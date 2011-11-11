CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncMomentumOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1892
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmomentumonarray.mqh (2.36 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_momentumonarray.mq5 (2.24 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CMomentumOnArray предназначен для расчета значений индикатора Momentum по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double aMomentum[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - возвращает минимальное количество баров для расчета PDI и MDI;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_MomentumOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMomentumOnArray. Файл IncMomentumOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период и может быть использован как в качестве осциллятора, следующего за тенденцией, так и в качестве опережающего индикатора.

Пример использования класса CMomentumOnArray

ASCtrend_HTF_Signal ASCtrend_HTF_Signal

Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.

StepXCCX_HTF_Signal StepXCCX_HTF_Signal

Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.

IncADOnArray IncADOnArray

Класс CADOnArray предназначен для расчета индикатора AD (Accumulation Distribution, A/D) по индикаторным буферам. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_ADOnArray.

Parabolic_HTF_Signal Parabolic_HTF_Signal

Индикатор Parabolic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Color_Parabolic на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.