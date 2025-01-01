MetaQuotes 全新财经新闻版块 许多交易者利用技术分析作为决策工具，应用于任何价格图表。然而，由于这种方法忽略了基本因素，因此它并不能全面考虑市场形势。可以根据媒体上发布的新闻和报道来推高或降低价格。 因而，我们创建了专门的新闻版块，发布以下类别的财经新闻： 金融监管机构更新消息 可影响金融市场的全球经济新闻 债券、股票及其他证券市场新闻 来自各交易所的新闻（不包括数字加密货币） 银行和对冲基金 影响货币汇率的新闻 交易更新：新技术和平台等 这些消息可以重新发布在单独的论坛主题中；但是，请在结尾插入指向源的链接。我们尊重任何版权，也同样要求其他人。

MetaQuotes 自动交易锦标赛: 2006 和 2007 在2007自动交易锦标赛 网页上发表了一篇名为 "自动交易锦标赛: 2006 和 2007" 的文章.文章用简练的语言概括了2006自动交易锦标赛。除了，评委成员对2007自动交易锦标赛的看法外，同时评估了锦标赛给整个自动交易领域带来的影响。 完整的文章发表在2007自动交易锦标赛的 新闻部分. 2007自动交易锦标赛 由 MetaQuotes Software Corp. 主办。由ODL Securities Limited, Alpari (UK) Limited, FXDD 和 知名杂志 TRADERS` 支持赞助 .

prostotrader 投资者将起诉莫斯科交易所停止WTI石油交易一事 109 1 2 3 4 5 ... 10 11) 投资者将就WTI石油交易停顿起诉莫斯科交易所 当WTI原油价格暴跌至负面水平时，投资者没有机会减少或限制他们的风险 投资者正准备就4月20日暂停WTI原油合约的交易对莫斯科交易所提起集体诉讼。在那一天，这种石油等级的价格在历史上首次暴跌至负值。诉讼由Milton Legal律师事务所准备；其合伙人Sergey Shakirov向RBC介绍了其准备情况。 他说，4月20日，Mosbirch将交易范围限制在每桶8.84美元。"沙基洛夫解释说："交易所俄罗斯部分的买家，据初步估计约有700人，都没有机会减少或限制其风险。