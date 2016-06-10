CodeBaseKategorien
Bibliotheken

IncMomentumOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\IncOnArray\
incmomentumonarray.mqh (2.36 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
test_momentumonarray.mq5 (2.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Die CMomentumOnArray Klasse berechnet die Werte des Momentum Indikators im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

  • int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

  • const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
  • double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
  • double aMomentum[] - Puffer mit den berechneten Werten des Indikators.

Zusätzliche Methoden:

  • int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
  • string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_MomentumOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CMomentumOnArray anwendet. Die Datei IncMomentumOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum.. Es kann als einen Trendfolge- und als Leit-Indikator verwendet werden.

Example of use of the CMomentumOnArray class

