1200个用户！！！ - 页 36

fxsaber 2017.01.20 08:45 #351

拉希德-乌马罗夫。

无论你的经纪人是谁，你的信号都可以在网站上找到。我不知道问题出在哪里？

在没有能力自动搜索所需条件下的正确信号的情况下。我通过解析实现的第一件事是使用kodobase的所有统计脚本应用于信号的状态。这包括由各种第三方脚本将信号交易历史放在图表上，以及由第三方脚本对信号交易的各种指数进行分析，等等。也就是说，信号被当作普通的交易历史处理。第三方脚本（甚至是旧的），由于MQL的新功能，只要增加一个插入器就能工作。将所有年份的kodobase应用于信号，是非常方便的。但是，状态是解析的，当webrequest仍然能够登录MQL5.com。现在这个机会也被夺走了。我没有一个简单的方法来通过浏览器上传CSV，然后加载它进行解析。

Yuriy Zaytsev 2017.01.20 09:03 #352

fxsaber:在没有能力自动搜索所需条件下的正确信号的情况下。我通过解析实现的第一件事是使用kodobase的所有统计脚本应用于信号的状态。这包括通过各种第三方脚本将信号交易历史添加到图表中，以及通过第三方脚本对信号交易的各种指数进行分析，等等。也就是说，信号被当作普通的交易历史处理。第三方脚本（甚至是旧的），由于MQL的新功能，只要增加一个插入者就可以工作。将多年来的代码库应用于信号，是非常方便的。但是，状态是解析的，当webrequest仍然能够登录MQL5.com。现在这个机会也被夺走了。现在我只有一个拐杖方法--通过浏览器上传CSV，然后进行解析。+

Renat Fatkhullin 2017.01.20 10:43 #353

fxsaber:正是由于这个原因，不可能在整个服务中搜索到信号。首先为你的交易表现找到合适的信号，然后为它们找到合适的经纪人，这是有意义的。不，我们有不同的理解--你应该在你可利用的环境中用信号工作。没有任务让人从终端访问整个信号基地。

fxsaber 2017.01.20 11:22 #354

雷纳特-法特库林。不，我们的理解是不同的--你必须在你可利用的环境中与信号合作。没有任务可以让人从终端访问整个信号数据库。

从商业角度来看，这可能是一个合理的解决方案，但从便利性和功能性的角度来看却不是。

Vasiliy Sokolov 2017.01.20 13:57 #355

雷纳特-法特库林。有一个关于管理MQL5交易信号的 部分。但它并不显示信号的历史。

一组旨在管理交易信号的功能。这些功能允许。

接收可供复制的交易信号信息。
读取或设置交易信号复制的首选项
使用MQL5语言订阅信号和取消订阅。

职能

行动

信号基数的获取(SignalBaseGetDouble)

返回所选信号的双倍类型的属性值。

信号源获取整数（SignalBaseGetInteger

返回所选信号的整数类型的属性值。

信号源获取字符串（SignalBaseGetString

返回一个选定的信号的字符串类型的属性值

信号基础选择

从终端中可用的交易信号中选择一个信号进行工作。

讯源总数

返回终端中可用的信号总量

信号信息的获取

返回交易信号复制设置中的双重类型属性的值

信号信息的获取(SignalInfoGetInteger)

从交易信号复制设置中返回一个整数类型的值

信号信息获取字符串（SignalInfoGetString

从交易信号复制设置中返回一个字符串属性的值

信号信息设置双数

设置交易信号复制设置中的一个双属性值

信号信息设置整数(SignalInfoSetInteger)

设置交易信号复制设置中的一个整数型属性的值

讯号订阅（SignalSubscribe

设置订阅交易信号的复制

取消订阅信号

取消订阅交易信号复制

雷纳特-法特库林。

通过与当前交易账户的兼容性过滤的信号可在终端中获得。

后者的限制从根本上排除了手动分析信号的机会。是的，必须为终端的手动用户做，但程序员必须到MQL5.com网站上进行软件分析，这正是大多数交易者的做法。这导致网络服务器的额外负载，并以不准确的网络解析器的形式出现在自行车上。然而，事实上，臭名昭著的 "兼容性 "只对列表中的两个函数有要求：SignalSubcribe SignalUnsubscribe。我在做白日梦，想在MQL5中写一个程序，按自定义标准选择信号，并在MetaTrader 5图表中直接创建这些信号的简短列表，这将是多么酷啊。而对于寻找具有特定特征的交易信号的专业投资者来说，会有多少机会呢！？

Renat Fatkhullin 2017.01.21 01:46 #356

你有一个片面的认识。想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你深入到感知的层面，你就会得到启迪。

Афанасий Грозный 2017.01.21 09:09 #357

雷纳特-法特库林。你有一个片面的认识。想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你在感知的层面上走得更深，你就会完全开悟。+1

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 10:46 #358

我也在想，在MT5 上，有些信号是如何做到顶端的。我不知道他们是如何想出这样一个排名公式的，信号 "A "在第四页，而 "B "在第一页.能否请你解释一下。

[删除] 2017.01.21 11:44 #359

佩特罗斯-沙塔赫兹扬。我也在想，在MT5 上，有些信号是如何做到顶端的。我不知道他们是如何想出这样一个排名公式的，信号 "A "在第四页，而 "B "在第一页.这两个信号之间的区别是什么？

信号B 至少由于交易数量 少而获胜，我们在MT4评级中反复观察到，这也是有点错误的，因为交易者的交易和利润越多说明有一定的稳定性，而交易和利润越少说明是随机的，甚至是抽丝剥茧的历史，就像从MT4排名在11到20位之间的信号的例子。

Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 12:03 #360

马拉特-哈比耶夫。

信号B 获胜至少是因为交易数量 少，正如我们在MT4排名中反复看到的那样，这也有点不对，因为交易者做的交易越多且盈利，说明有一定的稳定性，而越少且盈利，说明是随机的，甚至是画蛇添足的历史，就像从MT4排名11至20位的信号中得到的例子。这不是真的。

我可以向你展示许多相同水平的信号，一个信号的交易量 是另一个的10倍。你还应该考虑到星期数。
在没有能力自动搜索所需条件下的正确信号的情况下。
我通过解析实现的第一件事是使用kodobase的所有统计脚本应用于信号的状态。这包括由各种第三方脚本将信号交易历史放在图表上，以及由第三方脚本对信号交易的各种指数进行分析，等等。也就是说，信号被当作普通的交易历史处理。第三方脚本（甚至是旧的），由于MQL的新功能，只要增加一个插入器就能工作。将所有年份的kodobase应用于信号，是非常方便的。
但是，状态是解析的，当webrequest仍然能够登录MQL5.com。现在这个机会也被夺走了。我没有一个简单的方法来通过浏览器上传CSV，然后加载它进行解析。
正是由于这个原因，不可能在整个服务中搜索到信号。
首先为你的交易表现找到合适的信号，然后为它们找到合适的经纪人，这是有意义的。
有一个关于管理MQL5交易信号的 部分。但它并不显示信号的历史。
一组旨在管理交易信号的功能。这些功能允许。
信号基数的获取(SignalBaseGetDouble)
返回所选信号的双倍类型的属性值。
信号源获取整数（SignalBaseGetInteger
返回所选信号的整数类型的属性值。
信号源获取字符串（SignalBaseGetString
返回一个选定的信号的字符串类型的属性值
信号基础选择
从终端中可用的交易信号中选择一个信号进行工作。
讯源总数
返回终端中可用的信号总量
信号信息的获取
返回交易信号复制设置中的双重类型属性的值
信号信息的获取(SignalInfoGetInteger)
从交易信号复制设置中返回一个整数类型的值
信号信息获取字符串（SignalInfoGetString
从交易信号复制设置中返回一个字符串属性的值
信号信息设置双数
设置交易信号复制设置中的一个双属性值
信号信息设置整数(SignalInfoSetInteger)
设置交易信号复制设置中的一个整数型属性的值
讯号订阅（SignalSubscribe
设置订阅交易信号的复制
取消订阅信号
取消订阅交易信号复制
通过与当前交易账户的兼容性过滤的信号可在终端中获得。
后者的限制从根本上排除了手动分析信号的机会。是的，必须为终端的手动用户做，但程序员必须到MQL5.com网站上进行软件分析，这正是大多数交易者的做法。这导致网络服务器的额外负载，并以不准确的网络解析器的形式出现在自行车上。然而，事实上，臭名昭著的 "兼容性 "只对列表中的两个函数有要求：SignalSubcribe SignalUnsubscribe。
我在做白日梦，想在MQL5中写一个程序，按自定义标准选择信号，并在MetaTrader 5图表中直接创建这些信号的简短列表，这将是多么酷啊。而对于寻找具有特定特征的交易信号的专业投资者来说，会有多少机会呢！？
你有一个片面的认识。
想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你深入到感知的层面，你就会得到启迪。
我也在想，在MT5 上，有些信号是如何做到顶端的。
我不知道他们是如何想出这样一个排名公式的，信号 "A "在第四页，而 "B "在第一页.
能否请你解释一下。
这两个信号之间的区别是什么？
信号B 获胜至少是因为交易数量 少，正如我们在MT4排名中反复看到的那样，这也有点不对，因为交易者做的交易越多且盈利，说明有一定的稳定性，而越少且盈利，说明是随机的，甚至是画蛇添足的历史，就像从MT4排名11至20位的信号中得到的例子。
这不是真的。
我可以向你展示许多相同水平的信号，一个信号的交易量 是另一个的10倍。你还应该考虑到星期数。