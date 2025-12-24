Gold EA Scalper buylimit CN

本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。

在设定区间内自动补单交易

EA 仅在预先设定的价格区间内运行
当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。

您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。

示例：

  • 最大订单数（Max Orders）：8

  • 当前持仓订单：2 单

  • 挂单 Buy Limit：6 单

在这种情况下，EA 不会继续下新单。
只有当订单平仓、成交取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。
注意：Buy Limit 订单只会挂在当前市场价格的下方

产品参数说明

  • Trade Symbol
    交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...

区间设置

  • Zone Low：区间下边界

  • Zone High：区间上边界

说明：
例如，您将黄金的交易区间设定为：

  • Zone Low：4420

  • Zone High：4455

EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。
当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。
当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。

订单设置

  • PriceStep：挂单间距

  • Lots：每单手数

  • MaxOrders：最大订单数量

  • TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）


风控设置

  • HardStopPrice：系统熔断止损价

说明：
一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易
即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。

如需重新启用 EA，必须手动重新开启。


