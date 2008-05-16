请观看如何免费下载自动交易
有时需要显示信息为表格状态。在主窗口中显示表格线时非常容易的，使用 Comment(line_1,"\n",line_2,"\n"...)即可。 查看范例 Comment2
Comment () 函数不仅仅在主窗口的图表中使用，有时也需要在指标的子窗口显示。这种情况下，可以看看下面的范例。
该指标显示具体货币对的正常标准信息。函数。
void PrepareInfo(string & array[][])
使用MarketInfo()函数填写两维字串符数组，随后显示该函数数组。
void Show(string valueArray[][])
该函数非常普遍，可以使用于任意两维字串符数组。
void RefreshAccountInfo()
若改变交易货币对、时间周期和交易账户必须刷新信息。
所有规格数据的计算和显示只有一次，就是说每个替克上不会刷新。
以下使用范例:
