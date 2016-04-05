Fimathe PCM Boleta

Fimathe PCM Trade Panel

Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, разработанная специально для трейдеров, использующих стратегию Fimathe PCM (Теория циклов).

Панель объединяет торговую стратегию Fimathe PCM с быстрым и удобным инструментом ручного открытия сделок, позволяя эффективно управлять позициями и контролировать риски.

Основные возможности

Интеграция стратегии Fimathe PCM непосредственно в график.

Автоматическое построение торговых каналов.

Определение зон входа.

Автоматическое построение целевых уровней (Take Profit).

Отображение уровня Stop Loss.

Современная и удобная торговая панель.

Открытие сделок Buy и Sell одним нажатием.

Простая настройка прямо на графике.

Интеллектуальное управление рисками

Панель включает встроенную систему управления капиталом и рисками.

Доступны следующие способы расчета объема позиции:

Фиксированный лот.

Фиксированная сумма риска.

Процент от баланса счета.

Размер позиции рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными параметрами.

Быстрое исполнение ордеров

Панель разработана для трейдеров, которым необходимы скорость и точность исполнения.

Она избавляет от ручных расчетов и позволяет быстро открывать сделки, сохраняя полный контроль над торговым процессом.

Подходит для:

Скальпинга

Дейтрейдинга

Свинг-трейдинга

Совместимость

Работает с любыми инструментами MetaTrader 5, включая:

Forex

Золото (XAUUSD)

Индексы

Криптовалюты

CFD

Сырьевые товары

Акции

Поддерживаются все таймфреймы.

Требования

Для корректной работы панели необходимо, чтобы функция Algo Trading была включена в MetaTrader 5.

Это техническое требование платформы MetaTrader 5, необходимое для отправки торговых приказов и работы встроенной системы управления рисками.

Важно: Несмотря на необходимость включения Algo Trading, данный продукт НЕ является торговым роботом (Expert Advisor) и НЕ открывает сделки автоматически. Все сделки выполняются исключительно пользователем с помощью панели.

Важная информация

Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональный инструмент для ручной торговли, предназначенный для применения стратегии Fimathe PCM.

Продукт не генерирует торговые сигналы, не гарантирует прибыль и не осуществляет автоматическую торговлю. Все торговые решения принимаются исключительно пользователем.

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