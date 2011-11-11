Ставь лайки и следи за новостями
IncMomentumOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1892
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Класс CMomentumOnArray предназначен для расчета значений индикатора Momentum по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период индикатора.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
- double aMomentum[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- int BarsRequiredPDIMDI() - возвращает минимальное количество баров для расчета PDI и MDI;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_MomentumOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMomentumOnArray. Файл IncMomentumOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период и может быть использован как в качестве осциллятора, следующего за тенденцией, так и в качестве опережающего индикатора.
