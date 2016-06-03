コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

IncMomentumOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
730
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmomentumonarray.mqh (2.36 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_momentumonarray.mq5 (2.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CMomentumOnArrayクラスは指標バッファでのモメンタム値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aMomentum[] - 指標計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • int BarsRequiredPDIMDI() - PDIとMDIの計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_MomentumOnArray.mq5はCMomentumOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncMomentumOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

モメンタムテクニカル指標は証券の値段が指定された期間で変動した量を図ります。それは、トレンド指標としても先行指標としても使用することができます。

CMomentumOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/650

IncCCIOnArray IncCCIOnArray

CCCIOnArrayクラスは指標バッファでのCommodity Channel Index（CCI）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

IncWPROnArray IncWPROnArray

CWPROnArrayクラスは指標バッファでのWilliams' Percent Range（%R）の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

IncForceOnArray IncForceOnArray

CForceOnArrayクラスは指標バッファでのForce Index（勢力指数）の計算のために設計されています。

IncRSIOnArray IncRSIOnArray

CRSIOnArrayクラスは指標バッファでのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。