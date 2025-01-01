许多交易者利用技术分析作为决策工具，应用于任何价格图表。然而，由于这种方法忽略了基本因素，因此它并不能全面考虑市场形势。可以根据媒体上发布的新闻和报道来推高或降低价格。 因而，我们创建了专门的新闻版块，发布以下类别的财经新闻： 金融监管机构更新消息 可影响金融市场的全球经济新闻 债券、股票及其他证券市场新闻 来自各交易所的新闻（不包括数字加密货币） 银行和对冲基金 影响货币汇率的新闻 交易更新：新技术和平台等 这些消息可以重新发布在单独的论坛主题中；但是，请在结尾插入指向源的链接。我们尊重任何版权，也同样要求其他人。
在2007自动交易锦标赛 网页上发表了一篇名为 "自动交易锦标赛: 2006 和 2007" 的文章.文章用简练的语言概括了2006自动交易锦标赛。除了，评委成员对2007自动交易锦标赛的看法外，同时评估了锦标赛给整个自动交易领域带来的影响。 完整的文章发表在2007自动交易锦标赛的 新闻部分. 2007自动交易锦标赛 由 MetaQuotes Software Corp. 主办。由ODL Securities Limited, Alpari (UK) Limited, FXDD 和 知名杂志 TRADERS` 支持赞助 .
投资者将就WTI石油交易停顿起诉莫斯科交易所 当WTI原油价格暴跌至负面水平时，投资者没有机会减少或限制他们的风险 投资者正准备就4月20日暂停WTI原油合约的交易对莫斯科交易所提起集体诉讼。在那一天，这种石油等级的价格在历史上首次暴跌至负值。诉讼由Milton Legal律师事务所准备；其合伙人Sergey Shakirov向RBC介绍了其准备情况。 他说，4月20日，Mosbirch将交易范围限制在每桶8.84美元。"沙基洛夫解释说："交易所俄罗斯部分的买家，据初步估计约有700人，都没有机会减少或限制其风险。
恐怖数据威力不再？许多交易者根本没参透行情背后的逻辑 北京时间周五（15日）20:30，美国将公布4月零售销售月率，该数据前值为-8.4%，市场预期为-12%。经过长时间的停摆之后，美国零售业会交出一份怎样的答卷？恐怖数据驾到，市场又会有何反应？ 01从停摆走向绝望的美国零售业 对于今晚公布的这份零售销售报告，FXStreet分析师Joseph Trevisani一针见血地指出：美国零售销售数据预计将进一步下降，并创下纪录新低。根据Fxstreet列出的详细分析，我们可以清楚看到美国零售业过去这两个月是如何从阵痛走向绝望的。
锐减400万桶，美国原油“减产量”被严重低估 本周，三份油报已经相继出炉： EIA进一步下调了2020年全球原油总消费量预期至9259万桶/日；同时下调了美国2020年与2021年原油产量预期，并称与2019年相比， 今年美国石油产量下降52万桶/ 日。 欧佩克指出2020年全球原油需求增速将萎缩907万桶/日，但提到非欧佩克国家的石油供应将大幅减少350万桶/天， 预计美国原油今年产量将减 少140万桶/ 日。 IEA则预计全球石油需求将减少860万桶/日，创历史最大降幅；同时指出全球减产效果将会显现，到今年年底， 美国原油产量将较上年同期减少280万桶/日。 三份月报都同时传递两个信号：
负利率预期席卷全球，这次轮到英国面临大难题 周三，市场上出现了对于英国负利率的押注。外媒指出，负利率可能是英国真正走投无路的时候的下下策...... 在周三美联储主席鲍威尔明确拒绝特朗普负利率的提议后，美国对于美联储是否应该实施负利率政策的争吵有所平息。 现在，负利率预期蔓延全球：新西兰投资者同样对负利率下注；英国这边也开始讨论实施负利率的可行性和有效性了。 周三，市场上首次出现了对于英国负利率的押注。 这是英国的GDP数据引起的，数据显示英国可能正迈向300年来最严重的经济衰退。数据公布后，英国国债需求开始激增，2年期英国国债收益率进一步深入负值区间，创下纪录低点。
鲍威尔言论鼓舞美元多头 美国重量级数据来袭 周四(5月14日)亚市盘中，现货黄金短线持续走低，目前正逼近1710美元/盎司关口，金价周三大涨近15美元，美联储主席鲍威尔当日表示，如有必要，将采取更多刺激措施，以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。
新西兰联储大幅扩大QE规模！纽元兑美元短线跳水 周三(5月13日)亚市盘中，新西兰联储公布利率决议，宣布将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。新西兰联储还宣布将资产购买计划推高至600亿纽元，并对负利率敞开大门，纽元兑美元在决议公布后迅速跳水近50点。 新西兰联储此次将宽松规模扩大近一倍至600亿纽元，此前为370亿纽元。该联储表示，扩张的目标是迅速地削减借贷成本，量化宽松计划包括通胀挂钩债券。扩张LSAP计划是最有效的刺激措施，准备向LSAP计划增加其他资产。
股神已老？巴菲特的长期粉丝正弃他而去 伯克希尔哈撒韦已大跌逾22% Aleph博客的长期投资者大卫·默克尔(David Merkel)仍然持有伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的股份，但比以前少了，而且未来可能还会进一步减少。 他写道：“我可能会卖掉剩余的资产。问题是，考虑到经济政策制定者的不稳定态度，巴菲特对市场下跌幅度的看法是否已经过时了。” 默克尔是“股神”沃伦·巴菲特(Warren E. Buffett)的长期粉丝。他与巴菲特的主要分歧在于他如何应对冠状病毒危机。
鲍威尔讲话重磅来袭 小心美元遭猛烈抛售 黄金多头酝酿爆发 周三(5月13日)亚市盘中，美元指数继续承压，目前位于100关口下方。受美元走软提振，现货黄金维持升势，现报1705美元/盎司左右。北京时间周三晚间，投资者将迎来美联储主席鲍威尔讲话，考虑到近期市场对于美联储实施负利率的预期，鲍威尔最新讲话至关重要。假如鲍威尔言论提升市场对美联储实施负利率的预期，美元恐遭受进一步打击，而黄金有望继续走高。 美联储主席鲍威尔将在当地时间5月13日早上9点（北京时间5月13日晚上9点）就经济问题发表讲话。
美国负利率预期发酵，美元承压；非农报告来袭，黄金能否继续上攻？ 【全球速览】 ▎ 1 英国面临史上最严重经济低迷 公共卫生事件的阴云依旧笼罩在经济的上空，由于此前英国许多公司被迫歇业，英国经济将出现创纪录的7%的经济萎缩。根据4月英国政府预算预测者设定的一种情形，在6月前的三个月，英国经济将可能萎缩35%，年度产出出现300多年以来最大降幅。糟糕的是，当前英国的死亡人数已超过意大利，成为了欧洲最严重的地区。 ▎ 2 巴西市场美元汇率创历史最高纪录
特殊时期，金银比的异动是标准的风险警示器 从金银比的变动中可以看出宏观经济层面全球总需求的一个基本轮廓。 本文来自付鹏的财经世界 东北证券首席经济学家付鹏： “金银比不仅仅反应大周期里白银基本面，总需求等的内容，在特殊时候的异常变动更像是一个和VIX一样的风险警示器，比单纯黄金在这一方面体现的更为明显。 ” 今天的内容里，我其实是想讨论的是关于由于类似流动性紧张情况下引发的金银比价异常变动的情况，离大家最有印象和当下情况类似的就是2008年金融危机阶段，当然我在之前的日记中已经多次解释过过去一个季度里的新冠疫情引发的金融市场的情况和2008年还是有非常多的区别。
风向突变！市场对黄金兴趣陡然降温、季节性抛售来了？美国恐迎史上最惨烈非农 周四（5月7日）亚市早盘，国际现货黄金位于1689.10美元/盎司。上一交易日金价一路大幅震荡下挫，最低触及1682.90美元/盎司，止步此前连续3个交易日的涨势，以阴线收跌报1684.80美元/盎司。本交易日目前来看，金价自低位有所反弹，但整体走势略显挣扎。 上一交易日金价亚市早盘开于1704.74美元/盎司，最高涨至1707.70美元/盎司，最低下探1682.10美元/盎司，收于1684.50美元/盎司，下跌20.20美元或1.18%。 与此同时，纽约商品期货交易所(COMEX)
英央行如期按兵不动，扩大QE只是时间问题？ 周四下午， 英国央行维持关键利率在0.1%不变，符合市场预期。货币政策委员会一致决定维持利率不变，货币政策委员会以7:2的比例同意维持6450亿英镑资产购买规模不变， 随时准备采取必要的进一步行动来支持经济。 英国央行利率决议公布后，英镑兑美元GBP/USD持续走高，短线涨近40点，现报1.2365。美元指数DXY短线下挫十余点，报100.11，欧元兑美元EUR/USD走高十余点，报1.0801。 英央行利率决议要点一览
页岩油企业“明牌”：一旦油价回升到30美元就停止减产 页岩油行业领头羊称，只要油价回升到30美元，减产就会中止......才刚刚有所起色的油市，又要面对一大挑战！ 5月以来，欧佩克+和其他产油国都陆续开始了减产之路： 5月1日至5日， 俄罗斯石油和 天然气凝析油产量降至950万桶/日。俄罗斯能源部副部长索罗金称，俄罗斯将很快达到减产峰值水平。 消息人士称， 沙特5月原油出口可能跌至600万桶/日左右，为近十年来最低水平。 美国能源信息署（EIA）昨晚公布的数据显示， 美国上周原油产量跌至2019年7月以来新低。 自发减产模式已开启，不少油井被关闭
消息：中行原油宝部分客户有望拿回20%保证金 据财新报道，中行原油宝事件处理结果为：1000万以下的小户有机会拿到20%的保证金。 5月5日消息，据财新报道，中行原油宝事件处理结果为： 1000万以下的小户有机会拿到20%的保证金；1000万以上的大户，则需自行承担全部保证金损失；至于穿仓的部分由中国银行自己承担。 据了解，1000万以下的小户之所以有机会拿回20%本金，是因为原先合同中有低于20%就强行平仓的条款。 据财新记者了解，中行原油宝客户6万余人，1000万元以上的客户不足100户。也就是说，绝大多数人都有希望拿回20%的保证金。 中国银行原油宝事件回顾：
小心巨震！欧银购债刺激计划被裁定部分违宪 欧市盘中，消息称德国法官部分驳回欧洲央行量化宽松案，判决欧洲央行量化宽松案部分行为违宪。 周二（5月5日）欧市盘中，消息称德国法官部分驳回欧洲央行量化宽松案，判决欧洲央行量化宽松案部分行为违宪。 这个消息令市场感到意外，此前的分析认为，德国接受该法案的可能性颇高，不过很可能对购买计划作出限制，从而不可避免地破坏政策的灵活性。 消息出来后，欧元兑美元短线上扬20余点，报1.0926；美元指数短线下挫20点，报99.35。德国十年期国债收益率涨2个基点至-0.54%。欧洲斯托克600指数涨幅收窄至1.4%。欧洲斯托克银行业指数涨幅收窄至2.5%。
以史为鉴：黄金市场的重大机会！欧元、英镑、黄金前景展望 周二(5月5日)欧市盘中，现货黄金徘徊于1700关口附近，早前曾试图上破1700美元/盎司水平。美元指数则交投于99.40左右。 美元：尽管继周一美元指数走出看涨“外包线”后，不排除汇价将进一步上涨，但目前美元遇阻99.00中段强阻力。 技术面来看，美元的下一支撑处在98.57，然后是98.35（200DMA），然后是97.87（2017-2018年降势的61.8%斐波位）。上行方面，若美元指数突破99.60将为汇价接近100.49（2017-2018降势的78.6%斐波那契）打开大门，然后是100.93。
贸易战 2.0 刺激避险！美元黄金“比翼齐飞” 油价暴拉8% 尽管“贸易战2.0”的疑云依旧笼罩，但市场人气明显获得提振，周二(5月5日)亚市盘中，油价持续拉升大涨超8%，高盛短短两周转向力挺原油，认为油市将迎来“反弹三部曲”。对中美贸易的担忧仍带来避险需求，黄金与美元上日“比翼齐飞”，目前高位盘整等待数据指引。 油价飙涨8% 高盛大变脸高唱“反弹三部曲” 继上日飙涨8%后，周二亚市早间WTI原油期货6月合约开盘涨逾4%，随后扩大涨幅至8%。 近期油市迎来多重利好因素：越来越多的国家开始重启经济，OPEC+本月开始的新一轮减产外，世界大型油企削减供应等。
重要程度堪比非农？交易员对“特朗普指数”敏感度再提升 算法和高速交易者正在重新设计模型，以纳入特朗普社交媒体帖子的影响力。 摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co.）的一项分析显示，美国国债市场对特朗普总统的推文越来越敏感，有迹象表明算法和高速交易者正在重新设计模型，以纳入特朗普社交媒体帖子的影响力。 金十数据此前曾报道过，摩根大通创建了“ Volfefe指数”，该指数的名字引用的是2017年特朗普总统社交媒体发文中出现的神秘词汇covfefe，指数用于追踪美国国债收益率与特朗普推文之间的相关性。
油价开盘重挫8%、黄金恐遭季节性暴跌 本周史上最差非农要来了：负千万级别？ 周一(5月4日)亚洲多数市场休市，整体交投清淡，原油价格在上周大幅收涨后开盘重挫8%，金价承压走低逼近1690关口。本周来看，市场将迎来千万级别的非农就业报告，可能会引发市场剧烈波动，同时需关注中美贸易的进一步发展。 美国累计确诊超118万 特朗普称有信心在今年年底研制出疫苗 据实时信息数据更新网站worldometers的统计数据显示，截至北京时间5月4日08:36，全球新冠肺炎累计确诊病例数超356万例，目前累计确诊3,563,359例，累计死亡超24.8万例，为248,137例。
全球市场抛售风暴：只因两个人！？ 周一(5月4日)，全球金融市场恐遭遇抛售：亚太股市下挫，美股期货同样承压，道指期货跌超300点；昨天中东股市暴跌，沙特股市开盘后迅速下挫，不到一小时，跌幅就超7%以上；国际油价方面，美国WTI原油跌超7%，最低18.10美元/桶；布伦特原油跌幅近3%。眼下，除了美元之外，几乎所有资产都在下跌！
发生了什么？交易员们在4月最后一天争相买入欧元 据彭博社报道，交易员们在4月最后一天争相买入欧元，以重新平衡他们的投资组合，这导致了欧元汇率在当天突然飙升。 随着需求飙升，周四伦敦定盘时间下午4点左右，欧元兑美元汇率跃升至两周高位。定盘前半小时，欧元期货合约成交近37亿美元，创3月6日以来最高水平。 欧元兑美元执行价为1.08，价值近21亿欧元(合23亿美元)的期权到期后，成交量大增，而前一天又有10亿欧元的类似期权到期。在欧洲央行维持利率不变并表示准备采取一切必要措施支持欧元区经济之后，欧元汇率周四早些时候曾出现下跌。
减产协议今日生效，美油期货一度上破20美元，创两周新高 周五早盘，油价继续上涨，WTI原油期货升至20美元/桶上方，创两周以来新高。 周五早盘，国际油价继续上涨，WTI原油期货升至20美元/桶上方，日内涨超6%，创两周以来新高；布伦特原油期货涨超4.7%，报27.76美元/桶。 油价已经连续三个交易日收涨，原因是全球减产加剧，实物市场出现复苏迹象。 进入5月后，沙特、俄罗斯等主要产油国将按照协议实施联合减产970万桶/天。在全球储油空间接近饱和的紧迫状况之下，此前有消息称沙特已经开始提前减产。 而且其他产油国近两天也不断传出减产的消息：
欧洲央行大幅下调今年GDP预期，拉加德：欧元区面临前所未有的衰退 继周四公布利率决议，维持三大关键利率不变之后，周五欧洲央行大幅下调今年GDP预期。 欧洲央行在周五发布的公告中将今年GDP预期大幅下调，并上调了明年GDP预期。该央行预计本季度欧元区GDP最多将萎缩15%，下半年将出现“漫长而不完全的复苏”，第三和第四季度GDP增速将分别为大约6%和3%；并认为欧元区经济可能要到2022年才能恢复到去年的水平。
美国重量级数据来袭、小心美元再遭抛售 金价也有大跌风险 世卫组织将发布重要声明
三大利好助力油价暴涨，美、布两油双双涨超10% 多重利好加持下，原油多头终于看到一丝曙光，美原油期货周四上午涨超15%。 周四，国际油价延续了周三的涨势，美、布两油开盘后继续上涨，截至11:27，WTI原油期货涨幅扩大至17美元/桶上方，日内涨近13%，刷新近一周以来新高。布伦特原油期货涨幅扩大至7%，站上26美元/桶。 最近几天油价的上涨受益于近期市场情绪的改善，基本面也出现了一些稍微乐观的迹象。 美国原油库存增速放缓
4月财新中国制造业PMI降至49.4 重返荣枯水平之下 4月30日公布的4月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得49.4，较3月回落0.7个百分点，重返收缩区间，显示制造业景气不佳。海外疫情蔓延对中国经济的二次冲击开始逐渐显现。 财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，4月国内复工复产继续推进，但出口订单猛烈下滑，严重制约了中国经济的进一步修复。在二次冲击下，企业家信心、就业、工业原材料库存问题都更加突出。4月17日中央政治局会议提出“六保”，对中小企业、居民收入等薄弱环节的救济尤为必要，一揽子宏观政策亟待落地。
