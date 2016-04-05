Fimathe PCM Boleta
- Утилиты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, разработанная специально для трейдеров, использующих стратегию Fimathe PCM (Теория циклов).
Панель объединяет торговую стратегию Fimathe PCM с быстрым и удобным инструментом ручного открытия сделок, позволяя эффективно управлять позициями и контролировать риски.
Основные возможности
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Интеграция стратегии Fimathe PCM непосредственно в график.
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Автоматическое построение торговых каналов.
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Определение зон входа.
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Автоматическое построение целевых уровней (Take Profit).
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Отображение уровня Stop Loss.
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Современная и удобная торговая панель.
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Открытие сделок Buy и Sell одним нажатием.
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Простая настройка прямо на графике.
Интеллектуальное управление рисками
Панель включает встроенную систему управления капиталом и рисками.
Доступны следующие способы расчета объема позиции:
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Фиксированный лот.
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Фиксированная сумма риска.
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Процент от баланса счета.
Размер позиции рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными параметрами.
Быстрое исполнение ордеров
Панель разработана для трейдеров, которым необходимы скорость и точность исполнения.
Она избавляет от ручных расчетов и позволяет быстро открывать сделки, сохраняя полный контроль над торговым процессом.
Подходит для:
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Скальпинга
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Дейтрейдинга
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Свинг-трейдинга
Совместимость
Работает с любыми инструментами MetaTrader 5, включая:
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Forex
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Золото (XAUUSD)
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Индексы
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Криптовалюты
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CFD
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Сырьевые товары
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Акции
Поддерживаются все таймфреймы.
Требования
Для корректной работы панели необходимо, чтобы функция Algo Trading была включена в MetaTrader 5.
Это техническое требование платформы MetaTrader 5, необходимое для отправки торговых приказов и работы встроенной системы управления рисками.
Важно: Несмотря на необходимость включения Algo Trading, данный продукт НЕ является торговым роботом (Expert Advisor) и НЕ открывает сделки автоматически. Все сделки выполняются исключительно пользователем с помощью панели.
Важная информация
Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональный инструмент для ручной торговли, предназначенный для применения стратегии Fimathe PCM.
Продукт не генерирует торговые сигналы, не гарантирует прибыль и не осуществляет автоматическую торговлю. Все торговые решения принимаются исключительно пользователем.
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