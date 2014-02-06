请观看如何免费下载自动交易
来自MQL5社区的评论：
它使用MetaTrader 5策略测试器中M1 OHLC tick 生成算法：如果价格在新柱形开始后下跌，那么它必然会在下一次价格变化时上升，反之亦然。
注意： 策略测试器的"仅开盘价" 和 "1分钟OHLC"模式只能用于粗略和快速的评估策略效果的方式。
本EA仅当策略测试器使用“开盘价”或者“1分钟OHLC”模式才是盈利的。交易量常数volume=0.1手
启用资金管理（RISK参数）
它能够读取OHLC ticks （通过onTimer事件），由策略测试器的"仅开盘价" 和 "1分钟OHLC"生成。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/244
