MQL5参考语言基础语法关键词 注释标识符关键词 关键词 下面列出的是固定的保留字标识符，每个人标识符相当于一个动作，不能用来操作其他命令。 数据类型 bool float uint char int ulong class long union color short ushort datetime string void double struct enum uchar 访问分类符 const private virtual delete protected override public 存储类型 extern input static 操作符 break dynamic_cast operator case else pack continue for return default if sizeof delete new switch do offsetof while 其他 this #define #import true #ifdef #include false #ifndef #property template #else group typename #endif namespace 标识符 数据类型