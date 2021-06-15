1200个用户！！！ - 页 42

我想是的，如果信号在顶部，就意味着通过用来分析信号本身的特点，它是值得的。

至于在用户对信号的充分评估方面改善服务，你可以为用户的数量做一条线，例如100+。

 
谢尔盖-戈鲁别夫
可能是模拟账户注册了一个付费信号（你可以这样做）。
例如，一个模拟账户 可能是6M或10M。
它不一定是一个模拟账户!如果一个用户在他/她的美分账户上有100美元（10 000美元），用户的资金行将显示为10 000美元而不是100美元。
 
有一件事我不明白!从2017年1月初开始观察这个信号，增幅是2501%，现在是2756%，如果当月的利润只有10.02%，255%的增幅从何而来？
 
拉米尔-桑加托夫
你试过用一个数字除以另一个数字吗？)
 
我的观点是，我不认为这是对的......我们需要一个真正的促进......。
 
拉米尔-桑加托夫
你只需要掌握好术语。

问题是，绝大多数阅读 "增长 "一词的人都理解为 "回报"[例如，这里http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]--他们就是这样解释这个在展示中被强调并被称为 "增长 "的指标--正是对这个指标的误读造成了理解上的混乱。

什么是 "增量 "的意思，在官方 "关于信号服务的帮助 "第一页有描述，我在这里准确地澄清了https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979。

 

顺便说一下，在一个著名的资源上 -- 两个数字都给出了 -- 这里没有混淆。

 
Andrey F. Zelinsky:

完全同意你的观点https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 即：在信号统计中 "突出"，a）误导用户，或b）促使他们在 "期待奇迹 "中承担不必要的风险

为了清楚起见，绝对增长也应该存在！"。

拉米尔-桑加托夫
有一件事我不明白!从2017年1月初开始观察这个信号，增长是2501%，现在是2756%。 如果当月的利润只有10.02%，255%的增长从何而来？

2501*1,1002=2751

几乎吻合

 
拉米尔-桑加托夫
你不需要一个演示!如果一个用户在他/她的美分账户上有100美元（10 000美元），用户的资金行将显示为10 000美元而不是100美元。

账户中的100美元与用户资金之间有什么联系？

美分账户的订户资金是以美元显示的，而不是以美分显示的，这就是Renat所说的。

不要紧，用户想在哪里交易就在哪里交易，而且是在所有账户上，这就是为什么一切都以美元显示。

