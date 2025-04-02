King S1 Gold Scalper

KING S1 — 黄金统计型接针剥头皮



KING S1 是一款面向 XAUUSD(黄金)的全自动交易系统。它不追趋势、不预测方向,而是实时测量市场自身的短周期波动率,等待价格远远偏离其统计区间的那一刻——快速行情冲过头、最可能回摆的位置。只在这些极值处挂单入场,配固定止盈与严格的时间纪律。



由此形成一套高频、短持仓的策略:持仓中位数在一分钟以内即了结,对敞口市场的暴露极小;权益曲线由大量经统计过滤的小额交易累积而成,而非少数几笔重仓。



运行原理

• 波动率参照入场 — 30 分钟滚动窗口持续重估价格的均值与标准差,仅当价格拉伸到该实时标准差的深倍数(“3σ 接针”)时才布设限价单,引擎因此在平静与剧烈行情下都能自校准。

• 分层均值回归梯队 — 若持仓被更深的延展套住,一套小而受控的加仓梯队捕获回摆,每一层都带独立的趋势与间距过滤。

• 利润门控网格压缩 — 当月度已实现缓冲建立后,引擎收紧网格,把震荡转化为更平滑的曲线。

• 热手延续 — 在一连串快速止盈之后,仓位在严格封顶的链条内逐级放大,随后回落。

• 熊市熔断 — 一条基于日线的防御线在持续下行中暂停新开仓,已有持仓继续奔向各自的止盈。



两种运行模式 — 一个开关



Flat 平铺(默认): 每一单都是单一固定手数(FixedLot),与本金无关,保守稳健,也是 EA 的出厂档。推荐用于实盘账户与首次部署。



Standard / Aggressive 复利: 仓位随账户权益经权益阶梯放大,余额增长时曲线随之复利。更高回报,更高回撤。由单一 Mode 参数开启(附现成参数集,见下)。



回测 — Standard 档,17 个月真实 tick 数据(XAUUSD)

初始入金:$1,000 · 杠杆 1:500

• 净结果:$1,000 → $5,407 (5.41×)

• 盈利因子:23.96

• 盈利交易占比:99.3%

• 相对权益回撤:20.51%

• 交易笔数:2,531 (≈ 每日 7 笔)



以上每一项数据均直接取自 MetaTrader 5 策略测试器的真实 tick 回测。历史表现不代表未来收益;上实盘前请务必在你的经纪商数据上自行回测。



推荐设置

交易品种:XAUUSD(黄金)

周期:M1

账户类型:对冲(Hedging)

最低入金:$1,000(Flat 档,0.01 手)

杠杆:1:500 或更高(必需 — 见提示)

经纪商:低点差 / 原始 / ECN 黄金,执行快

VPS:建议使用以保证 7×24 在线



⚠ 杠杆提示: 策略以 1:500 杠杆标定。低杠杆账户上,EA 会自动等比缩小手数以保持保证金占用一致,但要复现公布的表现,请使用 1:500 或更高。运行前请先确认你的账户杠杆。



你将获得

• 一个 EA,一个开关下的三档模式(Flat / Standard / Aggressive)

• 一份可直接加载的复利增长曲线参数集

• 券商自适应的挂单机制(原始/ECN 与做市黄金皆可)

• 简洁的图表信息面板

• 一对一支持



风险提示:杠杆交易蕴含高风险。请仅用可承受损失的资金交易,并先在你经纪商条件下的模拟账户上验证本 EA。



