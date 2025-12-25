Managing Open Positions

МОПс, Менеджер Открытых Позиций. Утилита советник для управления открытыми сделками. Основные функции, это отправка уведомлений в телеграм и автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных вами виртуальных уровней тейка и стопа в деньгах по всем парам на счете, или на какой то одной паре, или по магику. Советник не просто уведомляет алертом со звуком и пуш уведомлением с отправкой в мобильное приложение, но и отправляет на ваш выбор различные типы сообщений в вам телеграм, будь то бот, чат или канал. Но и это ещё не всё, советник умеет реагировать на уровень безубытка, при его достижении он либо вас уведомит, либо закроет все сделки в безубыток. Также, имеется панель для открытия и закрытия позиций вручную прямо с панели информационного окна, в котором отображаются текущие настройки и обновляются даннные по сделкам. Для удобства статусы настроек меняют свой цвет.
作者的更多信息
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
指标
这是一个构造函数。即策略的创造者。而且不仅如此。这是 MetaTrader 5 中大多数标准内置指标的信号指标。将您的指标组合成信号箭头。例如，您有一个策略，您需要找出其盈利能力，在菜单中包含必要的项目并获取统计数据。如果您没有策略，可以在互联网上获取，或者创建自己的策略。 Rigonstruktor 将帮助您解决这一切。该套件包括现成的外汇、倒卖和二元期权策略。包括文字说明。视频培训课程已经为您准备好了。还有电报聊天来获取支持和帮助。取出并连接指示器。得到一个箭头。探索策略。查看统计数据并得出结论。设计师为此准备了一切。还有时间过滤器，以及许多变化。您可以随时在支持和帮助聊天中询问和查找。构造函数的版本将更新，添加越来越多的指标。
Scalplight
Mark Lapukha
指标
Arrow indicator for forex trading using scalping strategy on popular currency pairs, bitcoin, gold, on m1 timeframe and others. The indicator has entry point settings, trend settings for higher timeframes, and various indicator filters, it is also possible to set up time trading intervals for yourself, in which you will receive signal arrows above the candles, as well as pop-up windows with alerts, or notifications on your phone via ID. The settings are simple, the strategy is ready, new sets an
筛选:
无评论
回复评论