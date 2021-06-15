1200个用户！！！ - 页 35 1...282930313233343536373839404142...230 新评论 Rashid Umarov 2017.01.19 16:40 #341 在市场中，有两个与信号合作的例子。MT4信号的计算器信号的计算器MT5 fxsaber 2017.01.19 16:53 #342 雷纳特-法特库林。仔细看看：https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties-用户和供应商余额 都在那里。也许我们会增加指标的数量。 是的，我凭记忆写的。最主要的是理解本质。理想情况下，能够从网站上获得所有的数据解析是不错的。 fxsaber 2017.01.19 16:55 #343 拉希德-乌马罗夫。在市场中，有两个与信号合作的例子。MT4信号的计算器信号的计算器MT5 谢谢，但这是为初学者准备的。甚至我的第一个解决方案也有更多的信息（通过解析）。 Renat Fatkhullin 2017.01.19 18:06 #344 Alexandr Bryzgalov: ，有这样的信号，但每天更新一次，让我不愿意用它们来工作。终端中的信号 基数每3小时更新一次，它将在下一个版本中每小时一次。 fxsaber 2017.01.20 06:27 #345 雷纳特-法特库林。也许我们会增加指标的数量。 如果你引入 "可以/不可以订阅当前经纪商 "的指标，那么将有机会显示所有的信号，而不仅仅是那些适合当前经纪商的信号。不过，首先研究MQL的整个服务是合乎逻辑的，而不是只研究适合经纪人账户的那部分。 Yuriy Zaytsev 2017.01.20 06:46 #346 Andrey F. Zelinsky: 当然了。我是心灵感应俱乐部的主席，https://www.mql5.com/ru/forum/133408。 我们欢迎你成为永久会员。1.abolk 俱乐部的主席。尤拉兹 总理我是副手吗？--- 我不知道我已经当了5年的总理了安德烈--也许现在是我们做城堡的时候了，然后在5年内，你会把棋子放回棋盘上，再次震撼--你会再次成为总统？ Andrey F. Zelinsky 2017.01.20 06:56 #347 尤里-扎伊采夫。1.abolk 俱乐部的主席。尤拉兹 总理我是副手吗？---我不知道我已经当了5年的总理了。1.如果你不知道自己是谁，这意味着你要么不在圈子里，要么处于心灵感应的悬浮状态。2.俱乐部里没有副手--所有成员都是独立的、受人尊敬的人物--也不需要投石问路、变换角色，因为没有任何角色。 Renat Fatkhullin 2017.01.20 08:18 #348 fxsaber: 如果你进入可以/不可以订阅当前的经纪人，那么将有合适的机会显示所有的信号，而不仅仅是适合当前经纪人的信号。不过，首先从MQL研究整个服务是合乎逻辑的，而不是只研究适合经纪人账户的部分。 通过与当前交易账户的兼容性过滤的信号可在终端中获得。 fxsaber 2017.01.20 08:35 #349 Renat Fatkhullin: 终端中可以看到按与当前交易账户的兼容性过滤的信号。这就是为什么不可能在整个服务中搜索到信号的原因。首先为你的交易指标 找到合适的信号，然后为它们寻找合适的经纪人，这是合乎逻辑的。例如，据统计，我的经纪人在一个好的信号上给出了糟糕的滑移率。这就是为什么我将根据统计数据开一个滑点较少的账户。也就是说，首先是选择信号，然后是经纪人。而不是相反的方式。这就好比自定义历史。我们将用它来了解TS需要什么样的交易条件。然后才是为TS寻找经纪人。而不是相反，当有一个经纪人远非TS的最佳人选，而人们徒劳地试图通过拒绝TS来榨取一些东西。 Rashid Umarov 2017.01.20 08:40 #350 fxsaber:正是由于这个原因，不可能在整个服务中搜索到信号。合理的做法是首先根据你的交易表现找到合适的信号，然后为其找到合适的经纪人。换句话说，首先选择信号，然后是经纪人。反之亦然 无论哪个经纪人，你在网站上都有信号可用。问题是什么？ 1...282930313233343536373839404142...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在市场中，有两个与信号合作的例子。
仔细看看：https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties-用户和供应商余额 都在那里。
也许我们会增加指标的数量。
在市场中，有两个与信号合作的例子。
，有这样的信号，但每天更新一次，让我不愿意用它们来工作。
也许我们会增加指标的数量。
当然了。我是心灵感应俱乐部的主席，https://www.mql5.com/ru/forum/133408。 我们欢迎你成为永久会员。
1.abolk 俱乐部的主席。尤拉兹 总理
我是副手吗？--- 我不知道我已经当了5年的总理了
安德烈--也许现在是我们做城堡的时候了，然后在5年内，你会把棋子放回棋盘上，再次震撼--你会再次成为总统？
1.abolk 俱乐部的主席。尤拉兹 总理
我是副手吗？---我不知道我已经当了5年的总理了。
1.如果你不知道自己是谁，这意味着你要么不在圈子里，要么处于心灵感应的悬浮状态。
2.俱乐部里没有副手--所有成员都是独立的、受人尊敬的人物--也不需要投石问路、变换角色，因为没有任何角色。
如果你进入可以/不可以订阅当前的经纪人，那么将有合适的机会显示所有的信号，而不仅仅是适合当前经纪人的信号。不过，首先从MQL研究整个服务是合乎逻辑的，而不是只研究适合经纪人账户的部分。
终端中可以看到按与当前交易账户的兼容性过滤的信号。
这就是为什么不可能在整个服务中搜索到信号的原因。
首先为你的交易指标 找到合适的信号，然后为它们寻找合适的经纪人，这是合乎逻辑的。
例如，据统计，我的经纪人在一个好的信号上给出了糟糕的滑移率。这就是为什么我将根据统计数据开一个滑点较少的账户。
也就是说，首先是选择信号，然后是经纪人。而不是相反的方式。
这就好比自定义历史。我们将用它来了解TS需要什么样的交易条件。然后才是为TS寻找经纪人。而不是相反，当有一个经纪人远非TS的最佳人选，而人们徒劳地试图通过拒绝TS来榨取一些东西。
正是由于这个原因，不可能在整个服务中搜索到信号。
合理的做法是首先根据你的交易表现找到合适的信号，然后为其找到合适的经纪人。
换句话说，首先选择信号，然后是经纪人。反之亦然