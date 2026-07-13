IMD Fibo MT5

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IMDFIbo — индикатор для терминала MetaTrader 5, который автоматически строит сетку уровней Фибоначчи на основе исторических данных. Инструмент предназначен для визуализации потенциальных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.

Принцип работы

Индикатор анализирует исторические максимумы и минимумы цены за заданный период и строит по ним уровни Фибоначчи. Особенность инструмента заключается в рекурсивном построении сетки: каждый интервал между уровнями может быть дополнительно разделён на более мелкие уровни по тому же принципу.
Построение выполняется в три этапа:
  1. Первый порядок — уровни, рассчитанные от исторического максимума до исторического минимума за весь заданный период.
  2. Второй порядок — уровни, построенные внутри того интервала первого порядка, в котором в данный момент находится цена.
  3. Третий порядок — уровни, построенные внутри интервала второго порядка, содержащего текущую цену.
Такой подход позволяет детализировать ценовые уровни в той области графика, где торгуется инструмент в текущий момент.

Настройки индикатора

Индикатор имеет следующие группы параметров:
Оформление панели. Позволяет задать ширину и высоту панели управления на графике.
Общие настройки.
  • Дата начала истории, используемой для расчёта уровней первого порядка.
  • Тип цены для расчёта уровней второго и третьего порядка: Bid, Ask или среднее значение между ними.
  • Режим полной сетки — при включении индикатор строит уровни второго и третьего порядка во всех интервалах, а не только в том, где находится текущая цена.
  • Интервал обновления полной сетки в миллисекундах.
Уровни Фибоначчи. Строка со значениями уровней через запятую. По умолчанию используется стандартный набор: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100.
Настройки каждого порядка. Для каждого из трёх порядков можно отдельно задать:
  • Видимость на графике.
  • Цвет линий.
  • Стиль линий (сплошная, пунктирная и другие).
Оформление уровней.
  • Толщина линий для всех порядков.
  • Отображение меток на правой части графика.

Примеры применения

Определение потенциальных зон реакции цены - Уровни Фибоначчи традиционно рассматриваются как области, где цена может замедлить движение или изменить направление. Индикатор позволяет быстро визуализировать эти области на графике.
Поиск точек входа в сделку - Трейдер может наблюдать за поведением цены вблизи уровней второго и третьего порядка и принимать решения на основе собственных критериев.
Размещение ордеров - Некоторые участники рынка используют уровни Фибоначчи для размещения стоп-лоссов и тейк-профитов. Индикатор показывает, на каких ценовых отметках находятся эти уровни.
Анализ структуры рынка - Уровни первого порядка помогают оценить общий диапазон движения цены за длительной период, а уровни второго и третьего порядков показывают более детальную структуру.

Технические особенности

Для корректной отрисовки уровней требуется наличие загруженной истории котировок с 1998 года. 

Ограничения

Индикатор отображает уровни, рассчитанные на основе исторических данных. Прошлое поведение цены не гарантирует её движения в будущем. Уровни Фибоначчи являются одним из инструментов технического анализа и не должны рассматриваться как единственное основание для принятия торговых решений.
Использование режима полной сетки на большом количестве уровней может привести к значительному количеству графических объектов на графике. При необходимости рекомендуется отключать этот режим.

Совместимость

Индикатор предназначен для работы в терминале MetaTrader 5. Он не вносит изменений в торговые операции и может использоваться совместно с другими индикаторами и советниками.

Отзывы 1
Pavel1206
24
Pavel1206 2026.07.16 11:23 
 

Полезный индикатор. Разработчик всегда на связи по любым вопросам.

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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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IMD Fibo
Aleksei Chedaev
5 (3)
Индикаторы
IMDFIbo — индикатор для терминала MetaTrader 4, который автоматически строит сетку уровней Фибоначчи на основе исторических данных. Инструмент предназначен для визуализации потенциальных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике. Принцип работы Индикатор анализирует исторические максимумы и минимумы цены за заданный период и строит по ним уровни Фибоначчи. Особенность инструмента заключается в рекурсивном построении сетки: каждый интервал между уровнями может быть дополнительно разделён
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Pavel1206
24
Pavel1206 2026.07.16 11:23 
 

Полезный индикатор. Разработчик всегда на связи по любым вопросам.

Aleksei Chedaev
334
Ответ разработчика Aleksei Chedaev 2026.07.27 12:52
Всегда рады, Павел!
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