Golden Lotus MT4

Golden Lotus — полностью автоматический советник для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1.

Советник уже содержит оптимальные настройки и после установки готов к работе без длительной оптимизации. Основная идея стратегии — большое количество коротких сделок с заранее ограниченным риском.

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Основные преимущества Golden Lotus

Готов к работе сразу после установки. Советник уже содержит оптимальные настройки для торговли XAUUSD M1.

Советник уже содержит оптимальные настройки для торговли XAUUSD M1. Фиксированный риск в каждой сделке. Размер позиции рассчитывается исходя из заранее заданного уровня риска без его увеличения после убытков.

Размер позиции рассчитывается исходя из заранее заданного уровня риска без его увеличения после убытков. Без мартингейла. Советник никогда не увеличивает объем позиции после серии убыточных сделок.

Советник никогда не увеличивает объем позиции после серии убыточных сделок. Без усреднения убыточных позиций. Каждая сделка открывается независимо и не используется для компенсации предыдущих убытков.

Каждая сделка открывается независимо и не используется для компенсации предыдущих убытков. Контролируемая просадка. Торговая логика ориентирована на поддержание умеренного уровня риска на протяжении всей торговли.

Торговая логика ориентирована на поддержание умеренного уровня риска на протяжении всей торговли. Разработан с учетом требований большинства современных проп-компаний. Благодаря фиксированному риску, отсутствию мартингейла и контролируемой просадке советник подходит для торговли по правилам многих проп-фирм.





Контроль риска — основа торговой системы

При разработке Golden Lotus главной задачей было создать советник, способный стабильно работать на протяжении длительного времени. Именно поэтому система построена вокруг контроля риска, а не максимального увеличения прибыли.

Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным уровнем риска, который остается постоянным независимо от результатов предыдущих сделок. Советник не использует мартингейл и не усредняет убыточные позиции, благодаря чему торговля остается предсказуемой, а риск — контролируемым.

Стабильность важнее краткосрочной сверхдоходности. Такой подход позволяет избежать резкого роста нагрузки на депозит после серии убытков и делает результаты торговли более устойчивыми в долгосрочной перспективе.





Как работает Golden Lotus

Golden Lotus использует стратегию торговли на краткосрочных импульсах рынка. В заранее определенное время советник анализирует рыночную ситуацию и размещает серию отложенных ордеров выше и ниже текущей цены.

После появления направленного движения активируются только ордера, соответствующие направлению импульса. Далее советник автоматически сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, позволяя прибыли увеличиваться по мере развития движения.

Весь торговый процесс полностью автоматизирован. После установки на график XAUUSD M1 советник самостоятельно анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает сделки без постоянного участия трейдера.





Почему именно XAUUSD?

Golden Lotus был разработан исключительно для торговли золотом (XAUUSD). Вместо создания универсального советника разработка была сосредоточена на глубоком изучении поведения одного из самых ликвидных и волатильных рынков.

Высокая внутридневная волатильность золота регулярно формирует краткосрочные импульсы, создавая большое количество торговых возможностей. Именно эти особенности рынка легли в основу торговой логики Golden Lotus.

Оптимизация только под один инструмент позволила отказаться от универсальных компромиссов и максимально учитывать особенности поведения XAUUSD, что положительно сказалось на стабильности результатов.





Готов к работе сразу после установки

Golden Lotus разработан по принципу «Установил — и начал торговать». Советник уже содержит оптимальные настройки, полученные в результате длительного тестирования и оптимизации, поэтому в большинстве случаев не требует дополнительной подготовки.

Для начала торговли достаточно выполнить три простых действия:

Открыть график XAUUSD M1 .

. Установить на него советник Golden Lotus .

. Включить автоматическую торговлю.

После запуска советник полностью берет торговлю на себя:

анализирует рынок;

размещает серию отложенных ордеров;

сопровождает открытые позиции;

контролирует риск;

закрывает сделки автоматически.





Для большинства пользователей достаточно настроек по умолчанию. При необходимости опытные трейдеры могут изменить входные параметры и адаптировать стратегию под собственные требования.