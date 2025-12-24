Gold EA Scalper buylimit CN

在设定区间内自动补单交易

EA 仅在预先设定的价格区间内运行。

当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。





您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。

最大订单数（Max Orders）：8

当前持仓订单：2 单

挂单 Buy Limit：6 单

示例：

在这种情况下，EA 不会继续下新单。

只有当订单平仓、成交、取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。

注意：Buy Limit 订单只会挂在当前市场价格的下方。



Trade Symbol：

交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...

Zone Low ：区间下边界

Zone High：区间上边界

说明：

例如，您将黄金的交易区间设定为：

Zone Low ：4420

Zone High：4455

EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。

当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。

当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。





PriceStep ：挂单间距

Lots ：每单手数

MaxOrders ：最大订单数量

TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）







HardStopPrice：系统熔断止损价

说明：

一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易。

即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。

如需重新启用 EA，必须手动重新开启。