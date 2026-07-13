IMD Fibo MT5
- Индикаторы
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- Версия: 5.0
IMDFIbo — индикатор для терминала MetaTrader 5, который автоматически строит сетку уровней Фибоначчи на основе исторических данных. Инструмент предназначен для визуализации потенциальных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.
Принцип работы
Индикатор анализирует исторические максимумы и минимумы цены за заданный период и строит по ним уровни Фибоначчи. Особенность инструмента заключается в рекурсивном построении сетки: каждый интервал между уровнями может быть дополнительно разделён на более мелкие уровни по тому же принципу.
Построение выполняется в три этапа:
- Первый порядок — уровни, рассчитанные от исторического максимума до исторического минимума за весь заданный период.
- Второй порядок — уровни, построенные внутри того интервала первого порядка, в котором в данный момент находится цена.
- Третий порядок — уровни, построенные внутри интервала второго порядка, содержащего текущую цену.
Такой подход позволяет детализировать ценовые уровни в той области графика, где торгуется инструмент в текущий момент.
Настройки индикатора
Индикатор имеет следующие группы параметров:
Оформление панели. Позволяет задать ширину и высоту панели управления на графике.
Общие настройки.
- Дата начала истории, используемой для расчёта уровней первого порядка.
- Тип цены для расчёта уровней второго и третьего порядка: Bid, Ask или среднее значение между ними.
- Режим полной сетки — при включении индикатор строит уровни второго и третьего порядка во всех интервалах, а не только в том, где находится текущая цена.
- Интервал обновления полной сетки в миллисекундах.
Уровни Фибоначчи. Строка со значениями уровней через запятую. По умолчанию используется стандартный набор: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100.
Настройки каждого порядка. Для каждого из трёх порядков можно отдельно задать:
- Видимость на графике.
- Цвет линий.
- Стиль линий (сплошная, пунктирная и другие).
Оформление уровней.
- Толщина линий для всех порядков.
- Отображение меток на правой части графика.
Примеры применения
Определение потенциальных зон реакции цены - Уровни Фибоначчи традиционно рассматриваются как области, где цена может замедлить движение или изменить направление. Индикатор позволяет быстро визуализировать эти области на графике.
Поиск точек входа в сделку - Трейдер может наблюдать за поведением цены вблизи уровней второго и третьего порядка и принимать решения на основе собственных критериев.
Размещение ордеров - Некоторые участники рынка используют уровни Фибоначчи для размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Индикатор показывает, на каких ценовых отметках находятся эти уровни.
Анализ структуры рынка - Уровни первого порядка помогают оценить общий диапазон движения цены за длительной период, а уровни второго и третьего порядков показывают более детальную структуру.
Технические особенности
Для корректной отрисовки уровней требуется наличие загруженной истории котировок с 1998 года.
Ограничения
Индикатор отображает уровни, рассчитанные на основе исторических данных. Прошлое поведение цены не гарантирует её движения в будущем. Уровни Фибоначчи являются одним из инструментов технического анализа и не должны рассматриваться как единственное основание для принятия торговых решений.
Использование режима полной сетки на большом количестве уровней может привести к значительному количеству графических объектов на графике. При необходимости рекомендуется отключать этот режим.
Совместимость
Индикатор предназначен для работы в терминале MetaTrader 5. Он не вносит изменений в торговые операции и может использоваться совместно с другими индикаторами и советниками.
Полезный индикатор. Разработчик всегда на связи по любым вопросам.