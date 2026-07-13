IMD Fibo MT5

IMDFIbo 是一款适用于 MetaTrader 5 终端的指标,可根据历史数据自动构建斐波那契水平线网格。该工具旨在在价格图表上可视化潜在的支撑和阻力区域。

工作原理

该指标分析指定时期内的历史价格最高点和最低点,并据此构建斐波那契水平线。该工具的特点在于网格的递归构建:每个水平线之间的区间可以按照相同的原则进一步细分为更小的水平线。

构建分三个阶段进行:

第一阶 — 根据整个指定时期内的历史最高点到历史最低点计算的水平线。

第二阶 — 在当前价格所在的第一阶区间内构建的水平线。

第三阶 — 在包含当前价格的第二阶区间内构建的水平线。

这种方法允许在当前交易品种所在的价格图表区域细化价格水平。

指标设置

该指标具有以下参数组:

面板设计。 允许设置图表上控制面板的宽度和高度。

常规设置。

用于计算第一阶水平的历史起始日期。

用于计算第二阶和第三阶水平的价格类型:Bid、Ask 或两者之间的平均值。

完整网格模式 — 启用后,指标将在所有区间内构建第二阶和第三阶水平,而不仅仅是在当前价格所在的区间。

完整网格更新间隔(以毫秒为单位)。

斐波那契水平。 用逗号分隔的水平值字符串。默认使用以下集合:0、23.6、38.2、50、61.8、76.4、100。

每个阶的设置。 对于三个阶中的每一个,可以单独设置:

在图表上的可见性。

线条颜色。

线条样式(实线、虚线等)。

水平设计。

所有阶的线条粗细。

在图表右侧显示标签。

使用示例

识别潜在的价格反应区域。 斐波那契水平传统上被认为是价格可能减速或改变方向的区域。该指标允许您在图表上快速可视化这些区域。

寻找交易入场点。 交易者可以观察价格在第二阶和第三阶水平附近的行为,并根据自己的标准做出决策。

下单。 一些市场参与者使用斐波那契水平来设置止损和止盈。该指标显示这些水平所在的价格标记。

市场结构分析。 第一阶水平有助于评估长时间内的整体价格波动范围,而第二阶和第三阶水平则显示更详细的结构。

技术特点

为了正确渲染水平,需要加载自 1998 年以来的报价历史。

限制

该指标显示基于历史数据计算的水平。过去的价格行为并不能保证未来的走势。斐波那契水平是技术分析的工具之一,不应被视为做出交易决策的唯一依据。

在大量水平上使用完整网格模式可能会导致图表上出现大量图形对象。如有必要,建议禁用此模式。

兼容性