Gold EA Scalper buylimit CN
- 程序库
- Chan Zhen Nam
- 版本: 1.0
- 激活: 6
本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。
在设定区间内自动补单交易
EA 仅在预先设定的价格区间内运行。
产品参数说明
说明：
订单设置
说明：
EA 仅在预先设定的价格区间内运行。
当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。
您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。示例：
-
最大订单数（Max Orders）：8
-
当前持仓订单：2 单
-
挂单 Buy Limit：6 单
在这种情况下，EA 不会继续下新单。
只有当订单平仓、成交、取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。
注意：Buy Limit 订单只会挂在当前市场价格的下方。
-
Trade Symbol：
交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...
-
Zone Low：区间下边界
-
Zone High：区间上边界
说明：
例如，您将黄金的交易区间设定为：
-
Zone Low：4420
-
Zone High：4455
EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。
当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。
当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。
-
PriceStep：挂单间距
-
Lots：每单手数
-
MaxOrders：最大订单数量
-
TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）
-
HardStopPrice：系统熔断止损价
说明：
一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易。
即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。
如需重新启用 EA，必须手动重新开启。