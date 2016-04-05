Fimathe PCM Boleta

Fimathe PCM Trade Panel

Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, разработанная специально для трейдеров, использующих стратегию Fimathe PCM (Теория циклов).

Панель объединяет торговую стратегию Fimathe PCM с быстрым и удобным инструментом ручного открытия сделок, позволяя эффективно управлять позициями и контролировать риски.

Основные возможности

  • Интеграция стратегии Fimathe PCM непосредственно в график.

  • Автоматическое построение торговых каналов.

  • Определение зон входа.

  • Автоматическое построение целевых уровней (Take Profit).

  • Отображение уровня Stop Loss.

  • Современная и удобная торговая панель.

  • Открытие сделок Buy и Sell одним нажатием.

  • Простая настройка прямо на графике.

Интеллектуальное управление рисками

Панель включает встроенную систему управления капиталом и рисками.

Доступны следующие способы расчета объема позиции:

  • Фиксированный лот.

  • Фиксированная сумма риска.

  • Процент от баланса счета.

Размер позиции рассчитывается автоматически в соответствии с выбранными параметрами.

Быстрое исполнение ордеров

Панель разработана для трейдеров, которым необходимы скорость и точность исполнения.

Она избавляет от ручных расчетов и позволяет быстро открывать сделки, сохраняя полный контроль над торговым процессом.

Подходит для:

  • Скальпинга

  • Дейтрейдинга

  • Свинг-трейдинга

Совместимость

Работает с любыми инструментами MetaTrader 5, включая:

  • Forex

  • Золото (XAUUSD)

  • Индексы

  • Криптовалюты

  • CFD

  • Сырьевые товары

  • Акции

Поддерживаются все таймфреймы.

Требования

Для корректной работы панели необходимо, чтобы функция Algo Trading была включена в MetaTrader 5.

Это техническое требование платформы MetaTrader 5, необходимое для отправки торговых приказов и работы встроенной системы управления рисками.

Важно: Несмотря на необходимость включения Algo Trading, данный продукт НЕ является торговым роботом (Expert Advisor) и НЕ открывает сделки автоматически. Все сделки выполняются исключительно пользователем с помощью панели.

Важная информация

Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональный инструмент для ручной торговли, предназначенный для применения стратегии Fimathe PCM.

Продукт не генерирует торговые сигналы, не гарантирует прибыль и не осуществляет автоматическую торговлю. Все торговые решения принимаются исключительно пользователем.

TraderEA

Интеллектуальные торговые решения для MetaTrader 5


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Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
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Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Индикаторы
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО) Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка. Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения. Segue a tradução para o russo: Лучший результат для XAUUSD: Таймфрейм: 5M Время сервера MT5: 02:00 Управление рисками: 1 Take Profit — прекратить тор
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Xauusd PropFirm
Cristiano Rodrigo Olegini
Эксперты
Настройка времени торговли для XAUUSD Перед использованием EA XAUUSD PropFirm проверьте время открытия рынка XAUUSD у вашего брокера в MetaTrader 5 (MT5) . Параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) должен быть установлен на 1 час позже открытия рынка . Пример Брокер Hantec Время открытия XAUUSD: 01:00 Установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на: 02:00 Важно: Каждый брокер может использовать собственное серверное время. Поэтому перед началом торговли проверьте время открытия XAUUSD в вашем MT5 и ус
Big Us100 Us30
Cristiano Rodrigo Olegini
Эксперты
BigMoney Forex — Полностью автоматический торговый советник для рынка Forex BigMoney Forex — это 100% автоматический торговый советник (Expert Advisor), разработанный компанией TraderEA , который полностью управляет торговым процессом: от анализа рынка и открытия сделок до сопровождения и закрытия позиций без какого-либо ручного вмешательства. Он создан для обеспечения стабильной, дисциплинированной торговли без эмоциональных решений, оснащён информативной панелью на графике и расширенными инстр
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