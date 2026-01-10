UltimateSystem

Ultimate_Combined_System_V16.3（简称UCS V16.3）是一款专为MetaTrader 4（MT4）平台设计的专业综合趋势跟踪指标。它融合了MACD、ADX、EMA、动量（Momentum）和唐奇安通道（Donchian Channel）五大核心技术分析因子，能够精准识别趋势方向、判断市场状态，是趋势交易者的核心辅助工具。
该指标的核心是一套四重因子投票计分体系，通过多维度标准评估市场的多头、空头或中性状态：ADX+DI/-DI对比（趋势方向）、ADX强度阈值（趋势有效性）、收盘价与EMA对比（中期价格重心）以及动量指标（价格波动动能）。仅当多空双方得分差超过1时，才会确认明确趋势，可有效过滤震荡行情中的无效信号。
核心功能包括：1）可视化趋势展示（青色线代表多头趋势、红色线代表空头趋势、灰色线代表中性/震荡市场）；2）实时20期唐奇安通道，界定价格区间（上轨：20期最高价，下轨：20期最低价，中轨：高低价均值）；3）右侧现价标记线（MACD大于0时为绿色，小于0时为品红色），直观反映短期多空强弱。
指标经优化修复（含数组越界、周期校验错误等问题），具备性能稳定、趋势线流畅、数据实时更新的特点。适用于外汇直盘、黄金、原油等多种金融品种，在4小时至日线周期下表现优异。建议趋势交易者将其用于趋势过滤，并结合均线、支撑阻力位或K线形态使用，以提升交易准确率。

ADX Dashboard V11.03 是一款专业的 MT4 指标，旨在为交易者提供多周期趋势强度与市场情绪的直观可视化概览。该指标整合了平均趋向指数（ADX）与相对强弱指数（RSI），将关键数据呈现在简洁的面板中，帮助交易者无需复杂分析单个指标图表，即可快速做出明智的交易决策。 首先，安装流程简单便捷。将编译后的 .ex4 文件复制到 MT4 安装目录下的 “Indicators” 文件夹中，重启 MT4 软件后，通过顶部菜单栏的 “插入”→“指标”→“自定义”，找到 “ADX_Dashboard_Final_V11.03” 并添加至当前图表。添加完成后，图表上会出现一个可配置的面板，默认显示在左上角位置。 其次，参数配置可根据个人交易风格灵活调整。“位置参数”（X_Axis 与 Y_Axis）用于调节面板在图表上的摆放位置，避免遮挡关键价格走势。“周期设置” 支持通过下拉菜单选择三个不同的时间周期（从 1 分钟到月线），这一功能至关重要，能让你同时监控短期、中期和长期市场趋势。“指标参数”（ADX_Period 与 RSI_Period）可根据交易策略修改，默认的 14 周期设
左右交易的其实都是情绪，把握情绪才是交易最终能够获得盈利的关键。 所以我这是一个「趋势氛围灯」指标，它能为您的交易图表做三件事： 1. 一眼识别市场状态 深蓝色背景   → 市场处于 强劲多头氛围 深红色背景   → 市场处于 强劲空头氛围 深灰色背景   → 市场处于 震荡平衡状态 2. 提供直观的视觉辅助 将复杂的多空力量对比 转化为最直观的背景色 让您 无需分析数据 就能感受市场情绪 在多个图表间切换时能 瞬间把握每个品种的当前强弱 3. 辅助交易决策 避免在强势多头时逆势做空 避免在强势空头时逆势做多 在震荡行情中提醒您保持观望或采用区间策略 本质上，它就像为您的交易图表安装了一个「情绪指示灯」，用颜色告诉您市场此刻的“性格”是强势上涨、强势下跌还是犹豫不决.
本指标是一款仅保留大周期趋势信号的精简版分析工具，专为识别市场核心趋势顶底而设计，剔除了中小周期的干扰信号，适用于外汇、贵金属等品种的中长线交易分析。 指标加载后，图表会以黄色箭头标注大周期的顶底拐点，同步绘制趋势线、回撤线与目标线，清晰界定趋势方向、关键支撑阻力位及潜在目标区间。用户可通过参数设置调整大周期跨期、止损止赢幅度、箭头样式等，适配不同交易品种与周期的特性。 此外，指标内置报警功能，当价格触碰趋势线或出现顶底信号时，可触发声音提醒；注释显示功能则能回溯历史信号记录，辅助交易者复盘分析。整体而言，该指标以简洁直观的呈现方式，帮助使用者聚焦大周期趋势，过滤短期波动噪音，提升中长线交易决策效率。 适用于贵金属，加密货币等波动比较大的品种。
FiboPro 2.11 指标使用说明 一、指标概述 FiboPro 2.11 是一款适配 MT4 平台的动态斐波那契支撑阻力指标，通过动态中枢线结合波动率计算多档斐波那契档位线，可直观展示市场趋势（多头 / 空头 / 震荡）、识别价格超涨超跌信号，适用于外汇、期货、股票等各类 K 线交易品种，时间周期建议选择 M15 及以上，避免短周期噪音干扰。 二、安装方法 将指标文件（fiboz.mq4）复制到 MT4 安装目录下的 “MQL4/Indicators” 文件夹； 重启 MT4 客户端，在 “导航栏 - 技术指标” 中找到 “FiboPro 2.11 Final Version”； 将指标拖拽至目标交易品种图表，自动加载并显示 13 条斐波那契档位线及动态背景色。 三、参数设置说明 Central Line Period（中枢周期） ：默认 100，调整中枢线计算的 K 线数量，数值越大中枢线越平滑，适合趋势行情；数值越小对价格变化越敏感，适合震荡行情。 Central Line Method（均线类型） ：0=SMA（简单均线）、1=EMA（指数均线）、2=SMMA（平滑均线）、
This MT4 Expert Advisor (EA) is a   multi - timeframe trend - based trading assistant   with visualized UI and automated trading logic. Its core functions are as follows: Trend Analysis & Visualization Analyzes market trends by integrating multiple technical indicators including EMA (21/55), ADX (14), MACD (12/26/9), RSI (14) and volume data across different timeframes. Generates Chinese - language trend comments (e.g., "Bullish momentum surges" or "Bearish dominance prevails") and displays the
