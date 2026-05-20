XAU Grid EA Pro

此EA由深耕国际外盘 XAUUSD 黄金交易十三载的资深交易员开发，专注黄金单一赛道深耕钻研，深耕实盘交易复盘、策略深度迭代与精细化风控体系搭建，拥有成熟扎实的一线实战交易功底。融合多年盘面实战经验与智能 AI 技术深度研发，历经百余套自动化交易 EA 反复回测、实战推演，耗时半年多层层严苛筛选、反复校准优化参数，最终打磨出这套高适配、高稳定的专属黄金量化 EA，现已顺利完成连续四个月独立月度实盘全程实测，行情适配度与运行稳定性久经市场验证。

本款 EA 专为国际外盘黄金量身定制，集成RSI 精准信号过滤、智能网格有序开仓、交易冷却防频繁刷单、全层级风控防护四大核心优势，完美适配 M5、M15 短线主流交易周期，交易逻辑成熟缜密，进场离场节奏科学合理。

全程纯程序化自动执行交易指令，彻底摒弃人性贪婪、恐惧等主观情绪干扰，交易纪律性极强，是自动化黄金交易者的优选利器。商用版本人性化开放魔术号、订单备注、滑点限制、多空单手数等灵活调节参数，方便交易者自主适配自身交易习惯；连续实测6个月，未发生连续两个月亏损情况。

核心稳健数据：盈利系数：1.05-1.26；历史最大回撤低至 8.2%

秉持稳健交易理念，不炒作暴利收益、不虚构保本收益、坚决摒弃情绪化重仓激进操作。坚守程序化精准执行、极致严谨风控、专一品种精研三大核心原则，实测全程无连续两月亏损记录，走势抗压能力强，震荡与趋势行情均可从容适配。

实力经得起实战检验，支持先行试用实测，亲身感受稳定交易实力，满意再正式投入使用！





风险提示：过往业绩并不代表未来回报。请根据您的投资状况采用适当的风险管理技巧。

