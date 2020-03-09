Golden Lotus MT4

Golden Lotus — полностью автоматический советник для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1.

Советник уже содержит оптимальные настройки и после установки готов к работе без длительной оптимизации. Основная идея стратегии — большое количество коротких сделок с заранее ограниченным риском.

После покупки вы получите не только советник, но и полное сопровождение по его использованию.

Напишите мне в личные сообщения MQL5, и я бесплатно вышлю:

  • подробную инструкцию по работе с советником;
  • рекомендации по настройке и управлению рисками;
  • рекомендации по организации торговли;
  • список рекомендованных брокеров, на которых советник показывает наилучшие результаты.


Основные преимущества Golden Lotus

  • Готов к работе сразу после установки. Советник уже содержит оптимальные настройки для торговли XAUUSD M1.
  • Фиксированный риск в каждой сделке. Размер позиции рассчитывается исходя из заранее заданного уровня риска без его увеличения после убытков.
  • Без мартингейла. Советник никогда не увеличивает объем позиции после серии убыточных сделок.
  • Без усреднения убыточных позиций. Каждая сделка открывается независимо и не используется для компенсации предыдущих убытков.
  • Контролируемая просадка. Торговая логика ориентирована на поддержание умеренного уровня риска на протяжении всей торговли.
  • Разработан с учетом требований большинства современных проп-компаний. Благодаря фиксированному риску, отсутствию мартингейла и контролируемой просадке советник подходит для торговли по правилам многих проп-фирм.

Контроль риска — основа торговой системы

При разработке Golden Lotus главной задачей было создать советник, способный стабильно работать на протяжении длительного времени. Именно поэтому система построена вокруг контроля риска, а не максимального увеличения прибыли.

Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным уровнем риска, который остается постоянным независимо от результатов предыдущих сделок. Советник не использует мартингейл и не усредняет убыточные позиции, благодаря чему торговля остается предсказуемой, а риск — контролируемым.

Стабильность важнее краткосрочной сверхдоходности. Такой подход позволяет избежать резкого роста нагрузки на депозит после серии убытков и делает результаты торговли более устойчивыми в долгосрочной перспективе.


Как работает Golden Lotus

Golden Lotus использует стратегию торговли на краткосрочных импульсах рынка. В заранее определенное время советник анализирует рыночную ситуацию и размещает серию отложенных ордеров выше и ниже текущей цены.

После появления направленного движения активируются только ордера, соответствующие направлению импульса. Далее советник автоматически сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, позволяя прибыли увеличиваться по мере развития движения.

Весь торговый процесс полностью автоматизирован. После установки на график XAUUSD M1 советник самостоятельно анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает сделки без постоянного участия трейдера.


Почему именно XAUUSD?

Golden Lotus был разработан исключительно для торговли золотом (XAUUSD). Вместо создания универсального советника разработка была сосредоточена на глубоком изучении поведения одного из самых ликвидных и волатильных рынков.

Высокая внутридневная волатильность золота регулярно формирует краткосрочные импульсы, создавая большое количество торговых возможностей. Именно эти особенности рынка легли в основу торговой логики Golden Lotus.

Оптимизация только под один инструмент позволила отказаться от универсальных компромиссов и максимально учитывать особенности поведения XAUUSD, что положительно сказалось на стабильности результатов.


Готов к работе сразу после установки

Golden Lotus разработан по принципу «Установил — и начал торговать». Советник уже содержит оптимальные настройки, полученные в результате длительного тестирования и оптимизации, поэтому в большинстве случаев не требует дополнительной подготовки.

Для начала торговли достаточно выполнить три простых действия:

  • Открыть график XAUUSD M1.
  • Установить на него советник Golden Lotus.
  • Включить автоматическую торговлю.

После запуска советник полностью берет торговлю на себя:

  • анализирует рынок;
  • размещает серию отложенных ордеров;
  • сопровождает открытые позиции;
  • контролирует риск;
  • закрывает сделки автоматически.

Для большинства пользователей достаточно настроек по умолчанию. При необходимости опытные трейдеры могут изменить входные параметры и адаптировать стратегию под собственные требования.

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The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
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Golden Lotus MT5
Evgeniia Terekhova
Эксперты
Golden Lotus — полностью автоматический советник для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1. Советник уже содержит оптимальные настройки и после установки готов к работе без длительной оптимизации . Основная идея стратегии — большое количество коротких сделок с заранее ограниченным риском. После покупки вы получите не только советник, но и полное сопровождение по его использованию. Напишите мне в личные сообщения MQL5, и я бесплатно вышлю: подробную инструкцию по работе с советником; рекомен
Every Day Trader
Evgeniia Terekhova
Эксперты
One Hour. One Momentum. One Opportunity. Most Expert Advisors try to predict where the market will go. Every Day Trader takes a different approach. It patiently waits for the market to reveal its intentions, identifies key breakout levels, and enters the trade only when real momentum appears. Designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe , the EA is built around one of the most effective price action concepts — Market Structure Breakouts . Built Around Market Structure Instead of relying
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
Эксперты
Promex – это уникальный советник, который торгует при сильном отклонении цены от нормального значения. Открывая сделки в момент, когда очень вероятно движение в противоположном направлении, советник Promex сопровождает ее коротким трейлинг-стопом, тем самым собирая с рынка небольшую прибыль, но с вероятность 95% . Требования к торговому счету. Счета типа: ECN и RAW Кредитное плечо: 1:30 и более Минимальный депозит: 100 USD Спред по EURUSD: до 6 пунктов Подходит для Prop firm. Советник Promex ра
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
3 (2)
Эксперты
Promex – это уникальный советник, который торгует при сильном отклонении цены от нормального значения. Открывая сделки в момент, когда очень вероятно движение в противоположном направлении, советник Promex сопровождает ее коротким трейлинг-стопом, тем самым собирая с рынка небольшую прибыль, но с вероятность 95% . Требования к торговому счету. Счета типа: ECN и RAW Кредитное плечо: 1:30 и более Минимальный депозит: 100 USD Спред по EURUSD: до 6 пунктов Подходит для Prop firm. Советник Promex ра
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