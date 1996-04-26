KT Opening Gaps MT4

Индикатор KT Opening Gaps отображает на графике гэпы открытия новой недели (New Week Opening Gaps) и гэпы открытия нового дня (New Day Opening Gaps), отмечает срединный уровень CE для каждого гэпа, отслеживает касание и полное закрытие ценой, а также показывает статистику поведения прошлых гэпов на текущем торговом инструменте.

Каждый гэп отображается в виде закрашенной зоны с дополнительными линиями границ, пунктирной линией CE на уровне 50% и меткой, содержащей тип гэпа, дату, размер в пунктах и цену CE. Для недельных и дневных гэпов используются отдельные цвета, как и для бычьих и медвежьих гэпов.





Панель статистики



На разных торговых инструментах гэпы открытия ведут себя по-разному, поэтому индикатор не опирается на предположения, а анализирует реальные исторические данные. При загрузке он сканирует доступную историю графика, находит прошлые гэпы открытия на выбранном символе и фиксирует дальнейшее движение цены после каждого из них.

Для недельных гэпов отображаются размер выборки, средний размер гэпа в пунктах, частота возврата цены в течение пяти торговых дней, частота реакции на уровне CE, процент полного закрытия гэпов и медианное количество баров до первого касания. Для дневных гэпов рассчитываются те же показатели, но окно для касания ограничивается текущим торговым днём.

Строка текущего состояния показывает активный гэп, его направление и размер, факт касания и текущее расстояние цены до уровня CE. Диагностическая строка отображает определённое смещение времени брокера, смещение относительно Нью-Йорка, состояние перехода на летнее время и разрешение данных, использованное для определения границы торговой сессии.





Время торговых сессий



Гэпы рассчитываются по фактическим ценам на границе 17:00 и 18:00 по нью-йоркскому времени с использованием минутных данных. Индикатор не рассчитывает гэпы по ценам открытия и закрытия дневных свечей, поскольку они формируются в полночь по серверному времени брокера и дают другой ценовой диапазон. Смещение брокера относительно GMT определяется автоматически, переходы на летнее и зимнее время учитываются внутри индикатора, также доступна ручная настройка.





Возможности



Определение NWOG и NDOG с возможностью отображать их отдельно или одновременно.

Линия середины CE, линии границ и подписи гэпов, каждую из которых можно отключить.

После касания зоны становятся менее яркими, а не удаляются. При необходимости полностью закрытые гэпы можно автоматически скрывать.

Настраиваемое количество отображаемых гэпов: по умолчанию пять недельных и три дневных.

Фильтр минимального размера гэпа в пунктах.

Оповещения при входе цены в гэп, касании CE, появлении нового гэпа и полном закрытии через всплывающее окно, звук, push-уведомление и электронную почту.

Каждое оповещение срабатывает только один раз для соответствующего события и никогда не запускается на исторических барах при загрузке.

Автоматическая или ручная настройка временного смещения брокера.

Панель статистики с настраиваемым размером выборки и положением на графике.





Примечания



Индикатор отображает уровни гэпов и анализирует исторические данные. Он не выдаёт торговые сигналы, не прогнозирует направление цены, не гарантирует закрытие гэпов и не открывает сделки.

Результаты зависят от серверного времени брокера, его потока котировок и объёма загруженной истории. Размер одного и того же гэпа может отличаться у разных брокеров, а на инструментах с непрерывной торговлей гэпы могут отсутствовать полностью. В таком случае индикатор сообщит об этом и не будет отображать несуществующие зоны.