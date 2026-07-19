Delta Exchange Trading Panel for MT5

  • 实用工具
  • Rajesh Kumar Nait
    Rajesh Kumar Nait

    Rajesh Kumar Nait

    4.9 (31)
    嗨，我是Rajesh，一名MQL开发者，拥有信息技术学士学位。拥有超过12年的编程经验，我从PHP开发人员转型为全职MQL5程序员和加密货币交易员。
    在我的当前角色中，我专注于作为日间交易员每日交易$SOL，并在我的销售页面上提供尖端程序出售。这些程序包括本机Websocket加密货币交易所连接实用程序，并通过Websocket和API从所有热门交易所加载图表。它们在VPS上无缝运行，无需外部DLL。
    如果您对加密货币图表或交易工具感兴趣，请随时通过DM与我联系。在我的MQL5销售页面上查看我的加密产品和交易所集成。我提供每天12小时的IST时区支持，每周7天。
    41 产品 30 代码 5 主题 286 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

Delta Exchange Trading Panel for MT5.

Panel will help traders to send instant orders from MT5 to delta exchange.

It supports limit, market, sl tp, bracket orders, trail sl orders

It shows 100% correct liquidation price before you open a trade matching with Delta exchange website or app,

Shows exit pnl and stop pnl,

Allows cancel order, close position, buy and sell

It shows pnl info, side, size, entry, tp/sl info 

Create api key and add your API key in utility setting

Go to Tools - Expert Advistor tab and add following url "api.india.delta.exchange"

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Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
实用工具
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
作者的更多信息
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Bitget, XT.com, Delta Exchnage 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Previous Day Week Month High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
指标
该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高低点 - 在这些级别设置警报，邮件、推送或终端警报，当价格触及这些级别时，您将立即收到警报 - 自定义关卡样式，包括线条样式、宽度、颜色等 - 班次：想要跟踪或研究第 2 天或第 3 天的高低？您可以将 shift 设置为 2 用于 2nd Bar 的 High Low 或 3 设置为 3rd Bar 的 High Low 等等。 该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高
Double Top and Double Bottom
Rajesh Kumar Nait
5 (3)
指标
This indicator finds Double Top and Double bottom Example : What is Double Top When price establishes a new high and then falls, then reverse to the same candle area of High then its considered a valid double top and vice versa for double bottom. 1. It plots and high and low on visible chart if ChartChange is set to true else it searches on new bar opening 2. If there is double top and double bottom found in visible chart window then it plots a line 3. It has options to customize text color, tex
FREE
Real Spinning Top Candlestick
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
指标
真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码 真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码 真正的陀螺指示器 它检测图表上准确的陀螺，平衡的主体和灯芯高度比，这是陀螺的真正含义，不同于锤子和十字线或空烛台。 该指标在图表上找到的陀螺数量处绘制了一个翼形图标。 设置包括 条数：调整搜索条数 图标颜色：更改图标颜色 图标代码：更改图标的wingdings代码
FREE
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
实用工具
Crypto Ticks for MetaTrader 5 – 实时加密货币行情与订单簿集成 概述 Crypto Ticks 可将主要加密货币交易所的实时逐笔数据和订单簿深度直接传输至 MetaTrader 5。专为需要精准行情的高频交易者与算法策略开发者设计。 支持的交易所 Binance：现货 和期货 KuCoin：现货和期货（支持图表订单簿） Bybit：期货和反向期货 XT.com：现货和期货 主要功能 WebSocket 实时逐笔数据流 支持 Binance 数据流：@ticker、@bookTicker 使用交易所 API 获取完整 OHLCV 历史数据 订单簿深度可视化（买一/卖一+深度） 自动重连机制确保稳定数据流 定时替换数据提高K线准确性 MT5 重启时自动补全历史数据 与 Strategy Tester 兼容（基于逐笔数据） 完全兼容 VPS，无需外部 DLL 附加信息 适合需要高精度数据的高频与算法交易者 适合策略开发与逐笔回测 重要提示 MT5 的 Strategy Tester 不支持 WebRequest。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作
Previous Candle High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
指标
该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高低点 - 在这些级别设置警报，邮件、推送或终端警报，当价格触及这些级别时，您将立即收到警报 - 自定义关卡样式，包括线条样式、宽度、颜色等 - 班次：想要跟踪或研究第 2 天或第 3 天的高低？您可以将 shift 设置为 2 用于 2nd Bar 的 High Low 或 3 设置为 3rd Bar 的 High Low 等等。 该指标最多绘制 6 个级别，可以根据交易者的要求启用/禁用以使图表更清晰 这 6 个级别分为 2 组：高和低 对于每组，可以选择不同的时间范围 它基于先前高低反转的策略，因为它认为当价格达到每日、每周或每月高低时，价格通常会在更小的时间范围内（如 5 分钟）显示拒绝 特征 ： - 在单个图表中跟踪多达 6 个时间帧高
Auto Trend Line Channel with Alert
Rajesh Kumar Nait
指标
将此指标添加到图表并设置 ZigZag 的 ExtDepth 设置 当价格触及趋势线上、下或中通道时，它会立即发出警报 特征 ： -启用/禁用上、下或中线的警报 - 在几秒钟内发出警报后添加暂停 - 使用图表上的按钮暂停或取消暂停趋势通道 - 通过在输入字段中添加点来添加早期警报，例如 ETH 价格是 2900.25，这里的数字 25 是“点”，所以如果您在输入字段中添加 25 以点为单位，并且如果趋势通道下线的值为 2900.25，那么您将在 2900.50 获得早期警报（从设置中增加 25 点） - 启用/禁用定向触摸，更多信息请参见屏幕截图，当价格触及底部阻力和顶部支撑时考虑定向触摸，添加此功能是为了避免来自多个警报的噪音 如果您在 1 分钟到 5 分钟图表中交易，Extdepth 的推荐设置为 55 如果您交易 1 小时到 4 小时图表，Extdepth 的推荐设置为 21 您可以根据图表上的需要调整任何其他 Extdepth，找到最佳趋势通道并暂停它并等待买入或卖出警报， 此外，您可以使用价格行为信息或蜡烛形态来验证反转。 您可以将其添加到许多图表并获得多个符
Double Click to Set Price Alert for MT4
Rajesh Kumar Nait
实用工具
多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果您想重新开始，请按 D 删除您设置的所有警报。 6. 删除水平线，警报将被禁用。 -- 多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果
Cobra Pivot Points MT4
Rajesh Kumar Nait
指标
Cobra Pivot Points 是一个用于绘制最佳优化枢轴点的指标，您可以通过下载 DEMO 自行回测。 1. 选择两种最佳枢轴模式：Cobra Pivots 或 Camrilla Pivots 2. 您可以使用任何时间范围，不限于 D1。 3. 您可以使用 Shift 参数来调整前一天的高低收盘值。 1 = 前一柱，2 = 前一柱之前的柱，依此类推。这些参数将帮助您研究和开发枢轴。 4. 触摸级别后发出警报、电子邮件或推送通知。 一旦触及水平，枢轴水平将被视为缓解，因此不会再次提醒您。 如果您想再次发出警报，则需要更改时间范围以重置警报。 5. 完全自定义线条颜色、线条样式、线条宽度、文本颜色和字体。 Cobra Pivots 分为三个区域：LZone（非常接近的剥头皮水平）、NZone（当市场盘整时）和 HZone（距离稍远的水平最适合头寸交易），可以在指标设置中显示/隐藏。 卡姆里拉枢轴公式为：     LS1 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.50)；     LS2 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.75
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol MT4
Rajesh Kumar Nait
实用工具
多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/110229 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会过滤噪音并发出方向警报 策略很简单，当触及前一天、一周或一个月的高点和低点时，价格会在较小的时间范围（如 5 分钟）内被拒绝 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它
Multi Symbol Pivot Point Scanners MT4
Rajesh Kumar Nait
实用工具
枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110231 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
程序库
该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 该产品允许通过API进行交易操作，不包括图表。 用户可以使用提供加密图表的经纪商的图表并向币安发送订单 - 支持单向和对冲模式 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 脚本文档 1 小时编程教程，帮助初学者使用 MQL5 编写一个简单的 EA，将订单发送到币安 https://www.youtube.com/watch?v=d_r4j2V77mY 该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 该产品允许通过API进行交易操作，不包括图表。 用户可以使用提供加密图表的经纪商的图表并向币安发送订单 - 支持单向和对冲模式 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、
Bybit EA Connector Library for MT4
Rajesh Kumar Nait
程序库
该库允许您使用任何 EA（智能交易系统）来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 中。您可以通过描述中提供的脚本代码自行完成集成，同时还有演示视频示例，完整展示了整个流程。 该产品允许通过 API 在 Bybit 交易所执行交易操作。 该工具 不包含图表功能 ，因此用户可以使用交易所提供的其他 BTCUSDT 及其他加密货币交易品种。 下限价单和市价单 修改限价单 根据订单 ID 取消单个订单或取消所有订单 查询订单 更改杠杆 获取持仓信息 以及更多功能…… 脚本文档 该库允许您使用任何 EA（智能交易系统）来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 中。您可以通过描述中提供的脚本代码自行完成集成，同时还有演示视频示例，完整展示了整个流程。 该产品允许通过 API 在 Bybit 交易所执行交易操作。 该工具 不包含图表功能 ，因此用户可以使用交易所提供的其他 BTCUSDT 及其他加密货币交易品种。 下限价单和市价单 修改限价单 根据订单 ID 取消单个订单或取消所有订单 查询订单 更改杠杆 获取持仓信息 以及更多功能…… 脚本文档
Malaysian SNR MT4
Rajesh Kumar Nait
指标
Malaysian SNR 是一种由马来西亚交易者使用的支撑和阻力系统，是剥头皮交易者和日内交易者快速找到支撑和阻力的有效方法。 该指标具有以下功能： 面板用于显示/隐藏支撑和阻力 启用影线反转过滤，仅显示经过影线确认的SNR 显示/隐藏价格水平 仅在图表的可视区域内工作，可根据需要缩放窗口以实时更新分析 指标会随着用户移动图表自动更新 Malaysian SNR 是一种由马来西亚交易者使用的支撑和阻力系统，是剥头皮交易者和日内交易者快速找到支撑和阻力的有效方法。 该指标具有以下功能： 面板用于显示/隐藏支撑和阻力 启用影线反转过滤，仅显示经过影线确认的SNR 显示/隐藏价格水平 仅在图表的可视区域内工作，可根据需要缩放窗口以实时更新分析 指标会随着用户移动图表自动更新
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Crypto.com 到 MT5 从 Crypto.com websocket 到 Metatrader 5 的实时烛台流 它是 OHCLV（高开低收真实交易量）实时汇率数据  交易者，如果在一分钟图表中，OHLC 数据不正确，那么它可能会在技术图表研究中给出错误的分析，该产品确保它提供实时准确的数据，有助于手动分析 您可以在我的个人资料中查看我的其他加密产品 https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV 数据 2.支持和创建多个符号 3. 您需要添加 Crypto.com websocket 和 api URL，如工具 > 选项 > 允许来自 URL 选项卡的 Webrequest 并勾选 Allow Webrequest 复选框 - Websocket URL：stream.crypto.com - API URL：api.crypto.com 4. 图表绘制于 GMT+0 时区（Crypto.com 的服务器时间） 5. 不进行 DLL 调用
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
指标
三角形图案的图案浏览器，例如对称三角形、不对称三角形或直角三角形，楔形图案，例如上升楔形或下降楔形，扩展图案和趋势通道 该指标探索历史模式以及当前模式，对于那些试图通过手动绘制趋势线或三角形来节省时间并希望将其用于自动分析在图表上绘制最佳模式的人来说，它是最佳指标 特征 ： - 用于立即更改 ZigZag 扩展深度以调整并找到最佳模式的面板 - 将模式转移回之前的之字形柱以探索过去发生的事情，您可以探索趋势线是否受到尊重，了解价格走势 并通过探索以前的历史模式，使用该指标分析和学习它们，得出一个总体策略 - 从切换按钮立即从趋势通道或趋势线切换到楔形或三角形模式 - 暂停以冻结模式，因此模式不会改变并继续检查价格触摸以获取警报 - 触摸级别的多种类型的警报：邮件、推送、终端和打印通知 - 通过调整点启用早期警报，以便您在价格接近水平时提前收到警报并准备入场 - 趋势通道：启用/禁用上、中或下线警报 - 目标：对于三角形和楔形，它会自动设置目标，这是您必须买入卖出的有趣区域，如果您是突破交易者，您可以在那里预订利润或等待价格行动进行反转交易 - 改变趋势通道、三
Kraken Futures History Updater
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Kraken 加密交易所期货历史更新面板 特征 ： 1. 它将根据设置创建符号并完全更新历史记录，可从 Kraken API 获取符号。 此面板使用开盘高低收盘数据更新 Kraken 期货品种的历史记录，它还会在历史更新完成时打印消息。 请注意，这不是实时数据。   3.您需要添加Kraken API URL，如工具>选项>允许来自URL选项卡的Webrequest并勾选允许Webrequest复选框 - API URL：futures.kraken.com 4.消耗更少的内存和CPU 5.终端重启自动更新缺失数据！ 每当你打开终端，最新的数据就准备好了！ 6. 不进行 DLL 调用 -- Kraken 加密交易所期货历史更新面板 特征 ： 1. 它将根据设置创建符号并完全更新历史记录，可从 Kraken API 获取符号。 此面板使用开盘高低收盘数据更新 Kraken 期货品种的历史记录，它还会在历史更新完成时打印消息。 请注意，这不是实时数据。   3.您需要添加Kraken API URL，如工具>选项>允许来自URL选项卡的Webrequest并勾选允许W
EMA Scalping Multi Symbols Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
5 EMA Scalping Strategy Multi Symbol Scanner This EA utility will scan all symbols which are selected in marketwatch and alert when such condition is formed in chart when Candle low is above EMA 5 for Sell alert and Candle high is lower from EMA5 so you can be ready before selling or buying for scalping purpose on 5min chart For more details watch attached video Logic : When a candle closes above 5 EMA in 5 mins chart, Wait for its low to break and Sell when low is broken by wick, Your SL shou
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner 扫描在 marketwatch 中选择的所有符号。 当价格即将达到这些水平时，它将有助于轻松找到双顶、双底或任何斐波那契扩展水平。 您可以选择时间范围，以及 Zigzag 的多个 Extdepths（最多 3 个）。 推荐的 ZigZag 为 21,34 和 55，涵盖所有类型的 Zigzag 和过滤噪声 您可以设置接收终端警报或推送通知或两者 Multi Symbol ZigZag Breakout Scanner 扫描在 marketwatch 中选择的所有符号。 当价格即将达到这些水平时，它将有助于轻松找到双顶、双底或任何斐波那契扩展水平。 您可以选择时间范围，以及 Zigzag 的多个 Extdepths（最多 3 个）。 推荐的 ZigZag 为 21,34 和 55，涵盖所有类型的 Zigzag 和过滤噪声 您可以设置接收终端警报或推送通知或两者
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
指标
市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻找结构断裂 Multi ExtDepth Breakout Multi Symbol Scanner 您可以使用此产品： Multi Symbol Multi ExtDepth ZigZag Breakout Scanner 市场结构是在更高的时间范围内突破时可能有助于清除交易者趋势的结构。 1. 该指标将之字折线仅绘制到最后 2 个结构（之字折线的前高点和低点），并且仅当结构发生突破时才会形成之字折线的新柱 2.它给终端和推送通知结构中断 3.通过[和]键增加和减少ZigZag的Extdepth来调整摆动 4.更改线AB BC和CD的颜色 5.添加到许多图表并获得多个符号的警报 如果您正在寻
CB1 Swing Breakout Change of Character Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Fibo Musang FMBCR CB1 突破扫描器 MT5 Fibo Musang CB1 或 Candle Break 1 是一种非常适用于黄金 XAUUSD 和其他外汇交易品种的策略。 此扫描仪将帮助您非常快速地扫描多符号货币并在 FMCBR CB1 突破时获得警报 请查看视频了解更多详情，因为它完全可以根据交易者的喜好进行定制： 1. 您可以选择柱线的时间范围和历史记录 2. 您可以修改您喜欢的 ZigZag 设置：ExtDepth、ExtDeviation、ExtBackStep 3.获取终端警报或推送通知 4. 追踪斐波那契扩展的选项，如 1.618 2.618 或 4.236 或追踪 CB1 突破与 1.00 Fibo Musang FMBCR CB1 突破扫描器 MT5 Fibo Musang CB1 或 Candle Break 1 是一种非常适用于黄金 XAUUSD 和其他外汇交易品种的策略。 此扫描仪将帮助您非常快速地扫描多符号货币并在 FMCBR CB1 突破时获得警报 请查看视频了解更多详情，因为它完全可以根据交易者的喜好进行定制：
Double Click to Set Price Alert
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
实用工具
多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果您想重新开始，请按 D 删除您设置的所有警报。 6. 删除水平线，警报将被禁用。 -- 多符号双击图表上的任意位置以设置价格警报并从终端警报或推送通知中获得通知 1. 在图表上添加 EA Utility 2. 按 <- 左或 -> 右箭头键浏览图表 3. 双击图表上的任意位置，它会添加一条线，拖动这条线以设置您想要的价格，瞧，警报已设置！ 当价格达到该线时，它会根据实用程序的设置通过终端或推送通知通知您。 即使您重新启动终端，此警报也会继续工作。 4. 继续浏览多品种并继续在您希望收到警报通知的许多图表上添加线条。 5. 如果
Control Candle Multiple Inside Bars
Rajesh Kumar Nait
指标
Control Candle is the candlestick which holds multiple inside bars and are in control until its high low range is broken by close of any candlestick. When control candle is broken, price may act on these control candle as support and resistance. This indicator create rectangles on chart which will help you find control candles fast. Control candle indicator box is customizable by color, style, width and other options in indicator settings.
Cobra Levels
Rajesh Kumar Nait
指标
眼镜蛇等级 这是 6 组级别，具有两种频率模式，适用于通用市场，包括外汇、加密货币、商品、nifty 和banknifty。 它们是在对金融工具进行最佳研究后出版的。 上层称为U1至U5，下层称为D1至D5 在正常情况下，市场可能会在内部通道中驱动至 U3 或 D3，在波动情况下，市场可能会在外部通道 U4 至 U5 或 D4 至 D5 中驱动。 当价格达到 U3 U4 U5 或 D3 D4 D5 时，反转的可能性非常高，交易者应等待蜡烛图收盘以确认入场，并可以在有效的风险管理下进行交易。 该指标允许您通过指标设置中的自定义选项来改变级别。 用户可以通过添加 + 或 - 点来自定义级别 1. 他们正在处理时间范围：仅 M1、M3、M5、M15、H1 和 H4。 2.适合日内、波段、仓位交易方式 3. 与任何其他指标相比，根据研究帮助找到最佳超买和超卖转折点 4. 动态水平：水平值每分钟都会变化，但当价格在任何情况下超过标准达到这些水平时，就会出现一个循环，并且可以看到反转。 5. 包含提醒广告推送通知 有关交易策略的更多信息，您可以通过 DM 与我联系。
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
指标
该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 25 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如锚点和度数 该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 20 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如锚点和度数 该指标允许您以大字体显示斐波那契水平标签 。 它支持多达 20 个斐波那契水平 - 一旦您绘制斐波那契，它就会显示您作为输入参数添加的水平，并以大字体大小以及您选择的颜色和字体。 可定制选项： 1.Fibo文本字体 2. 斐波那契文本大小 3. 斐波那契文本颜色 3.为每个级别添加描述 4. 其他选项，例如
Higher Time Frame Bars
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
指标
该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。 该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。 该指标可有效跟踪您想要在同一图表上跟踪的任何其他时间范围烛台 1. 选择任何更高的时间范围来加载同一图表上的柱形图 2.自定义烛台的颜色和样式 3. 选择绘制烛台的柱数 4. 跟踪更高时间范围的完整蜡烛以及烛芯和实体 5. 对于那些不想切换图表的人来说，简单方便。
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
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实用工具
币安 MT5 交易工具 1. 本产品包含通过 WebSocket 获取的实时图表、历史图表， 并在 MT5 终端重启时自动更新，确保运行流畅，无需人工干预，让您在币安交易时体验流畅无阻。 现货和期货均可交易、实时图表和历史数据 图表功能： 1. 通过 WebSocket (WSS) 获取实时 OHLC 图表 2. 通过 API 更新历史记录 3. 每次打开 MT5 时自动更新图表历史记录 4. 支持从 M1 到 MN1 的所有时间范围 5. 可用数据：开盘价、最低价、收盘价、实际交易量和即时成交量 6. 您可以使用策略测试器，通过您的专家顾问对加密货币数据进行任何策略的回测 图表和历史记录使用说明： 1. 将 URL 添加到 MT5 选项 2. 在任何图表上加载实用程序，并选择“模式”为“实时”，然后选择交易所（例如币安现货），并在首次运行时将“创建交易品种”设置为“真”，以便创建交易品种。 3. 所有交易品种创建完成后，右键退出 EA，选择“Utility Crypto charts”（实用程序加密货币图表），然后点击“Remove”（移除）。重启 MT5（重要提示） 4
Cobra Pivots with Alerts
Rajesh Kumar Nait
指标
Cobra Pivot Points 是一个用于绘制最佳优化枢轴点的指标，您可以通过下载 DEMO 自行回测。 1. 选择两种最佳枢轴模式：Cobra Pivots 或 Camrilla Pivots 2. 您可以使用任何时间范围，不限于 D1。 3. 您可以使用 Shift 参数来调整前一天的高低收盘值。 1 = 前一柱，2 = 前一柱之前的柱，依此类推。这些参数将帮助您研究和开发枢轴。 4. 触摸级别后发出警报、电子邮件或推送通知。 一旦触及水平，枢轴水平将被视为缓解，因此不会再次提醒您。 如果您想再次发出警报，则需要更改时间范围以重置警报。 5. 完全自定义线条颜色、线条样式、线条宽度、文本颜色和字体。 Cobra Pivots 分为三个区域：LZone（非常接近的剥头皮水平）、NZone（当市场盘整时）和 HZone（距离稍远的水平最适合头寸交易），可以在指标设置中显示/隐藏。 卡姆里拉枢轴公式为：     LS1 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.50)；     LS2 = 前一日收盘价- ((前一日最高价-前一日最低价)*0.75
Previous Candle High Low Scanner MultiSymbol
Rajesh Kumar Nait
实用工具
多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会过滤噪音并发出方向警报 策略很简单，当触及前一天、一周或一个月的高点和低点时，价格会在较小的时间范围（如 5 分钟）内被拒绝 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 多货币前蜡烛或前柱扫描仪可帮助您扫描具有从指标设置中选择的任何自定义时间范围的多品种图表。 基于产品： https://www.mql5.com/en/market/product/78657 它可用于扫描前一天高低、前一周高低、上个月高低或任何自定义时间范围的多个交易品种，例如 前 4 小时图高低 当价格触及高线或低线时，它会
Pivot Points Multi Symbol Scanner
Rajesh Kumar Nait
实用工具
枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮件提醒 3. 推送通知 枢轴点多符号扫描仪扫描市场观察中可用的所有符号，以查找地板、伍迪、卡玛利拉、丹麦或斐波那契枢轴点。 您可以选择任何时间范围来计算枢轴点，并在价格触及这些支撑位和阻力位时收到警报。 对于视觉枢轴点您可能对此产品感兴趣： https://www.mql5.com/en/market/product/110072 它具有选择各种警报类型的选项 您可以选择并设置扫描频率（以毫秒为单位） 1000 表示每秒扫描市场观察中的所有交易品种 产品特点 1. 终端警报 2. 电子邮
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