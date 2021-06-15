1200个用户！！！ - 页 35

雷纳特-法特库林

仔细看看：https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties-用户和供应商余额 都在那里。

也许我们会增加指标的数量。

是的，我凭记忆写的。最主要的是理解本质。理想情况下，能够从网站上获得所有的数据解析是不错的。
 
拉希德-乌马罗夫

谢谢，但这是为初学者准备的。甚至我的第一个解决方案也有更多的信息（通过解析）。
 
Alexandr Bryzgalov:
，有这样的信号，但每天更新一次，让我不愿意用它们来工作。
终端中的信号 基数每3小时更新一次，它将在下一个版本中每小时一次。
 
雷纳特-法特库林

也许我们会增加指标的数量。

如果你引入 "可以/不可以订阅当前经纪商 "的指标，那么将有机会显示所有的信号，而不仅仅是那些适合当前经纪商的信号。不过，首先研究MQL的整个服务是合乎逻辑的，而不是只研究适合经纪人账户的那部分。
 
Andrey F. Zelinsky:
当然了。我是心灵感应俱乐部的主席，https://www.mql5.com/ru/forum/133408。 我们欢迎你成为永久会员。

尤里-扎伊采夫

fxsaber:
如果你进入可以/不可以订阅当前的经纪人，那么将有合适的机会显示所有的信号，而不仅仅是适合当前经纪人的信号。不过，首先从MQL研究整个服务是合乎逻辑的，而不是只研究适合经纪人账户的部分。
通过与当前交易账户的兼容性过滤的信号可在终端中获得。
 
Renat Fatkhullin:
终端中可以看到按与当前交易账户的兼容性过滤的信号。

这就是为什么不可能在整个服务中搜索到信号的原因。

首先为你的交易指标 找到合适的信号，然后为它们寻找合适的经纪人，这是合乎逻辑的。

例如，据统计，我的经纪人在一个好的信号上给出了糟糕的滑移率。这就是为什么我将根据统计数据开一个滑点较少的账户。

也就是说，首先是选择信号，然后是经纪人。而不是相反的方式。

这就好比自定义历史。我们将用它来了解TS需要什么样的交易条件。然后才是为TS寻找经纪人。而不是相反，当有一个经纪人远非TS的最佳人选，而人们徒劳地试图通过拒绝TS来榨取一些东西。

 
无论哪个经纪人，你在网站上都有信号可用。问题是什么？
