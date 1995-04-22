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Midnight Run

一个先进的新闻感知交易系统，配备专业的仪表板

是什么让Midnight Run与众不同？

此专家顾问巧妙地融合了智能趋势识别、可调节风险管理和集成的新闻过滤器，在关键新闻事件期间保护您的账户。它包括一个时尚的实时仪表板，直接在您的图表上提供全面的控制和即时洞察。

新闻过滤器 – 在重大新闻公告之前、期间和之后自动停止交易

– 在重大新闻公告之前、期间和之后自动停止交易 现代仪表板 – 显示实时统计数据，如回撤、胜率和系统状态

– 显示实时统计数据，如回撤、胜率和系统状态 智能资金管理 – 具有内置风险控制和可自定义的手数设置

– 具有内置风险控制和可自定义的手数设置 单图表操作 – 设计为仅在一个图表上高效运行

⚠️ 重要： 此EA旨在仅在一个图表上运行。请将其专门附加到XAUUSD的M30时间框架上，并允许它无缝管理所有内容。

建议设置

主图表： XAUUSD设置为M30

最佳交易品种： XAUUSD

最低所需存款： $500（最好是$1000以上以增强风险控制）

定价和限时优惠

抓住当前的折扣价：50

一旦购买了5份，价格将上涨至70或以上。

目前已售出副本： 4单位

此特殊价格剩余副本数量：1

"一款专业级EA，配备新闻保护和优雅的仪表板，使性能监控变得简单而有效。"

回测说明

为了获得准确且逼真的回测结果，请与我联系。

我将提供完整的说明和优化的设置文件，以确保精确的测试结果。

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