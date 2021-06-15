1200个用户！！！ - 页 42 1...353637383940414243444546474849...230 新评论 Mikhail Gorenberg 2017.01.29 07:06 #411 我想是的，如果信号在顶部，就意味着通过用来分析信号本身的特点，它是值得的。 至于在用户对信号的充分评估方面改善服务，你可以为用户的数量做一条线，例如100+。 Ramil Sungatov 2017.01.29 19:19 #412 谢尔盖-戈鲁别夫。 可能是模拟账户注册了一个付费信号（你可以这样做）。 例如，一个模拟账户 可能是6M或10M。 它不一定是一个模拟账户!如果一个用户在他/她的美分账户上有100美元（10 000美元），用户的资金行将显示为10 000美元而不是100美元。 Ramil Sungatov 2017.01.29 19:45 #413 有一件事我不明白!从2017年1月初开始观察这个信号，增幅是2501%，现在是2756%，如果当月的利润只有10.02%，255%的增幅从何而来？ TheXpert 2017.01.29 20:05 #414 拉米尔-桑加托夫。 你试过用一个数字除以另一个数字吗？) Ramil Sungatov 2017.01.29 20:19 #415 我的观点是，我不认为这是对的......我们需要一个真正的促进......。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.29 20:48 #416 拉米尔-桑加托夫。 我的观点是，在我看来这是不对的......你需要一个真正的增长......你只需要掌握好术语。问题是，绝大多数阅读 "增长 "一词的人都理解为 "回报"[例如，这里http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]--他们就是这样解释这个在展示中被强调并被称为 "增长 "的指标--正是对这个指标的误读造成了理解上的混乱。什么是 "增量 "的意思，在官方 "关于信号服务的帮助 "第一页有描述，我在这里准确地澄清了https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.29 21:00 #417 顺便说一下，在一个著名的资源上 -- 两个数字都给出了 -- 这里没有混淆。 Ramil Sungatov 2017.01.29 22:00 #418 Andrey F. Zelinsky:顺便说一下，在一个著名的资源上 -- 两个数字都给出了 -- 这里没有混淆。完全同意你的观点https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 即：在信号统计中 "突出"，a）误导用户，或b）促使他们在 "期待奇迹 "中承担不必要的风险。为了清楚起见，绝对增长也应该存在！"。 Оффтоп Зелинского www.mql5.com Форум алго-трейдеров MQL5 Alexey Volchanskiy 2017.01.29 22:13 #419 拉米尔-桑加托夫。 有一件事我不明白!从2017年1月初开始观察这个信号，增长是2501%，现在是2756%。 如果当月的利润只有10.02%，255%的增长从何而来？2501*1,1002=2751几乎吻合 Alexey Volchanskiy 2017.01.29 23:12 #420 拉米尔-桑加托夫。 你不需要一个演示!如果一个用户在他/她的美分账户上有100美元（10 000美元），用户的资金行将显示为10 000美元而不是100美元。账户中的100美元与用户资金之间有什么联系？美分账户的订户资金是以美元显示的，而不是以美分显示的，这就是Renat所说的。不要紧，用户想在哪里交易就在哪里交易，而且是在所有账户上，这就是为什么一切都以美元显示。 1...353637383940414243444546474849...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想是的，如果信号在顶部，就意味着通过用来分析信号本身的特点，它是值得的。
至于在用户对信号的充分评估方面改善服务，你可以为用户的数量做一条线，例如100+。
可能是模拟账户注册了一个付费信号（你可以这样做）。
例如，一个模拟账户 可能是6M或10M。
我的观点是，在我看来这是不对的......你需要一个真正的增长......
你只需要掌握好术语。
问题是，绝大多数阅读 "增长 "一词的人都理解为 "回报"[例如，这里http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]--他们就是这样解释这个在展示中被强调并被称为 "增长 "的指标--正是对这个指标的误读造成了理解上的混乱。
什么是 "增量 "的意思，在官方 "关于信号服务的帮助 "第一页有描述，我在这里准确地澄清了https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979。
顺便说一下，在一个著名的资源上 -- 两个数字都给出了 -- 这里没有混淆。
完全同意你的观点https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 即：在信号统计中 "突出"，a）误导用户，或b）促使他们在 "期待奇迹 "中承担不必要的风险。
为了清楚起见，绝对增长也应该存在！"。
有一件事我不明白!从2017年1月初开始观察这个信号，增长是2501%，现在是2756%。 如果当月的利润只有10.02%，255%的增长从何而来？
2501*1,1002=2751
几乎吻合
你不需要一个演示!如果一个用户在他/她的美分账户上有100美元（10 000美元），用户的资金行将显示为10 000美元而不是100美元。
账户中的100美元与用户资金之间有什么联系？
美分账户的订户资金是以美元显示的，而不是以美分显示的，这就是Renat所说的。
不要紧，用户想在哪里交易就在哪里交易，而且是在所有账户上，这就是为什么一切都以美元显示。