IMD Fibo MT5

IMDFIbo — индикатор для терминала MetaTrader 5, который автоматически строит сетку уровней Фибоначчи на основе исторических данных. Инструмент предназначен для визуализации потенциальных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.

Принцип работы

Индикатор анализирует исторические максимумы и минимумы цены за заданный период и строит по ним уровни Фибоначчи. Особенность инструмента заключается в рекурсивном построении сетки: каждый интервал между уровнями может быть дополнительно разделён на более мелкие уровни по тому же принципу.

Построение выполняется в три этапа:

Первый порядок — уровни, рассчитанные от исторического максимума до исторического минимума за весь заданный период. Второй порядок — уровни, построенные внутри того интервала первого порядка, в котором в данный момент находится цена. Третий порядок — уровни, построенные внутри интервала второго порядка, содержащего текущую цену.

Такой подход позволяет детализировать ценовые уровни в той области графика, где торгуется инструмент в текущий момент.

Настройки индикатора

Индикатор имеет следующие группы параметров:

Оформление панели. Позволяет задать ширину и высоту панели управления на графике.

Общие настройки.

Дата начала истории, используемой для расчёта уровней первого порядка.

Тип цены для расчёта уровней второго и третьего порядка: Bid, Ask или среднее значение между ними.

Режим полной сетки — при включении индикатор строит уровни второго и третьего порядка во всех интервалах, а не только в том, где находится текущая цена.

Интервал обновления полной сетки в миллисекундах.

Уровни Фибоначчи. Строка со значениями уровней через запятую. По умолчанию используется стандартный набор: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100.

Настройки каждого порядка. Для каждого из трёх порядков можно отдельно задать:

Видимость на графике.

Цвет линий.

Стиль линий (сплошная, пунктирная и другие).

Оформление уровней.

Толщина линий для всех порядков.

Отображение меток на правой части графика.

Примеры применения

Определение потенциальных зон реакции цены - Уровни Фибоначчи традиционно рассматриваются как области, где цена может замедлить движение или изменить направление. Индикатор позволяет быстро визуализировать эти области на графике.

Поиск точек входа в сделку - Трейдер может наблюдать за поведением цены вблизи уровней второго и третьего порядка и принимать решения на основе собственных критериев.

Размещение ордеров - Некоторые участники рынка используют уровни Фибоначчи для размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Индикатор показывает, на каких ценовых отметках находятся эти уровни.

Анализ структуры рынка - Уровни первого порядка помогают оценить общий диапазон движения цены за длительной период, а уровни второго и третьего порядков показывают более детальную структуру.

Технические особенности

Для корректной отрисовки уровней требуется наличие загруженной истории котировок с 1998 года.

Ограничения

Индикатор отображает уровни, рассчитанные на основе исторических данных. Прошлое поведение цены не гарантирует её движения в будущем. Уровни Фибоначчи являются одним из инструментов технического анализа и не должны рассматриваться как единственное основание для принятия торговых решений.

Использование режима полной сетки на большом количестве уровней может привести к значительному количеству графических объектов на графике. При необходимости рекомендуется отключать этот режим.

Совместимость