5 scanner designed to detect fresh candle-range reversal signals across the instruments currently visible in Market Watch. The scanner places greater emphasis on the Daily timeframe , processes D1 opportunities first and highlights the strongest fresh Daily setup as the current priority signal. It can also scan W1, H4, H1, M30, M15 and M5 for traders who require broader
Kito Auto Trendline Pro
Okechukwu Maxwell Okeke
指标
Kito AutoTrendline Pro is an automatic trendline intelligence indicator for MetaTrader 5. Instead of drawing every possible line, it evaluates confirmed swing anchors, validates each candidate against price action, measures independent touches and reactions, suppresses duplicate structures and ranks the remaining trendlines with a 0–100 strength score. Only the strongest support and resistance structures are displayed, helping traders read market geometry without manually drawing and constantly
筛选:
无评论
回复评论