Delta Exchange Trading Panel for MT5
- 实用工具
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Rajesh Kumar Nait嗨，我是Rajesh，一名MQL开发者，拥有信息技术学士学位。拥有超过12年的编程经验，我从PHP开发人员转型为全职MQL5程序员和加密货币交易员。
在我的当前角色中，我专注于作为日间交易员每日交易$SOL，并在我的销售页面上提供尖端程序出售。这些程序包括本机Websocket加密货币交易所连接实用程序，并通过Websocket和API从所有热门交易所加载图表。它们在VPS上无缝运行，无需外部DLL。
如果您对加密货币图表或交易工具感兴趣，请随时通过DM与我联系。在我的MQL5销售页面上查看我的加密产品和交易所集成。我提供每天12小时的IST时区支持，每周7天。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Delta Exchange Trading Panel for MT5.
Panel will help traders to send instant orders from MT5 to delta exchange.
It supports limit, market, sl tp, bracket orders, trail sl orders
It shows 100% correct liquidation price before you open a trade matching with Delta exchange website or app,
Shows exit pnl and stop pnl,
Allows cancel order, close position, buy and sell
It shows pnl info, side, size, entry, tp/sl info
Create api key and add your API key in utility setting
Go to Tools - Expert Advistor tab and add following url "api.india.delta.exchange"