EA Scalper sell limit

本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。

在设定区间内自动补单交易

EA 仅在预先设定的价格区间内运行
当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。

您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。

示例：

  • 最大订单数（Max Orders）：8

  • 当前持仓订单：2 单

  • 挂单 Sell Limit：6 单

在这种情况下，EA 不会继续下新单。
只有当订单平仓、成交取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。
注意：Sell Limit 订单只会挂在当前市场价格的上方

产品参数说明

  • Trade Symbol
    交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...

区间设置

  • Zone Low：区间下边界

  • Zone High：区间上边界

说明：
例如，您将BTCUSD的交易区间设定为：

  • Zone Low： 92000

  • Zone High： 94500

EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。
当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。
当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。

订单设置

  • PriceStep：挂单间距

  • Lots：每单手数

  • MaxOrders：最大订单数量

  • TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）


区间上半部最大持仓限制，防止高位堆单
 
  • MaxOrdersUpperZone：区间上半部最大持仓数

说明：
该参数用于限制价格位于区间上半部时，允许持有的最大订单数量，以防止在高位过度堆单，从而降低做多策略在高位承压。

在震荡行情中，合理控制高位持仓数量，有助于将主要仓位集中在区间下半部，提升整体仓位结构的安全性与容错率。

推荐规则：

MaxOrdersUpperZone ≈ MaxOrders 的 1/3 左右

举例：

         MaxOrders：15
         推荐的 MaxOrdersUpperZone设定：3 ～ 5



风控设置

  • HardStopPrice：系统熔断止损价

说明：
一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易
即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。

如需重新启用 EA，必须手动重新开启。


作者声明

我们无法在震荡行情中 24 小时守在电脑或手机前持续下单，因此通过 EA 自动交易，让系统在震荡 / 横盘行情中持续捕捉交易机会并实现盈利。

本 EA 由作者基于自身交易经验与市场结构分析所设计，主要用于震荡 / 横盘行情下的自动化交易。

本产品仅作为交易辅助工具使用，无法保证任何形式的盈利。外汇、贵金属及加密货币交易均存在风险，使用者应在充分理解 EA 运行逻辑及相关风险的前提下，自行决定是否使用，并自行承担所有交易结果。

作者不对因使用本 EA 所产生的任何直接或间接损失承担任何责任。

推荐产品
Gold EA Scalper buylimit CN
Chan Zhen Nam
程序库
本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。 在设定区间内自动补单交易 EA 仅在 预先设定的价格区间内运行 。 当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。 您以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。 示例： 最大订单数（Max Orders）：8 当前持仓订单：2 单 挂单 Buy Limit：6 单 在这种情况下，EA 不会继续下新单。 只有当订单 平仓、成交 、 取消 后，EA 才会 自动补单 ，持续捕捉 震荡行情 中的利润。 注意： Buy Limit 订单 只会挂在当前市场价格的下方 。 产品参数说明 Trade Symbol ： 交易品种  XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等... 区间设置 Zone Low ：区间下边界 Zone High ：区间上边界 说明： 例如，您将黄金的交易区间设定为： Zone Low ：4420 Zone High ：4455 EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。 当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。 当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。 订单设置
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
程序库
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
程序库
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
Close All Orders No1
Jie Tang
程序库
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
Ajuste BRA50
Claudio Rodrigues Alexandre
4.4 (5)
程序库
Este script marca no gráfico do ativo BRA50 da active trades o ponto de ajuste do contrato futuro do Mini Índice Brasileiro (WIN), ***ATENÇÃO***  para este script funcionar é necessário autorizar a URL da BMF Bovespa no Meta Trader. passo a passo: MetaTrader 5 -> Ferramentas -> Opções -> Expert Adivisors * Marque a opção "Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função WebRequest" e no quadro abaixo adicione a URL: https://www2.bmf.com.br/ este indicador usa a seguinte página par
FREE
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
程序库
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
程序库
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
程序库
Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
Gold trading manager
Chak Fung Chan
专家
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
程序库
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
More BackTest Results
Yu Zhang
程序库
1. 这是什么 MT5系统自带的优化结果非常少，有时候我们需要研究更多的结果，这个库可以让你在回测优化时可以输出更多的结果。也支持在单次回测时打印更多的策略结果。 2. 产品特色 优化的输出的结果非常多。 可以自定义CustomMax。 输出结果在Common文件夹。 根据EA名称自动命名，且同一个EA多次回测会自动更新名称，不会覆盖上一次的结果。 函数非常简单，你一眼就可以看懂。 #import "More BackTest Results.ex5" // Libraries Folder, Download from the market. //---Set CustomMax void iSetCustomMax( string mode); //---Display multiple strategy results when backtesting alone (not opt). void iOnDeinit(); //--- void iOnTesterInit(); double iOnTester(); void iOnTesterPass( string lang
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
程序库
近段时间买家运行良好，但同时也有朋友担心： 1、EA测试回测数据的真实性； 2、回测效果好不代表实测效果好，而免费演示版的可测试时间太短，无法判断EA的实用性。 针对以上问题，现推出一个完美的解决方案，直接给到限定时间的测试版本，需要的可以私信留言，或者聊天窗口找我，看到后会发送测试版本过来。 此外，为了方便部分已购买源代码的客户熟悉了解代码，进一步优化和提升空间，并且让更多的有意向的客户了解这个EA的编辑逻辑，特将代码拆解，不定期的讲解基本思路，跟着走即便是小白也可以快速上手，以便后续购买源代码后快速上手优化！ 知乎专栏： Day01：初始MQL5量化系统 - quanter的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1969031679428530490 Wordpress个人网站： https://quanter001.wordpress.com/ 如有任何问题，欢迎邮件沟通：quanter001@163.com ****************************************************************
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
程序库
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
专家
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
程序库
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Kaseki
Ben Mati Mulatya
程序库
The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy. Use Cases AO
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
专家
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
SniperkickEA
Mohamed Maguini
程序库
Questo Expert Advisor (EA) è stato progettato per offrire un'esperienza di trading automatizzata di alto livello, adatta sia ai trader principianti che a quelli esperti. Utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di analisi del mercato, l'EA è in grado di identificare opportunità di trading redditizie con precisione e velocità. L'EA è configurabile per operare su vari strumenti finanziari, tra cui forex, indici e materie prime, garantendo una flessibilità senza pari. Le caratteristiche princip
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
专家
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
专家
JesUsdJpy 智能交易系统 (EA) 的全面文档 概述 最佳使用方法 ： 主要策略 (Main Strategy) ：将 Main Strategy 设置为 true ，然后使用默认设置。 策略 2 (Strategy2) ：除非你偏好使用该策略，否则请将其设置为 false 。 此智能交易系统 (EA) 专为外汇交易者设计，重点优化 USD/JPY 货币对在 M5 时间框架上的表现。它具备先进的交易策略、动态风险管理工具以及可自定义参数，能够适应不同的交易风格。 虽然默认设置针对 USD/JPY 在 M5 上进行了优化，但经验丰富的交易者也可以尝试其他日元相关货币对及时间框架。如果希望获得最佳效果，请使用主要策略并将 Strategy2 设置为 false 。您可以启用“Jeslyn”模式以获取更高风险的交易结果，或者按照默认设置进行交易。如果您是经验丰富的交易者并想尝试其他设置，请谨慎操作，风险自负。 核心功能 动态手数调整 (Dynamic Lot Sizing) ：根据账户余额和市场波动调整手数，实现优化表现。 风险管理 (Risk Management) ：包括止损、止
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
专家
NEW! Jan 8th 2024 Flash sale - 90% discount! SEP 29 2023   - Get the source code and redistribute the EA as you wish, contact us for details. SEP 11 2023   - Now you can pay only $1000 a monthly installment and get full access to the EA. Trades; Currency pairs - Metals and more! The Strategy; Our Advanced Support/Resistance Trading Strategy is a powerful tool designed to help traders achieve consistent gains while effectively managing risk and avoiding losses. Here are the key strengths of th
AiM EA MT5
Indra Maulana
专家
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this exper
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
实用工具
用於自動訂單和風險管理的實用程序。讓您從利潤中獲得最大收益並限制您的損失。由執業交易員為交易員創建。該實用程序易於使用，適用於交易者手動打開的任何市場訂單或在顧問的幫助下。可以按幻數過濾交易。該實用程序可以同時處理任意數量的訂單。 具有以下功能： 1. 設置止損和止盈水平； 2. 通過追踪止損位平倉； 3. 設定盈虧平衡水平。 該實用程序可以： 1. 分別處理每個訂單（為每個訂單單獨設置級別） 2. 處理一籃子單向訂單（所有訂單的水平設置相同，買入和賣出分開） 3. 處理一籃子多向訂單（所有訂單的級別都設置為通用的，BUY 和 SELL 一起） 選項： STOPLOSS - 如果不使用 =-1，則以點為單位止損； TAKEPROFIT - 以點為單位獲利，不與 -1 一起使用； TRAILING_STOP - 價格變動的點數，如果不使用 =-1； TRAILING_STEP - 每一步利潤將增加的點數； BREAKEVEN_STOP - 將訂單轉移到盈虧平衡點的點數，如果不使用 =-1； BREAKEVEN_STEP - 關閉訂單時的利潤點數；
Zenvelope
Ferry Blondo Petnga Doukam
专家
Only GOLD M15  In the backtest: initial balance $1,000 and lot size 0.01 This is one of the most consistent GOLD trading strategies I’ve ever tested. Over 944 trades in the past 4 years Using just ONE powerful indicator Risk/Reward: 1:3 Result: Massive profit with stable drawdown Ready to trade live? Open a free funded account here: https://www.axi.com/int/live-account?promocode=4713431
Aureus Trader
Divyesh Pandey
专家
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
该产品的买家也购买
Ak47tutu
Dian Zhou
程序库
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
程序库
该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示：单击此处 如果您想与交易面板进行交易，您可能对此产品感兴趣 该产品是加密图表的插件 该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示： 单击此处 如果您想与交易面板进行交易， 您可能对
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
程序库
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
程序库
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
程序库
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
程序库
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
程序库
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
程序库
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
程序库
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine   Gold plucking machine   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier     
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
程序库
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
程序库
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
程序库
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
程序库
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
程序库
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
Ak47tutu
Dian Zhou
程序库
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
程序库
该库旨在提供一种尽可能简单的方法，直接在MetaTrader上使用OpenAI的API。 要深入了解库的潜力，请阅读以下文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual 重要提示：要使用EA，需要添加以下URL以允许访问OpenAI API  如附图所示 要使用该库，需要包含以下Header，您可以在以下链接找到：  https://www.mql5.com/en/blogs/post/756108 #import "StormWaveOpenAI.ex5" COpenAI *iOpenAI(string); CMessages *iMessages(void); CTools *iTools(void); #import 这就是您需要的所有信息，以便轻松使用该库。 以下是如何轻松使用该库并与OpenAI的API交互的示例 #include <StormWaveOpenAI.mqh>       //--- 包含用于AP
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
程序库
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
程序库
Relative Average Cost of Open Positions Indicator Description:   The “Relative Average Cost of Open Positions” indicator is a powerful tool designed for traders who engage in mean reversion strategies. It calculates the average entry price for both buy and sell positions, considering the total volume of open trades. Here are the key features and advantages of this indicator: Mean Reversion Trading: Mean reversion strategies aim to capitalize on price movements that revert to their historical ave
KP Trade Panel
Supol Polkun
程序库
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
程序库
这是一个可以定时自动交易的EA。根据你设定的时间，精确到秒，可以设置最多下几单。下单buy或者Sell.可以设置值止盈止损点。并且可以设定在下单后多久平仓。一般都是用来做事件。祝你好运。 请看图片自己根据设定来使用。每一次使用请重新加载EA。不用的时候记得关闭EA按钮。 我来举个例子。比如英国央行利率决议。你在最后两秒下单(设置的是你本机的时间)。因为可能瞬间点差扩大，你可能不敢直接下最大手数，所以你可以选择小手分批从最后5秒开始进场。我相信做过的人知道我说的意思。因为我专业做这个已经十年。最近才做出了这个自动化EA。并且这里面有个检测就是你点击开始之后如果超过了你设定的时间十秒他就不会执行了。保证你的安全。你自己用DEMO账户测试几次你就知道我这个有多好用了！
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
程序库
一个易于使用的库，为开发者提供关键交易统计数据的便捷访问，适用于其MQL5 EA。 库中的可用方法： 账户数据和收益： GetAccountBalance() : 返回当前账户余额。 GetProfit() : 返回所有交易的净利润。 GetDeposit() : 返回总存款金额。 GetWithdrawal() : 返回总取款金额。 交易分析： GetProfitTrades() : 返回盈利交易的数量。 GetLossTrades() : 返回亏损交易的数量。 GetTotalTrades() : 返回执行的总交易数。 GetShortTrades() : 返回卖空交易的数量。 GetLongTrades() : 返回多头交易的数量。 GetWinLossRatio() : 返回盈利与亏损交易的比例。 GetAverageProfitTrade() : 返回每笔盈利交易的平均利润。 GetAverageLossTrade() : 返回每笔亏损交易的平均亏损。 GetROI() : 计算投资回报率。 GetLargestProfitTrade() : 返回单笔交易的最大利润。 Get
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
程序库
该产品已经开发了 3 年，它是 MQL5 编程语言中最先进的人工智能和机器学习代码库。它已被用于创建多个基于 AI 的交易机器人和指标，适用于 MetaTrader 5。 这是一个高级版，基于免费开源的 MQL5 机器学习项目，链接如下：  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 。免费版本功能较少，文档较少，维护不足，仅适用于小型 AI 模型。 该高级版包含您编写 AI 交易机器人的所有必需工具。 为什么要购买此库？ 非常易于使用，代码语法友好，类似于 Python 的流行 AI 库，如 Scikit-learn、TensorFlow 和 Keras。 文档齐全，提供丰富的视频、示例和文档，帮助您快速上手。 计算优化，性能优越，运行方式类似普通 EA。  无需额外依赖，无需 DLL 文件，所有内容可编译为单一 .EX5 文件，便于测试和分发。 全天候技术支持，我将提供帮助，确保您正确使用，并在问题出现时协助修复。  谁适合使用此库？ 具有基本机器学习和 AI 知识的用户。 机器学习爱好者，特别是来自 Python ML 社区的开发者。 MQL5 中级
Shawrie
Kevin Kipkoech
程序库
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
程序库
Pionex API EA 连接器（MT5） – 无缝集成MT5 概述 Pionex API EA 连接器 允许 MetaTrader 5（MT5） 无缝集成 Pionex API ，让交易者直接在 MT5 上执行交易、管理订单、获取账户余额并跟踪交易历史。 主要功能 账户和余额管理 Get_Balance(); – 获取 Pionex 账户的当前余额。 订单执行和管理 orderLimit(string symbol, string side, double size, double price); – 按指定价格下 限价单 。 orderMarket(string symbol, string side, double size, double amount); – 以指定数量执行 市价单 。 Cancel_Order(string symbol, string orderId); – 取消特定订单（通过 ID ）。 Cancel_All_Order(string symbol); – 取消该交易对的所有 未完成订单 。 订单跟踪和历史 Get_Order(str
EagleFX10
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
程序库
概述 EagleFX 是一个面向 MetaTrader 5 的全自动专家顾问（EA），在多种金融工具上全天候（24/7）执行高精度算法交易策略。它剔除交易决策中的情绪因素，对每个信号进行严格的历史回测，动态调整风险参数，并利用先进的机器学习启发式内存模块不断优化自身性能。 持续、无情绪执行 EagleFX 不知疲倦地 24/7 运行，持续监控价格走势，并在满足预设条件的瞬间执行交易。与易受恐惧与贪婪影响的人类交易者不同，它严格遵循预先编码的策略，杜绝任何情绪偏差。 经过验证的回测策略 所有进出场规则均基于量化指标（如 ATR、EMA、RSI），并在多年历史数据上反复回测以保证统计可靠性并避免过拟合。在上线实盘前，每组参数都经过严格的滚动前测（walk-forward）、不同波动率环境下的模拟，以及趋势和震荡市场条件下的双重优化。 先进架构与自适应 EagleFX 作为独立的 MT5 EA，采用 handle-方式调用指标以提高效率，并借鉴 LLM 代理（如 FinMem、TradingGPT）的分层记忆结构，以优先关注最近的市场动态同时保留长期背景。该多层设计使其信号可实时自适
作者的更多信息
Gold EA Scalper buylimit CN
Chan Zhen Nam
程序库
本 EA 专为震荡 / 横盘行情设计。 在设定区间内自动补单交易 EA 仅在 预先设定的价格区间内运行 。 当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。 您以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。 示例： 最大订单数（Max Orders）：8 当前持仓订单：2 单 挂单 Buy Limit：6 单 在这种情况下，EA 不会继续下新单。 只有当订单 平仓、成交 、 取消 后，EA 才会 自动补单 ，持续捕捉 震荡行情 中的利润。 注意： Buy Limit 订单 只会挂在当前市场价格的下方 。 产品参数说明 Trade Symbol ： 交易品种  XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等... 区间设置 Zone Low ：区间下边界 Zone High ：区间上边界 说明： 例如，您将黄金的交易区间设定为： Zone Low ：4420 Zone High ：4455 EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。 当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。 当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。 订单设置
筛选:
无评论
回复评论