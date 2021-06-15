1200个用户！！！ - 页 38 1...313233343536373839404142434445...230 新评论 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 14:49 #371 Andrey F. Zelinsky:彼得罗斯，你很不安分。如果100个用户，每个信号20美元，每月1600美元------把你打得失去平衡，那么也许正如诗人所说。如果你身体虚弱 -- 直接进入棺材。回答问题并不像编写程序。人们写信给我，问我问题，我知道这需要多少时间。这不是你第一次说我的用户会用他们的问题让我 失去平衡 -- 请不要再担心了。 对不起，我不认为以你的经验，一个程序员会满足于每月1.6万的收入。 Афанасий Грозный 2017.01.21 17:20 #372 Andrey F. Zelinsky:订阅者对什么感兴趣 -- 我们不知道。此外--正如这个信号所显示的--他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者根本不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们注册了。 25再次......信号给订阅者带来利润的事实不算...... "哦，太好了 "说他们只对订阅者的数量或广告感兴趣....，仍然没有这个人的例子可循--但这个人 "是一切的专家"，特别是在人类心理学方面......啊，是的...... "心灵感应总统 "可能进入了1330名订阅者的每个人的头脑，看到一个模式--在订阅时他们只看那一行 "订阅者的数量" -现在一切都在其位置。......然而他们可以说任何事情和一切，甚至如此片面地评价这个信号--但展示 "你的榜样"--而传说 "但我有一个 "神圣的forex_great"，它的作用--但我不会展示它，但它比讨论的好100倍"--已经弱到相信它...正如斯坦尼斯拉夫斯基所说："我不相信它！- 唉，我有这样的看法......当然，纯粹是主观的......和你一样......。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 17:27 #373 Spaider85:不要撕碎你的心。你在论坛上注册只是为了在这个主题中写些东西https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7个帖子，都在这里 -- 你在这个主题中的第一个帖子是在你注册几分钟后。我认为 -- 塔拉斯-冈察尔和你 -- 要么是同一个人 -- 要么是一个人的聚会。p.s. 我以前告诉过你，我再重复一遍 -- 没有人对塔拉斯的信号感兴趣 -- 没有人对一个问题感兴趣："如何将你的信号定位在顶部" -- 没有人关心其他事情 -- 如果有人举出信号的例子，那只是为了展示。 Афанасий Грозный 2017.01.21 17:38 #374 Andrey F. Zelinsky:不要撕碎你的心。你在论坛上注册只是为了在这个主题中写些东西https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7个帖子，都在这里 -- 你在这个主题中的第一个帖子是在你注册几分钟后。我认为 -- 塔拉斯-冈察尔和你 -- 要么是同一个人 -- 要么是一个人的聚会。p.s. 我以前告诉过你，我再重复一遍 -- 没有人对塔拉斯的信号感兴趣 -- 没有人对一个问题感兴趣："如何将你的信号定位在顶部" -- 没有人关心其他事情 -- 如果有人给出一个信号的例子，那只是为了展示。 你叫我塔拉斯是对我的恭维，照顾好你的心--不要把一切都看得那么近......你有你的观点--我有我的观点，我们是不同的人，我们只是在进行对话，比如现在是对话--你知道 "在对话中诞生了真理"...不多不少...一切都很简单--"人人有观点" Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 17:43 #375 Spaider85: 你叫我塔拉斯，是对我的恭维。我告诉你一个小秘密 -- 我不关心你，塔拉斯也不关心，他的信号也不关心。你只是在回应我的帖子时不断说些什么 -- 我从你的帖子中得到了推动力，我被分散了注意力我没有完全阅读你的帖子，甚至根本不看--因为它们（目前）对这个问题的建设性内容为零。所以我决定回复你，因为我有一个微弱的希望，希望你不要再和我交流，不要再对我的帖子做出反应。 Афанасий Грозный 2017.01.21 17:48 #376 Andrey F. Zelinsky:我告诉你一个小秘密 -- 我不关心你，塔拉斯也不关心，他的信号也不关心。你只是在回应我的帖子时不断说些什么 -- 我从你的帖子中得到了推动力，我被分散了注意力我没有完全阅读你的帖子，甚至根本不看--因为它们（目前）对这个问题的建设性内容为零。所以我决定回答你，因为我有一个微弱的希望，希望你不要再和我交流，不要再对我的帖子做出反应。 也许我只是错过了你的关注......现在和你交谈后我有了这样的希望）总之--祝你好运！)我将尽量不再让你分心) Roman Shiredchenko 2017.01.21 19:47 #377 亚历山大-布里兹加洛夫。有人会因为考虑到我们而打破他们对世界的想象。）闭嘴吧否则伊热夫斯克的澡堂又是怎么回事呢？:-)你好。我自己没有说什么。发自内心。罗马人。祝你的妻子和孩子健康。 Roman Shiredchenko 2017.01.21 19:48 #378 亚历山大-布里兹加洛夫。有人会因为考虑到我们而打破他们对世界的想象。）闭上嘴巴 套利的情况如何？ Artyom Trishkin 2017.01.21 19:48 #379 再打一场。 Roman Shiredchenko 2017.01.21 19:49 #380 阿尔乔姆-特里什金。 再打一场! OOOOOO!!!Artyom hi! 1...313233343536373839404142434445...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
彼得罗斯，你很不安分。如果100个用户，每个信号20美元，每月1600美元------把你打得失去平衡，那么也许正如诗人所说。
如果你身体虚弱 -- 直接进入棺材。
回答问题并不像编写程序。人们写信给我，问我问题，我知道这需要多少时间。
这不是你第一次说我的用户会用他们的问题让我 失去平衡 -- 请不要再担心了。
订阅者对什么感兴趣 -- 我们不知道。
此外--正如这个信号所显示的--他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者根本不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们注册了。
你在论坛上注册只是为了在这个主题中写些东西https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7个帖子，都在这里 -- 你在这个主题中的第一个帖子是在你注册几分钟后。
我认为 -- 塔拉斯-冈察尔和你 -- 要么是同一个人 -- 要么是一个人的聚会。
p.s. 我以前告诉过你，我再重复一遍 -- 没有人对塔拉斯的信号感兴趣 -- 没有人对一个问题感兴趣："如何将你的信号定位在顶部" -- 没有人关心其他事情 -- 如果有人举出信号的例子，那只是为了展示。
你叫我塔拉斯，是对我的恭维。
我告诉你一个小秘密 -- 我不关心你，塔拉斯也不关心，他的信号也不关心。
你只是在回应我的帖子时不断说些什么 -- 我从你的帖子中得到了推动力，我被分散了注意力
我没有完全阅读你的帖子，甚至根本不看--因为它们（目前）对这个问题的建设性内容为零。
所以我决定回复你，因为我有一个微弱的希望，希望你不要再和我交流，不要再对我的帖子做出反应。
有人会因为考虑到我们而打破他们对世界的想象。）
闭嘴吧
否则伊热夫斯克的澡堂又是怎么回事呢？:-)
你好。我自己没有说什么。发自内心。罗马人。祝你的妻子和孩子健康。
再打一场!