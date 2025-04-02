HJF Grade Dupla EA

HJF TRADING SYSTEMS

HJF Grade Dupla

双向对冲网格策略 — 摘要

概述

HJF Grade Dupla 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易系统（EA），在同一交易品种上同时运行两个独立模块：一个以买入（多头）开局，另一个以卖出（空头）开局。每个模块独立管理自己的订单网格——当价格朝不利方向移动时逐步加仓，目的是在市场反转时收回亏损。

这不是方向性策略，不预测涨跌，而是同时在两个方向建仓，用一套恢复性订单网格来管理亏损的一侧。

策略如何运作

初始开仓

在设定的时间窗口内，机器人以市价分别开出一笔买入持仓（模块 1）和一笔卖出持仓（模块 2），每笔均设置距离为 vStop 点数的保护性止损。这是每个模块每天唯一的一次开仓。

网格机制（马丁格尔）

如果价格朝不利方向移动至少 vStop 点，机器人不会止损离场，而是在相反方向以相同手数挂出两笔新订单。如果价格继续不利，下一层级手数翻倍，直到 80 手的上限。每一层级都让持仓量翻倍，赌的是价格最终反转足够多，使加权平均成本能够盈利（或保本）平仓。

保本与移动止损

当价格朝有利方向移动了 PontoBreakCompleto（或“部分”腿的 PontoBreakParcial）点数后，该持仓止损会移至开仓价，风险归零。此后，移动止损以固定距离跟随价格，逐步锁定利润。

每日强制平仓

作为日内交易机器人，它可以在设定时间（HoraFechamento）强制平掉所有持仓并取消全部挂单，确保没有持仓留到第二天。由 FecharNoFimDoDia 参数控制。

风险 — 必读内容

• 没有传统的单笔止损。策略的“保护机制”就是网格本身——不是小额止损离场，而是加倍持仓赌反转。在强烈且持续的逆势行情中，累计亏损可能超过固定止损策略所能允许的范围。

• 持仓量呈几何级数增长（1、2、4、8、16……），直到 80 手上限——仅几个层级就可能使资金和保证金敞口迅速扩大。

• 回撤可能突然且显著，尤其是在高波动日或重大市场新闻事件中。

• 策略本身没有内置的每日或总体亏损上限。每日强制平仓只限制持仓时间，不限制到达该时间前的亏损幅度。

• 过往表现不代表未来结果。

使用建议

• 在真实账户交易前，先在模拟账户上充分测试。

• 只用能够承受全部损失的资金交易。

• 通过机器人面板持续监控网格敞口。

• 在真实账户交易前，根据自身风险偏好调整 vStop、订单间距和手数上限。

强制运行要求

• 对冲（Hedge）类型账户 — 机器人会在同一品种上同时持有多头和空头、多张独立持仓单，只有对冲类型账户才能实现。机器人会自动检测账户类型，净额（netting）账户将被拒绝启动。

• M1（1分钟）图表 — 入场信号基于图表周期的最后一根已收盘K线计算；在非 M1 周期运行会真正改变策略行为（不仅仅是操作建议）。非 M1 周期时机器人会在日志中给出警告。

参数说明

HJF 面板

• TipoPainel — Classic 或 Pro。

• PainelX / PainelY — 面板在屏幕上的位置。

• AtalhosTeclado — 启用 Pro 面板的键盘快捷键。

通用

• vLote — 每个模块初始持仓的手数。

• vStop（默认 75） — 用于初始止损及网格层级间距的点数。

移动止损

• PontoBreakCompleto（默认 150） — “完整”腿达到保本并开始移动止损所需的盈利点数。

部分移动止损

• PontoBreakParcial（默认 100） — 同上概念，应用于网格的“部分”腿。

时间设置

• HoraInicio（09:01:00）／HoraFim（09:05:00） — 每个模块当天可开仓的时间窗口。

每日强制平仓

• FecharNoFimDoDia — 开启／关闭每日强制平仓。

• HoraFechamento（09:30:00） — 强制平仓的时间点。

系统

• MagicNumber — 该机器人订单的唯一识别号。

• Slippage（默认 5） — 执行时可容忍的最大价格偏差。

• Debug（默认关闭） — 打印每一次网格决策的详细日志。

免责声明

本资料仅用于教育及信息说明目的，描述该策略的技术运作方式，不构成投资建议，也不构成对盈利的任何承诺。金融市场交易——尤其是本文所述的网格／马丁格尔类策略——涉及真实的本金损失风险，在不利情形下损失可能超过最初投入的资金。回测或模拟账户结果并不能保证真实账户上取得相似结果。用户须自行承担参数配置、运行本策略的决定以及由此产生的任何财务后果的全部责任。