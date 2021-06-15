1200个用户！！！ - 页 36

拉希德-乌马罗夫
无论你的经纪人是谁，你的信号都可以在网站上找到。我不知道问题出在哪里？

在没有能力自动搜索所需条件下的正确信号的情况下。

我通过解析实现的第一件事是使用kodobase的所有统计脚本应用于信号的状态。这包括由各种第三方脚本将信号交易历史放在图表上，以及由第三方脚本对信号交易的各种指数进行分析，等等。也就是说，信号被当作普通的交易历史处理。第三方脚本（甚至是旧的），由于MQL的新功能，只要增加一个插入器就能工作。将所有年份的kodobase应用于信号，是非常方便的。

但是，状态是解析的，当webrequest仍然能够登录MQL5.com。现在这个机会也被夺走了。我没有一个简单的方法来通过浏览器上传CSV，然后加载它进行解析。

 
fxsaber:

在没有能力自动搜索所需条件下的正确信号的情况下。

+
 
fxsaber:

正是由于这个原因，不可能在整个服务中搜索到信号。

首先为你的交易表现找到合适的信号，然后为它们找到合适的经纪人，这是有意义的。

不，我们有不同的理解--你应该在你可利用的环境中用信号工作。

没有任务让人从终端访问整个信号基地。

 
雷纳特-法特库林

从商业角度来看，这可能是一个合理的解决方案，但从便利性和功能性的角度来看却不是。
 
雷纳特-法特库林

有一个关于管理MQL5交易信号的 部分。但它并不显示信号的历史。

一组旨在管理交易信号的功能。这些功能允许。

  • 接收可供复制的交易信号信息。
  • 读取或设置交易信号复制的首选项
  • 使用MQL5语言订阅信号和取消订阅。

职能

行动

信号基数的获取(SignalBaseGetDouble)

返回所选信号的双倍类型的属性值。

信号源获取整数（SignalBaseGetInteger

返回所选信号的整数类型的属性值。

信号源获取字符串（SignalBaseGetString

返回一个选定的信号的字符串类型的属性值

信号基础选择

从终端中可用的交易信号中选择一个信号进行工作。

讯源总数

返回终端中可用的信号总量

信号信息的获取

返回交易信号复制设置中的双重类型属性的值

信号信息的获取(SignalInfoGetInteger)

从交易信号复制设置中返回一个整数类型的值

信号信息获取字符串（SignalInfoGetString

从交易信号复制设置中返回一个字符串属性的值

信号信息设置双数

设置交易信号复制设置中的一个双属性值

信号信息设置整数(SignalInfoSetInteger)

设置交易信号复制设置中的一个整数型属性的值

讯号订阅（SignalSubscribe

设置订阅交易信号的复制

取消订阅信号

取消订阅交易信号复制


雷纳特-法特库林
通过与当前交易账户的兼容性过滤的信号可在终端中获得。


后者的限制从根本上排除了手动分析信号的机会。是的，必须为终端的手动用户做，但程序员必须到MQL5.com网站上进行软件分析，这正是大多数交易者的做法。这导致网络服务器的额外负载，并以不准确的网络解析器的形式出现在自行车上。然而，事实上，臭名昭著的 "兼容性 "只对列表中的两个函数有要求：SignalSubcribe SignalUnsubscribe。

我在做白日梦，想在MQL5中写一个程序，按自定义标准选择信号，并在MetaTrader 5图表中直接创建这些信号的简短列表，这将是多么酷啊。而对于寻找具有特定特征的交易信号的专业投资者来说，会有多少机会呢！？

 

雷纳特-法特库林

+1
 

我也在想，在MT5 上，有些信号是如何做到顶端的。

我不知道他们是如何想出这样一个排名公式的，信号 "A "在第四页，而 "B "在第一页.

能否请你解释一下。

佩特罗斯-沙塔赫兹扬

信号B 至少由于交易数量 少而获胜，我们在MT4评级中反复观察到，这也是有点错误的，因为交易者的交易和利润越多说明有一定的稳定性，而交易和利润越少说明是随机的，甚至是抽丝剥茧的历史，就像从MT4排名在11到20位之间的信号的例子。
 
马拉特-哈比耶夫
信号B 获胜至少是因为交易数量 少，正如我们在MT4排名中反复看到的那样，这也有点不对，因为交易者做的交易越多且盈利，说明有一定的稳定性，而越少且盈利，说明是随机的，甚至是画蛇添足的历史，就像从MT4排名11至20位的信号中得到的例子。

这不是真的。

我可以向你展示许多相同水平的信号，一个信号的交易量 是另一个的10倍。你还应该考虑到星期数。

