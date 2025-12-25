Managing Open Positions

МОПс, Менеджер Открытых Позиций. Утилита советник для управления открытыми сделками. Основные функции, это отправка уведомлений в телеграм и автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных вами виртуальных уровней тейка и стопа в деньгах по всем парам на счете, или на какой то одной паре, или по магику. Советник не просто уведомляет алертом со звуком и пуш уведомлением с отправкой в мобильное приложение, но и отправляет на ваш выбор различные типы сообщений в вам телеграм, будь то бот, чат или канал. Но и это ещё не всё, советник умеет реагировать на уровень безубытка, при его достижении он либо вас уведомит, либо закроет все сделки в безубыток. Также, имеется панель для открытия и закрытия позиций вручную прямо с панели информационного окна, в котором отображаются текущие настройки и обновляются даннные по сделкам. Для удобства статусы настроек меняют свой цвет.