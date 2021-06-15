1200个用户！！！ - 页 37 1...303132333435363738394041424344...230 新评论 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:12 #361 在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。 Vitalie Postolache 2017.01.21 12:20 #362 Andrey F. Zelinsky:在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。 那么，就价格而言，第一个更好，你不同意吗？也许，这也是评级的决定性因素之一。所以，只是一个猜测，因为根据其他指标，它不是那么有吸引力。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 12:23 #363 维塔利-波斯托拉什。 那么，从价格上看，前者确实更好，你不同意吗？也许对于评级来说，它是决定性的因素之一。我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的。此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。如果主观品质超过了客观品质--那么谈论评级就更加无用。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:03 #364 Andrey F. Zelinsky:我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的。此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。如果主观品质超过了客观品质，那么谈论评级就更没有用了。事实是，订户对配方不感兴趣。90%的人对1.盈利能力，2.最大缩减，3.星期数感兴趣。如果没有任何用户的信号出现在上面，这意味着公式不正确。似乎公式中使用了rand()函数。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:09 #365 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。关键还在于，订户们对公式不感兴趣。90%的人对1.盈利能力感兴趣，2.最大缩水。如果顶部信号中没有用户，这意味着公式是不正确的。似乎rand()函数被应用于公式。我们不知道订阅者对什么感兴趣。此外，正如正在讨论的信号所表明的那样，他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者根本不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们注册了。但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直接的，而且还有差异。在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:22 #366 Andrey F. Zelinsky:订阅者对什么感兴趣 -- 我们不知道。不仅如此--正如正在讨论的信号所显示的那样--他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者说他们对任何事情都不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们报名了。但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直截了当，而且还有变化。在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。订阅者对什么感兴趣，你可能不知道，但我们知道。如果他们不认同信号，那么这个公式就是错误的。 你可以在没有任何公式的情况下购买10个甚至数百个订户。 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 13:31 #367 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。订阅者对什么感兴趣，也许你不知道，但我们知道。...如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？我的结论是--没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。 Petros Shatakhtsyan 2017.01.21 13:53 #368 Andrey F. Zelinsky:如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？我的结论是，没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。我曾经名列前茅，4个月后有20多个用户。他们的数量开始急剧增长。而且他们越是为了一个便宜的信号（大多是20-40美元）而注册，就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个正常的程序员。如果你认为某人有1200个订阅者，而且非常好，我不这么认为。整天摆弄用户，还要承担那样的责任，这是不值得的。他们只从一旁做好。 Alexandr Bryzgalov 2017.01.21 14:00 #369 雷纳特-法特库林。你有一个片面的认识。想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你深入到感知的层面，你就会得到启迪。如果有人想到我们，就会破坏他对世界的描绘）。闭上嘴巴 Andrey F. Zelinsky 2017.01.21 14:35 #370 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。而你越是订阅廉价的信号（大多是20-40美元），你就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个工作的程序员。彼得罗斯，你很不安分。如果100个用户，每个信号20美元，每月1600美元------把你打得失去平衡，那么也许正如诗人所说。如果你身体虚弱 -- 直接进入棺材。回答问题并不像编写程序。人们写信给我，问我问题，我知道这需要多少时间。这不是你第一次提出我会 因为订户的问题而失去平衡，所以请不要再担心了。 1...303132333435363738394041424344...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。
当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。
在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。
当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。
那么，从价格上看，前者确实更好，你不同意吗？也许对于评级来说，它是决定性的因素之一。
我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的。
此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。
如果主观品质超过了客观品质--那么谈论评级就更加无用。
我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的。
此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。
如果主观品质超过了客观品质，那么谈论评级就更没有用了。
事实是，订户对配方不感兴趣。90%的人对1.盈利能力，2.最大缩减，3.星期数感兴趣。
如果没有任何用户的信号出现在上面，这意味着公式不正确。似乎公式中使用了rand()函数。
关键还在于，订户们对公式不感兴趣。90%的人对1.盈利能力感兴趣，2.最大缩水。
如果顶部信号中没有用户，这意味着公式是不正确的。似乎rand()函数被应用于公式。
我们不知道订阅者对什么感兴趣。
此外，正如正在讨论的信号所表明的那样，他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者根本不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们注册了。
但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。
主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直接的，而且还有差异。
在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。
订阅者对什么感兴趣 -- 我们不知道。
不仅如此--正如正在讨论的信号所显示的那样--他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者说他们对任何事情都不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们报名了。
但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。
主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直截了当，而且还有变化。
在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。
订阅者对什么感兴趣，你可能不知道，但我们知道。如果他们不认同信号，那么这个公式就是错误的。
你可以在没有任何公式的情况下购买10个甚至数百个订户。
订阅者对什么感兴趣，也许你不知道，但我们知道。...
如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？
我的结论是--没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。
如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？
我的结论是，没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。
我曾经名列前茅，4个月后有20多个用户。他们的数量开始急剧增长。
而且他们越是为了一个便宜的信号（大多是20-40美元）而注册，就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个正常的程序员。
如果你认为某人有1200个订阅者，而且非常好，我不这么认为。
整天摆弄用户，还要承担那样的责任，这是不值得的。他们只从一旁做好。
你有一个片面的认识。
想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你深入到感知的层面，你就会得到启迪。
如果有人想到我们，就会破坏他对世界的描绘）。
闭上嘴巴
而你越是订阅廉价的信号（大多是20-40美元），你就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个工作的程序员。
彼得罗斯，你很不安分。如果100个用户，每个信号20美元，每月1600美元------把你打得失去平衡，那么也许正如诗人所说。
如果你身体虚弱 -- 直接进入棺材。
回答问题并不像编写程序。人们写信给我，问我问题，我知道这需要多少时间。
这不是你第一次提出我会 因为订户的问题而失去平衡，所以请不要再担心了。