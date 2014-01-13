代码库部分
指标

AMkA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
amka.mq5
原作者：

Perry Kaufman

Perry Kaufman's的自适应移动平均指标，它具备基于标准差的信号指示点。

信号点的意义如下。如果市场走势变的平坦，AMA指标呈水平状态并且无信号点出现。如果有明显的方向性趋势越过了均方差范围，一个适当的颜色点出现。那是一个入场或出场的信号。

下面的等式被用作一个信号点定位的标准：

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK

其中：

  • AMA-AMA0 - АМА last expansion;
  • StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - 某周期的指标扩展标准差；
  • dK - 外部参数。

Perry Kaufman的自适应移动平均

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/387

