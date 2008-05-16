代码库部分
到包裹
指标

Specification - MetaTrader 4脚本

有时需要显示信息为表格状态。在主窗口中显示表格线时非常容易的，使用 Comment(line_1,"\n",line_2,"\n"...)即可。 查看范例 Comment2


Comment () 函数不仅仅在主窗口的图表中使用，有时也需要在指标的子窗口显示。这种情况下，可以看看下面的范例。



该指标显示具体货币对的正常标准信息。函数。


void PrepareInfo(string & array[][])

使用MarketInfo()函数填写两维字串符数组，随后显示该函数数组。


void Show(string valueArray[][])

该函数非常普遍，可以使用于任意两维字串符数组。


void  RefreshAccountInfo()

若改变交易货币对、时间周期和交易账户必须刷新信息。


所有规格数据的计算和显示只有一次，就是说每个替克上不会刷新。

以下使用范例:




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8007

