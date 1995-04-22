KingCat MT5
- 专家
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- 版本: 1.5
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
KingCat - 黄金交易系统
专为XAUUSD设计
【十年回测·15分钟数据·三千美金起步·无趋势过滤】
2015-2025，M15，XAUUSD，初始3000，最终21853
你是否因为没有足够稳定的策略而苦恼？
是否因为害怕市场波动而迟迟不敢出手？
不要用静态的策略，对抗动态的市场。
KingCat采用多重动态对冲机制，根据市场节奏自动调整，
不预测行情，只应对行情。
经2015-2025十年、15分钟周期的历史数据验证，
全程未使用任何趋势过滤，仅靠自身机制驾驭市场，
在黄金市场表现出色。
为什么KingCat敢于直面波动？
因为它是为波动而生。
传统的网格策略在市场单边时容易失控，
普通对冲策略在震荡时效率低下。
KingCat的多重动态对冲系统，让二者互补：
趋势来临时，对冲机制吸收冲击；
震荡行情中，网格系统积累利润。
十年回测，三千美金起步，
无趋势过滤，不规避任何行情，
经历过英国脱欧、美国大选、疫情冲击、地缘冲突，
最大回撤始终控制在30%以内。
这不是预测，这是历史验证的结果。
测试数据（2015-2025，XAUUSD，M15）
初始资金：3000
总净盈利：18853
最终权益：21853
交易总数：6661
胜率：62.59%
最大回撤：27%
核心机制
• 多重动态对冲：不是简单网格，不是普通对冲
• 自适应波动处理：市场越动荡，应对越从容
• 四种加仓模式：固定两倍、斐波那契、线性、自定义
适用说明
• 品种：XAUUSD（黄金专用）
• 周期：M1,M5,M15及以上
• 最低资金：5000起
风险提示
历史测试不代表未来业绩
外汇交易存在高风险
建议模拟测试后实盘