UltimateSystem

Ultimate_Combined_System_V16.3（简称UCS V16.3）是一款专为MetaTrader 4（MT4）平台设计的专业综合趋势跟踪指标。它融合了MACD、ADX、EMA、动量（Momentum）和唐奇安通道（Donchian Channel）五大核心技术分析因子，能够精准识别趋势方向、判断市场状态，是趋势交易者的核心辅助工具。

该指标的核心是一套四重因子投票计分体系，通过多维度标准评估市场的多头、空头或中性状态：ADX+DI/-DI对比（趋势方向）、ADX强度阈值（趋势有效性）、收盘价与EMA对比（中期价格重心）以及动量指标（价格波动动能）。仅当多空双方得分差超过1时，才会确认明确趋势，可有效过滤震荡行情中的无效信号。

核心功能包括：1）可视化趋势展示（青色线代表多头趋势、红色线代表空头趋势、灰色线代表中性/震荡市场）；2）实时20期唐奇安通道，界定价格区间（上轨：20期最高价，下轨：20期最低价，中轨：高低价均值）；3）右侧现价标记线（MACD大于0时为绿色，小于0时为品红色），直观反映短期多空强弱。

指标经优化修复（含数组越界、周期校验错误等问题），具备性能稳定、趋势线流畅、数据实时更新的特点。适用于外汇直盘、黄金、原油等多种金融品种，在4小时至日线周期下表现优异。建议趋势交易者将其用于趋势过滤，并结合均线、支撑阻力位或K线形态使用，以提升交易准确率。