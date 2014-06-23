请观看如何免费下载自动交易
此 RWI 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RWI.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 RWI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6991
随机漫步指数
