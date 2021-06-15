1200个用户！！！ - 页 37

新评论
 

在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。

当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。

 
Andrey F. Zelinsky:

在不知道公式的情况下，你可以谈论评级 "直到你脸色发青"--尤其是在有加权系数的情况下。

当你可以从MT5的展示中获取相邻的信号时，为什么要研究整个评级。

那么，就价格而言，第一个更好，你不同意吗？也许，这也是评级的决定性因素之一。所以，只是一个猜测，因为根据其他指标，它不是那么有吸引力。
 
维塔利-波斯托拉什
那么，从价格上看，前者确实更好，你不同意吗？也许对于评级来说，它是决定性的因素之一。

我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的

此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。

如果主观品质超过了客观品质--那么谈论评级就更加无用。

 
Andrey F. Zelinsky:

我举这个例子只是想说明，如果不知道公式，谈论评级是没有用的

此外，事实证明，评级混合了客观（交易）信号质量和主观（用户数量、价格）质量。

如果主观品质超过了客观品质，那么谈论评级就更没有用了。

事实是，订户对配方不感兴趣。90%的人对1.盈利能力，2.最大缩减，3.星期数感兴趣。

如果没有任何用户的信号出现在上面，这意味着公式不正确。似乎公式中使用了rand()函数。

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

关键还在于，订户们对公式不感兴趣。90%的人对1.盈利能力感兴趣，2.最大缩水。

如果顶部信号中没有用户，这意味着公式是不正确的。似乎rand()函数被应用于公式。

我们不知道订阅者对什么感兴趣。

此外，正如正在讨论的信号所表明的那样，他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者根本不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们注册了。

但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。

主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直接的，而且还有差异。

在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。

 
Andrey F. Zelinsky:

订阅者对什么感兴趣 -- 我们不知道。

不仅如此--正如正在讨论的信号所显示的那样--他们只对 "用户数量 "感兴趣--或者说他们对任何事情都不感兴趣--他们只是被告知这个信号，所以他们报名了。

但事实上，信号是使用复杂的多因素公式进行评估的--这绝对是正确的--在这里，主持人做了巨大的工作，这是不可否认的。

主持人将质量和营销指标结合起来 -- 这并不都是那么直截了当，而且还有变化。

在任何情况下 -- 不知道评级公式 -- 就没有实质性的讨论。

订阅者对什么感兴趣，你可能不知道，但我们知道。如果他们不认同信号，那么这个公式就是错误的。

你可以在没有任何公式的情况下购买10个甚至数百个订户。

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

订阅者对什么感兴趣，也许你不知道，但我们知道。...

如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？

我的结论是--没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。

 
Andrey F. Zelinsky:

如果你知道订阅者对什么感兴趣，为什么你不在最前面？

我的结论是，没有营销，你就无法达到顶峰--只要顶峰会考虑到主观指标（用户数量、价格等）--为了用户，在服务上没有什么可做的。

我曾经名列前茅，4个月后有20多个用户。他们的数量开始急剧增长。

而且他们越是为了一个便宜的信号（大多是20-40美元）而注册，就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个正常的程序员。

如果你认为某人有1200个订阅者，而且非常好，我不这么认为。

整天摆弄用户，还要承担那样的责任，这是不值得的。他们只从一旁做好。

 
雷纳特-法特库林

你有一个片面的认识。

想想其他人，你对世界的想象立刻就被打碎了。而如果你深入到感知的层面，你就会得到启迪。

如果有人想到我们，就会破坏他对世界的描绘）。

闭上嘴巴

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

而你越是订阅廉价的信号（大多是20-40美元），你就越是问一些愚蠢和笨的问题。所有这些都会使你失去平衡，特别是如果你是一个工作的程序员。

彼得罗斯，你很不安分。如果100个用户，每个信号20美元，每月1600美元------把你打得失去平衡，那么也许正如诗人所说。

如果你身体虚弱 -- 直接进入棺材。

回答问题并不像编写程序。人们写信给我，问我问题，我知道这需要多少时间。

这不是你第一次提出我会 因为订户的问题而失去平衡，所以请不要再担心了。

1...303132333435363738394041424344...230
新评论