KT Opening Gaps MT4

KT Opening Gaps 指标会在图表上绘制新周开盘缺口（New Week Opening Gaps）和新日开盘缺口（New Day Opening Gaps），标记每个缺口的 CE 中点，跟踪价格是否已经触及或完全回补缺口，并统计当前交易品种过去缺口的实际表现。

每个缺口都会以阴影区域显示，并可选择显示边界线、位于 50% 位置的 CE 虚线，以及包含缺口类型、日期、点数大小和 CE 价格的标签。周缺口和日缺口使用不同颜色， bullish 和 bearish 缺口也会分别使用不同颜色，方便你快速区分市场结构。





统计面板



开盘缺口在不同交易品种上的表现并不相同，所以这个指标不会直接假设缺口一定会回补，而是通过历史数据进行测量。加载时，它会扫描当前图表历史，找出该品种过去出现的开盘缺口，并记录每个缺口之后价格的运行结果。

对于周缺口，指标会显示样本数量、平均缺口大小（点数）、价格在五个交易日内回到缺口区域的频率、价格在 CE 位置发生反应的频率、缺口完全回补的比例，以及首次触及所需柱数的中位数。对于日缺口，指标会报告同样的数据，但触及窗口会按同一个交易日来衡量。

实时状态行会显示当前活跃缺口、方向和大小、是否已经被触及，以及当前价格距离 CE 的距离。诊断行会显示检测到的经纪商时间偏移、纽约时间偏移、夏令时状态，以及用于读取交易时段边界的数据分辨率。





交易时段时间



缺口根据纽约时间 17:00 和 18:00 边界处的实际价格构建，并从分钟级数据中读取。指标不会使用日线蜡烛的开盘价和收盘价来推导缺口，因为这些价格通常基于经纪商服务器午夜时间形成，会产生不同的价格范围。经纪商 GMT 偏移会自动检测，夏令时会在内部处理，同时也提供手动覆盖选项。





功能



检测 NWOG 和 NDOG，可单独显示，也可同时显示。

CE 中点线、边界线和缺口标签均可选择开启或关闭。

已触及的缺口会淡化显示，而不是直接删除；也可以选择在完全回补后隐藏。

可调整显示的缺口数量，默认显示五个周缺口和三个日缺口。

按点数设置最小缺口大小过滤条件。

支持缺口进入、CE 触及、新缺口出现和完全回补提醒，可通过弹窗、声音、推送和邮件发送。

每个事件的提醒只触发一次，并且在加载历史数据时不会对历史柱触发提醒。

支持自动或手动设置经纪商时间偏移。

统计面板支持调整样本大小和显示位置。





说明



该指标用于绘制缺口水平并报告历史统计结果。它不会提供交易信号，不会预测价格方向，不保证缺口一定回补，也不会自动下单。

结果会受到经纪商服务器时间、报价源和已加载历史数据的影响。同一个品种在不同经纪商上的缺口大小可能不同，而连续交易的品种可能根本没有明显缺口。在这种情况下，指标会直接提示没有可绘制的缺口，而不是强行显示不存在的区域。