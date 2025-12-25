EA Scalper sell limit
- 程序库
- Chan Zhen Nam
- 版本: 1.10
- 更新: 1 一月 2026
- 激活: 6
在设定区间内自动补单交易
EA 仅在预先设定的价格区间内运行。
当订单平仓、成交、取消后（单数量少了），EA 会自动补充新的订单，以维持交易策略的持续运行。
您可以通过 Max Orders 来控制最大订单数量。示例：
-
最大订单数（Max Orders）：8
-
当前持仓订单：2 单
-
挂单 Sell Limit：6 单
在这种情况下，EA 不会继续下新单。
只有当订单平仓、成交、取消后，EA 才会自动补单，持续捕捉震荡行情中的利润。
注意：Sell Limit 订单只会挂在当前市场价格的上方。
-
Trade Symbol：
交易品种 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD 等等...
-
Zone Low：区间下边界
-
Zone High：区间上边界
说明：
例如，您将BTCUSD的交易区间设定为：
-
Zone Low： 92000
-
Zone High： 94500
EA 只会在该价格区间内挂单并自动交易。
当价格突破区间范围时，EA 将停止交易。
当价格回到区间内，EA 会自动恢复交易。
-
PriceStep：挂单间距
-
Lots：每单手数
-
MaxOrders：最大订单数量
-
TP_Step：每单止盈点数（不同交易品种点值不同）
- MaxOrdersUpperZone：区间上半部最大持仓数
说明：
该参数用于限制价格位于区间上半部时，允许持有的最大订单数量，以防止在高位过度堆单，从而降低做多策略在高位承压。
在震荡行情中，合理控制高位持仓数量，有助于将主要仓位集中在区间下半部，提升整体仓位结构的安全性与容错率。
推荐规则：
MaxOrdersUpperZone ≈ MaxOrders 的 1/3 左右
举例：MaxOrders：15
推荐的 MaxOrdersUpperZone设定：3 ～ 5
风控设置
-
HardStopPrice：系统熔断止损价
说明：
一旦触发系统熔断止损，EA 将立即停止所有交易。
即使价格重新回到设定区间内，EA 也不会自动恢复运行。
如需重新启用 EA，必须手动重新开启。
作者声明
我们无法在震荡行情中 24 小时守在电脑或手机前持续下单，因此通过 EA 自动交易，让系统在震荡 / 横盘行情中持续捕捉交易机会并实现盈利。
本 EA 由作者基于自身交易经验与市场结构分析所设计，主要用于震荡 / 横盘行情下的自动化交易。
本产品仅作为交易辅助工具使用，无法保证任何形式的盈利。外汇、贵金属及加密货币交易均存在风险，使用者应在充分理解 EA 运行逻辑及相关风险的前提下，自行决定是否使用，并自行承担所有交易结果。
作者不对因使用本 EA 所产生的任何直接或间接损失承担任何责任。