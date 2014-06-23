代码库部分
RWI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1288
(24)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
rwi.mq5 (16.33 KB) 预览
rwi_htf.mq5 (21.09 KB) 预览
RWI 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RWI.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 RWI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6991

