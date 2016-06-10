und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
IncMomentumOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 893
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die CMomentumOnArray Klasse berechnet die Werte des Momentum Indikators im Indikator-Puffer.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:
- int aPeriod - Indikator Periodenlänge.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- double aMomentum[] - Puffer mit den berechneten Werten des Indikators.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- int BarsRequiredPDIMDI() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_MomentumOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CMomentumOnArray anwendet. Die Datei IncMomentumOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum.. Es kann als einen Trendfolge- und als Leit-Indikator verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/650
Die Klasse CCCIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den Commodity Channel Index (CCI). Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncWPROnArray
Die CWPROnArray-Klasse berechnet Williams' Percent Range (%R) in einem Indikator-Puffer. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.
Die CForceOnArray Klasse berechnet die Werte des Force-Index im Indikator-Puffer.IncRSIOnArray
Die Klasse CRSIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RSI (Relative Strength Index, RSI). Das Beispiel der Verwendung der Klasse ist beigefügt.