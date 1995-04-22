FlatOut Movings Robot

FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。
基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。
本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。
⏳ 历经市场混沌时代的岁月检验
该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。
⚡ 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。
🤖 连胜主宰： 机器人字典里没有盲目和混乱。它的所有行为都服从于严密的数学秩序。一旦它捕获到一波浪潮，就会生成一连串密集的、源源不断的平仓获利单。该算法会顽强地咬住趋势，一个接一个地构建盈利头寸，直到市场脉冲动能消耗殆尽。对它而言，极少出现的止损并非灾难，而仅仅是瞄准镜的又一次校准。
↕️ 订单簿双向通吃： 机器人做多（Long）和做空（Short）同样高效。报告中的多空方向数量是均衡的。绝无任何为了迎合历史数据而进行的随机人工拟合参数。
🧱 铁血网格策略家： 在长时间的盘整或虚假洗盘阶段，它绝不会因为一点点微小的浮亏就急于割肉。机器人会开启“阵地围攻”模式，展开富有弹性的分布式网格订单流。它能冷静地吸收浮动风险，将保证金压力牢牢控制在绝对安全的范围内。
🎯 冷血狙击手： 软件会耐心等待完美的入场时机，以确保极佳的数学效率和强劲的盈亏恢复因子。
🎁 免费体验算法
您再也不必一年365天、一天24小时紧绷神经守在显示器前，虚度光阴又饱受精神折磨。这款高科技解决方案已经完全准备就绪。别再盲信他人的空话 —— 请亲自在真实的历史数据上检验该算法。
立刻领取您的本金安全防护工具吧！

   1. 点击迈达克市场（Market）本页面上的“下载模拟版（Download Demo）”按钮。
   2. 在您的终端中打开策略测试盘（Strategy Tester），并选择任意一段历史区间。
   3. 启动测试，亲眼见证系统是如何完美过滤市场噪音的。

------------------------------
常见问题（FAQ）：
1) 该产品针对哪些货币对进行了配置？
从技术上讲，该EA（智能交易系统）可以在任何货币对上运行，并使用默认设置。不过，该EA是专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行深度定制的。只有在这些货币对上，它才能展现出最高的执行效率。
2) 在哪个时间周期（Timeframe）上启动效果最好？
🦎 自适应变色龙： 对它而言，时间周期只是一块光学透镜。在较小的时间步长（M15、M30、H1）上，它表现得像一个高频头寸头寸速射头寸剥头皮者（Scalper）。而在较大的周期（H2 和 H4）上，它会放大步长，将市场密度转化为稳固的、经过滤的趋势持仓决策。机器人能完美适配K线的密度，而经纪商的K线内部随机噪音则会被彻底屏蔽。因此，您可以在 M15、M30、H1、H2、H4 上运行该产品。
3) 什么样的账户类型适合该EA？
需要支持对冲（Hedging）双向持仓的账户，因为传统的净持仓（Netting）模式在技术上与该EA的逻辑不兼容。最佳选择是 ECN/Raw 账户（适合大资金）、Cent 美分账户（适合 10,000 美元以下的存款）或杠杆从 1:100 起的 Swap-Free（免息/清真）账户。
4) 最少需要多少初始资金才可以开始交易？
单货币对在标准账户上需要 $800-$1000（在美分账户上则仅需 $10）。如果同时运行两到三个货币对，资金量按比例递增：标准账户需要 $2K/$3K（美分账户需要 $20/$30）。
5) 该EA在历史回测中的回撤情况如何？
在长达55年的历史数据中，基于净值（Equity）的最大浮动回撤分别为：EURUSD 为 7.08%，GBPUSD 为 9.31%，而 USDJPY 仅为 4.17%。
基于余额（Balance）的历史相对回撤大约在 2.27% – 16.95% 区间内波动。
6) 是否可以把这三个货币对组合成一个策略流（使用不同的 Magic Number）？
可以，而且这非常明智。通过在 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 上同时启动并设置不同的 Magic Number（魔术编码），可以触发“策略群（Ensemble）”效应：各货币对独立交易，相互对冲回撤，从而创造出稳定且多元化的资金增长流。
7) 首次启动时需要使用哪些设置？
📦 开箱即用的完全自主： 彻底忘掉繁琐的人工参数拟合，也不用去读几百页的说明书。该产品在出厂时就已经针对核心货币对的特性进行了极致优化。机器人会自动扫描图表、识别货币对并瞬间投入工作。只需轻点几下鼠标即可轻松开启：您只需要将EA挂到推荐货币对的图表上，选择所需的时间周期，并设置一个唯一的 Magic Number 以实现多元化配置即可。
8) 我该如何确认EA已经开始正常工作？
非常简单：图表的右上角会露出灿烂的笑脸（首先请务必点击点击“允许算法交易 / Allow Algo Trading”按钮）。同时在设置中开启 Enable: Detailed operational logs（启用详细运行日志）参数，屏幕上就会直接显示系统状态文本，而“专家（Experts）”选项卡中的工作日志也会开始更新（每 1-4 小时输出一次详细报告）。
9) 为什么在切换时间周期时屏幕会出现短暂卡顿（冻结）？
📸 市场的量子快照： 在首次启动、切换时间周期或断线重连时，终端会短暂卡住一下，这是在对全部历史数据进行深度的穿透式审计。系统需要这个短暂的停顿来消除任何价格畸变，并部署完美的数学模型来保护当前持仓。
10) 为什么真实订单没有触发，但系统却把该订单计算在内了？
💻 数字化自主权： 机器人内部的数学逻辑高于市场的实际状况。这是该EA独特的安全防护机制。如果由于网络断线或经纪商滑点导致现实中未能成功开单，机器人会瞬间将其作为虚拟订单记录在模型的内存中。对于机器人而言，严格保持其数学模型的完整性才是重中之重 —— 这是它抵御市场混沌的最强护盾。为此，系统宁愿承受在单条网格上出现极小的技术性微亏。这种情况极少发生，因为在价格于K线开盘价附近波动时，机器人最多会尝试重复提交 10 次开单请求。
11) 该指标会产生信号飘移（未来函数/重绘）吗？如果关闭电脑会发生什么？
该指标绝无滞后，也绝不重绘（不飘移）信号。如果您关闭终端，EA不会丢失任何数据：重新启动时，它会瞬间根据您订单的 Magic Number 从历史起点重新精确计算整个数学模型。关闭电脑的最大风险在于可能会错过网格止盈平仓的精确时机，因此强烈建议使用 VPS 服务器。
12) 为什么该指标没有缓冲区（Buffers）？该产品是以怎样的节奏运行的？
该指标不使用缓冲区，而是通过图形对象（线条、箭头）来输出信号。这避免了在内存中存储无用的历史数据，令计算速度提升数倍。🛡️ 对行情的“大钉/插针”免疫： 同时，该产品并不会在每一个 Tick（Tick数据）或K线内部进行频繁更新，而是严格绑定在 H1 或 H4 K线的开盘价上 —— 这完全保护了算法免受市场噪音、虚假插针和瞬时滑点的干扰。
13) 如果经纪商看到了我的止盈止损目标，故意制造恶意插针来爆我的仓怎么办？
😎 隐形斗篷模式（潜行模式）： 借助潜行模式，这种情况被彻底杜绝。机器人采用了虚拟订单算法：所有真实的价位和目标仅存在于EA的内部内存中，对经纪商的服务器完全不可见。在技术上，经纪商根本无法猎杀您的止损，因为他们完全看不到系统计划在哪里锁定利润和结清头寸。
14) 如果订单网格变得过大该怎么办？
🔒 资金保险丝： 针对这种情况，系统内置了资本保险丝 —— 即参数 Risk: Enable grid depth protection（启用网格深度保护）。您可以强行限制网格中的最大订单数量（例如：不超过 8 单）。如果市场走向与系统相反，且亏损深度触及该临界阈值，机器人将自动释放仓位压力，果断切断风险，以最大程度保住您的核心本金。

推荐产品
Pips Architect EA
Carl Marvin Fajardo
专家
Pips Architect EA for MT5 Pips Architect EA is a disciplined XAUUSD trading system designed for traders who want structured entries, controlled execution, and stronger protection features. This Expert Advisor is built specifically for XAUUSD and uses an internal Custom Trend Validator Bias together with pending order execution to follow market direction with more control. Instead of blindly chasing price, it waits for alignment, validates conditions, and places trades using a more calculated app
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
专家
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 —   仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。 MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。 该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。 您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。 只需将其附加到图表上，其余交给它完成。 MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考: 全球股市的波动情况 交易货币对基础货币的期货波
Omega AI MT5
Irina Selivanevskaia
1 (4)
专家
Omega AI Neural EA：基于 LLM 共识与交互式上下文分析的 XAUUSD 认知算法系统 实时监控： 系统的认知算法有效性已在真实交易账户中得到确认。您可以通过以下链接独立审核 Omega AI Neural EA 的运营活动、当前统计数据和净值动态：  https://www.mql5.com/ru/signals/2361385 价格动态与限量许可： 该项目以限制访问的形式实施，以维护 AI 基础设施的稳定性。许可成本根据售出的份数自动增加： 前 7 份： $249（特别早期访问） 下一阶段： $349 中间阶段： $699 最终价格： $1999 I. 认知分析与决策架构 Omega AI 基于混合模型，将专有执行算法与由 ChatGPT 神经网络支持的分析核心相结合。与过去几代不同，它专注于市场结构的语义分析： 多模型 LLM 共识： 系统对 ChatGPT 模型（包括 v5.2）的多次迭代执行并行查询，以形成对当前市场阶段的共识。 上下文过滤： AI 识别标准指标无法访问的“市场噪声”和价格异常。 动态神经推理： 仅在数学算法与 AI 分析结论完全一致时才形成
Event Horizon Trader
Vladimir Novikov
5 (3)
专家
Event Horizon Trader   is a cutting-edge automated trading robot built on an innovative hybrid architecture. It combines quantum principles, artificial intelligence, and a multi-level risk management system for adaptive trading on financial markets. The expert advisor is designed to operate in volatile market conditions, dynamically adapting to trending, ranging (flat), and highly volatile periods. The advisor has a test configuration for the pair: XAUUSD. Key System Components: Quantum System Q
FREE
SwapSurfer Precision Trend Trading for USDJPY
Daniel Boloc Olaru
专家
Precision Trend Trading for USDJPY SwapSurfer is a high level grade Expert Advisor specifically engineered to capture high-probability structural trends on the USDJPY H1 timeframe (or any swap-giving instruments). While most retail traders are caught in the "noise," SwapSurfer uses a structural-tracking engine to identify high-probability levels and execute trades only when the momentum is confirmed, usually leaving the trade on for multiple days, collecting swap (this EA does not sell short, o
Pro HassilEA
Benjamin Gabriel Nieves Ortiz
专家
Description Hassila Pro is an expert advisor that looks for momentum exhaustion : those moments when price has stretched too far in one direction and tends to correct. Instead of chasing the trend, it waits for the move to run out of strength and trades the correction. This is not a high-frequency system. It waits, and when conditions are not right it does not trade. That behaviour is intentional. How it works Detection. A momentum oscillator measures when price has reached a statistically unusu
FREE
Ethereum Wave
Kenichiro Sakamoto
专家
ETHEREUM WAVE — ETHUSD Donchian Trend Follower 重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。 RISK WARNING FIRST: This is a trend-following system. Trends do not appear every week, so expect quiet periods and occasional losing trades. Every position carries a hard stop loss. There is NO grid, NO martingale, NO averaging down. Backtests are historical results, not a live track record. Never trade money you cannot afford to lose. Ethereum W
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
专家
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Aurum Scalper Pro
Nicolae Carp
专家
AURUM SCALPER PRO — Where Precision Meets Gold Not every market deserves your capital. Aurum Scalper Pro knows the difference. Built exclusively for XAUUSD on the M5 timeframe, this Expert Advisor combines a multi-layer trend detection engine with an intelligent range filter — so it trades when the market is moving, and steps aside when it isn't. ️ HOW IT WORKS Aurum Scalper Pro uses a 6-EMA ribbon (EMA 8 through 89) to identify
FREE
Evoque Global MT5
Muhammad Mubashir Mirza
专家
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes with
Swing XAUUSD
Cayetano Jose Montesinos Serrano
专家
My new signal:  https://www.mql5.com/es/signals/2361621?source=Site +Signals+My GoldElite EA v5 is a professional algorithmic trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. Inspired by the structural logic behind top-performing gold Expert Advisors, this system focuses on: Regime detection (trend vs ranging) Multi-timeframe confirmation Volatility-adaptive risk management Institutional-style entry filtering Strict capital protection rules It is built for traders who pre
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
FxHydra
Sif-eddine Tabet
专家
Live Signal Tickmill :   CLICK HERE  !!!! This account reflects the actual live trading results of the EA , including verified statistics such as profit, drawdown, win rate, and trade history. Users can independently review the performance directly on MQL5 to ensure full transparency before using the system. All published backtests of FX Hydra are conducted using the safest risk settings , designed to prioritize stability and controlled drawdown rather than aggressive profit optimization. FX
BullsBearsEA
Ilia Stavrov
专家
BullsBears EA — 为厌倦了猜测市场的交易者打造的新一代自动化交易系统 告别直觉和情绪化决策。BullsBears EA 实时分析多空力量对比，通过多层级信号确认系统过滤虚假信号，只在胜算真正站在您这边时才入场，让每一次交易都有据可依。 智能仓位管理 — 自动移动至保本位并跟踪止损，锁定已有收益 灵活适配任何交易风格 — 从稳健保守到积极进取，参数皆可自定义 全面风险控制 — 回撤、保证金与交易时段尽在您的掌握之中 严谨的架构设计 — 凝聚数月实盘与历史数据测试与持续优化打磨 无论您是希望减少盯盘时间的兼职交易者，还是追求纪律执行的专业玩家，BullsBears EA 都能成为您策略工具箱中稳定可靠的一员。 完整使用手册及现成的参数设置文件（set files）请见评论板块，助您快速上手。 您的交易，值得机器般的纪律
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
专家
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
专家
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
专家
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
London NY Session Scalping RSI EA
Hideki Takahashi
专家
Backtested performance (USDJPY M5, 2020–2026): Win Rate: ~30% Max Drawdown: ~6% This EA is a scalping strategy optimized for the London and New York trading sessions. The European and US sessions are known for higher volatility, stronger trends, and frequent breakouts. This system is designed to capture those short-term opportunities efficiently. Features Optimized entries for London & New York sessions Simple and stable logic based on RSI Designed for scalping Avoids unnecessary trades Reco
FREE
Snr Ema Trend Semi Human Ea
Sua Kai Young
专家
MTF Scanner S/R & EMA Confluence EA (v3.50) 完整技术文档 1. 简介 MTF Scanner S/R & EMA Confluence EA（v3.50）是一款基于规则驱动的自动化交易系统，专为 MetaTrader 5 平台开发，用于在多时间周期中识别并执行高概率交易机会。 该智能交易系统整合了以下核心分析模块： 价格行为（Price Action）结构 支撑与阻力（Support & Resistance, S/R）区域 指数移动平均线（EMA）共振分析 通过多重条件共振筛选，该EA旨在提供 稳定且具统计优势的交易信号 ，同时最大程度减少人为情绪干扰。 系统内置实时仪表盘，用于展示： 交易信号与区域 市场趋势状态 交易执行逻辑 风险控制状态 其核心目标是： 标准化交易执行流程、保护资金安全，并提升交易系统的一致性与可复制性。 2. 专家顾问（Expert Advisor）说明 Expert Advisor（EA）是基于 MQL5 编程语言开发的自动化交易程序，可在 MetaTrader 5 环境中运行。 一旦启动，EA将自动： 持续监控市
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 特别优惠：现价$799（限时优惠）！下一个价格：899美元 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供了持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间进行了严格的开发和优化，使用了4-6个优化阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的鲁棒性，避免了过度优化，并使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前以来，EA一直在实时使用，您可以信任它的性能，而不必担心“线性”回溯测试结果或伪造数据。 主要特点 高级多指标策略 使用Ichimoku云图MACD ATR、布林带和LWMA的复杂组合确定了高概率的交易机会。 基于价格行为
CV Quant Market Screener
Calogero Vella
专家
CV QuantMarketScreener Pro CV QuantMarketScreener Pro   is a professional multi-asset market screener for MetaTrader 5, developed for institutional-grade market analysis, rapid signal detection, and efficient multi-symbol trading. The screener combines modern market structure analysis, trend filters, volatility evaluation, and advanced visual signal technology in one powerful dashboard system. The integrated screener allows simultaneous monitoring of multiple markets such as: Forex Indices Metal
Hyperion Quantum Pulse
Napat Puangjunkum
专家
HYPERION QUANTUM PULSE  100-Point Signal Score + ATR-Adaptive Trend Intelligence (Gold + Forex) Hyperion Quantum Pulse  is an institutional-grade Expert Advisor powered by a proprietary 100-Point Signal Score System. Named after Hyperion, the Greek Titan of Light and celestial observation, this EA illuminates the market with multi-indicator intelligence and executes ONLY when all signals converge with overwhelming confidence. Unlike simple EAs that rely on a single indicator, Hyperion calcula
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
专家
SCIPIO AI 是我基于 20 多年金融市场经验打造的自动交易机器人，它实现了 100% 的交易活动自动化，包括入场、管理、止损，交易员无需日复一日地执行任何操作。 此 EA 每次只开启一笔交易，并立即将止损点设置在非常接近的位置。它不使用网格或马丁格尔，而是每次开启一笔交易，从而避免出现较大的止损。 它使用人工智能根据过去几天的交易行为来确定开启交易（多头 + 空头）的最佳时机。 如何交易 + 只需将 EA 放置在图表上，激活自动交易即可，无需其他操作。 + 此 EA 适用于英镑/美元，不支持其他资产。 + 它可以在任何时间范围内使用，因为每个时间范围内的操作都相同，最终结果不会改变。 + 如果您日复一日地耐心等待，从中期来看，就能获得成果。 + 谨慎选择要使用的手数，因为此 Ea 将始终使用相同的手数大小。 + 您可以从设置界面设置手数，并随时更改。 + 建议从伦敦时间 00:00 到晚上保持 SCIPIO EA 处于活动状态，并且 PC 处于开启状态，如果您愿意，可以使用 VPS。 + 交易者可以手动关闭交易，Ea 不会打开其他交易，但建议您耐心等待，让 EA 自行完
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
专家
Expert Advisor Description ErusFX 1 Percent Hunter is a simple expert advisor based on stochastic oscillator that will collect sell and buy positions until the profit condition is reached by 1%. Pairs recommendation : EURUSD TimeFrames : H4 Please backtest various variations of the EA settings to get the result that suits your desired Setting Description Volume =====>>>>> Set Lot from balance, example balance 1.000, volume 100 than lot is 0.01, example balance 1.000, volume 300 than lot is 0.0
Centered Target EA
Irina Cherkashina
专家
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
BreakPoint Pro
Jason Smith
专家
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Sonic
Jalaluddin Raheemi
专家
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
Makfin Algo sophisticated 100 parameters
Deshpande Mahesh Narayanrao
专家
Makfin Algo – 100 Parameters Sophisticated  Smart Trend-Following Expert Advisor for MT5 Makfin Algo is a sophisticated 100 parameter trend-following Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, engineered to deliver consistent, automated trading results while keeping risk under control. Suitable for beginners, experienced traders, and algo enthusiasts, Makfin Algo combines cutting-edge features with user-friendly operation. Key Features: • Automated Trend-Following Strategy: Detects market tr
Price Action EA Builder
John Joseph Cornelio
专家
Price Action EA Builder Build your own price action trading strategy without writing a single line of code. Unlike traditional EA builders that rely primarily on technical indicators, Price Action EA Builder is built around the foundation of how professional traders read the market— price action . Combine candlestick patterns, market structure, support and resistance, trading sessions, and directional filters to create fully automated trading strategies directly inside MetaTrader 5. Price Action
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
作者的更多信息
Golden section price action indicator MT4 edition
Ekaterina Saltykova
指标
Golden section price action indicator - is a trend-scalping complete system with enter and exit points. Indicator is based on most powerfull price action japan patterns that are filtered by volume, volatility, market phase. Pattern is not a simple combinations of candles. Patterns must have "weight" to move market in right direction. "Weight" - is the summary of pattern's volume, the size of pattern candles according to last average volatility and ofcourse pattern must appear in correct market p
Support Resistance Peaks Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Trend deviation scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend deviation scalper - is the manual system to scalp choppy market places. Indicator defines bull/bear trend and it's force. Inside exact trend system also defines "weak" places, when trend is ready to reverse. So as a rule, system plots a sell arrow when bull trend becomes weak and possibly reverses to bear trend. For buy arrow is opposite : arrow is plotted on bear weak trend. Such arrangement allows you to get a favorable price and stand up market noise. Loss arrows are closing by common p
Trend driver bars Iindicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend driver bars is the manual trading system, which defines current trend continue or it's pull-back/reverse. "Driver" bars - are price action patterns that has powerfull affect on market, defining it's near future direction. Generally, driver bars represents trend "skeleton" and often anticipates new market impulse. System plots arrows when market shows 3 pattenrs in a row(most powerfull combo-pattern), and makes fast scalping of incomming movement. Loss positions closes by common profit. Lot
Wave impulse omega scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Wave Impulse OmegaScalper - is the manual system for scalping. In many cases Indicator "eats" almost all possible trend wave. System defines up price wave and down price wave. Inside the exact wave - system defines true trend movement and choppy market. Indicator plots signals while market is trending, powerfull and has quiet good volatility. This is complete system with enter and exit points. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalcu
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Binary Step Clouds Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Binary step clouds - is the complete trading system with enter and exit points. System is based on double smoothed exponential step moving and volume weighted simple step moving.Generally each movings define trend direction and places when trend is in active phase. Signals plots when both movings approache to active trend phase and market speed is high.  Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculates all history datas,refreshing main
Acceleration Force Meter Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Acceleration Force Meter Indicator - is a trend system that join market in trend phase and after trend pull-back. AFM indicator - is the system that watchs market phases from flat to extreme volatility and prefers to enter in market when it's active, more volatility, ignoring most flat places. This is 100% complete trading system including enter and exit points. It works well with profitable trades - maximizing take profit targets(analysis of recent market volatility, its pips range to adapt cur
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
Early WPR divergence indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Early WPR divergence - is the manual system to define trend reverse. Green histogram shows main trend, Orange one - shows "short"/local trend. System is looking for clear divergence between both trends and pick up position(plot buy/sell arrows). When main trend is up, but local trend reverses to bearish trend and get's big power - sell arrow is plotted;    When main trend is down, but local trend reverses to bullish trend and get's big power - buy arrow is plotted;  Main inputs are : mediumTrend
Bull bear pressure indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Bull bear pressure indicator - is the manual system which defines bull/bear market. When lines is above zero level - market is strong bullish, and when lines below zero level - market is bearish. First line represents global trend and second one are smoothed and shows local market's mood. Main inputs are : MainPeriod- main indicator's period for global trend calculation; SignalPeriod - period for   smoothed and shows local market's trend; Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-la
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
ASI fractals with DPO filter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
Trend Reversal Index MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend reversal index - is the manual trading system that works with overbought , oversold levels and reversal patterns. Sell arrow is plotted when indicator is higher than overbought level and here forms reversal pattern, all pattern points  located higher than overbought level. Opposite with buy arrow : ndicator is lower than oversold level and here forms reversal pattern, all pattern points located lower than overbought level.  Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disapp
Demarker pull back system MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Demarker pullback system - is the manual trading system for choppy markets. It show 2 colored histogram.  When histogram is blue - market is quite bullish, when histogram ir orange - market is more bearish. Up arrow is plotted when histogram is in oversold zone but blue color. Down arrow is plotted when histogram is in overbought zone but orange color. These patterns shows false breakout and possible soon reverse(price is overbought but shows bearish signs and price is oversold but shows bullis
TPM cross indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
TPM Cross (trend power moving cross) - is a trend following strategy based on custom signal points. Indicator consists from main custom moving chart line and trend power line. Indicator defines up and down movements by it's trend power and custom moving direction. When current market's trend looses it's power and opposite trend starts - power trend line  crosses moving and indicator plots an arrow.  Main indicator's adjustable inputs : movingPeriod - period of moving line  trendPeriod  - period
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Floating peaks oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating peaks oscillator - it the manual trading system. It's based on Stochastik/RSI type of oscillator with dynamic/floating  overbought and oversold levels. When main line is green - market is under bullish pressure, when main line is red - market is under bearish pressure. Buy arrow appears at the floating bottom and sell arrow appears at floating top. Indicator allows to reverse signal types. Main indicator's adjustable inputs : mainTrendPeriod; signalTrendPeriod; smoothedTrendPeriod; tre
Trend speed vector oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend speed vector - is the oscillator for manual trading. System measures trend direction and it's speed. Histogram shows 4 colors: Lime --> Strong up movement with good gain speed; Green --> Up movement with low gain speed Red --> Strong down movement with good gain speed; Orange --> Down movement with low gain speed Green and Orange histograms show weak market's movements and thуese places excluded from signal points. Buy arrow is plotted during strong down movement when bearish gain speed i
Floating gain meter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating gain meter is the manual trading system that works with local trends and it's scalping. Histogram represents  bull/bear floating trend gain. Green color histogram shows choppy market with bullish pressure, Orange - shows choppy market with bearish pressure. Lime and Red colors shows "boiled" places in market. As a rule buy arrow is placed after strong Down movement when it's power becomes weak and choppy market starts. And sell arrow is plotted after strong Up movement when it's power
Pullback points indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Pullback points indicator - is the manual trading system, that shows most popular market prices. Indicator measures bull/bear waves pressure and looks for "consensus" prices. As a rule these points are crossed up and down very often and opened trade has several chances to be closed in positive zone. Mainly, such points is the good base for "common profit" types of strategies. Indicator also represents   "common profit"  scalping method of trading as default one.  Main Indicator's Features Signa
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend roc waves robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Looking for EA to automate your trading strategy on the Forex market? TrendRocWaves Robot — your faithful companion in the world of trading! This 100% automated EA offers unique features: - works exclusively on high timeframes (H1 and H4) for confirmed response to market changes. - uses the most popular and liquid currency pairs such as EURUSD,GBPUSD with minimal spreads and fast transaction execution. - applies a scalping method based on a medium-term trend to achieve local goals and reduce r
Dynamic trend cycles robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing the trading system Dynamic Trend Cycles Robot  — a powerful tool for H1-H4 trading with volatility pairs! Technical capabilities - pairs to trade : EURUSD,GBPUSD,XAUUSD;  - timeframes : M30,H1,H4; Why Choose Dynamic Trend Cycles Robot (DTC)? - Accurate Trend Analysis: DTC adapts to current market volatility, providing precise tracking of price trends. This allows you to confidently open positions in line with the main trend and maximize your profits. - Filtering False Signals: In t
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Squeeze roc xau points mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention unique trading advisor, Squeeze roc xau points, exclusively designed for trading on the XAU/USD pair. We analyzed predominantly all objectively important timeframes and identified unique characteristics of gold movements relative to the dollar to create this product. These insights can be extremely useful in predicting market reversal points on timeframes from M30 to H8 for the XAU/USD pair. You can choose your favorite timeframe to receive signals or use multiple
Detrended scalper jpy points robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Hybrid trend impulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Hybrid Trend Impulse robot – is an advanced EA that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_robot: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditions. Enhanced
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
筛选:
无评论
回复评论