EA Scalper sell limit

在设定区间内自动补单交易

EA 仅在预先设定的价格区间内运行。

当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。





您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。

最大订单数（Max Orders）：8

当前持仓订单：2 单

挂单 Sell Limit：6 单

示例：

在这种情况下，EA 不会继续下新单。

只有当订单平仓、成交、取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。

注意：Sell Limit 订单只会挂在当前市场价格的上方。



Trade Symbol：

交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...

Zone Low ：区间下边界

Zone High：区间上边界

说明：

例如，您将BTCUSD的交易区间设定为：

Zone Low ： 92000

Zone High： 94500

EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。

当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。

当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。





PriceStep ：挂单间距

Lots ：每单手数

MaxOrders ：最大订单数量

TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）







MaxOrdersUpperZone：区间上半部最大持仓数

说明：

该参数用于限制价格位于区间上半部时，允许持有的最大订单数量，以防止在高位过度堆单，从而降低做多策略在高位承压。

在震荡行情中，合理控制高位持仓数量，有助于将主要仓位集中在区间下半部，提升整体仓位结构的安全性与容错率。





推荐规则：

MaxOrdersUpperZone ≈ MaxOrders 的 1/3 左右



举例：

HardStopPrice：系统熔断止损价

MaxOrders：15推荐的 MaxOrdersUpperZone设定：3 ～ 5

说明：

一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易。

即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。

如需重新启用 EA，必须手动重新开启。







作者声明

我们无法在震荡行情中 24 小时守在电脑或手机前持续下单，因此通过 EA 自动交易，让系统在震荡 / 横盘行情中持续捕捉交易机会并实现盈利。

本 EA 由作者基于自身交易经验与市场结构分析所设计，主要用于震荡 / 横盘行情下的自动化交易。

本产品仅作为交易辅助工具使用，无法保证任何形式的盈利。外汇、贵金属及加密货币交易均存在风险，使用者应在充分理解 EA 运行逻辑及相关风险的前提下，自行决定是否使用，并自行承担所有交易结果。

作者不对因使用本 EA 所产生的任何直接或间接损失承担任何责任。