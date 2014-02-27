请观看如何免费下载自动交易
描述:
类CEROnArray用来计算指标数据的Adaptive Moving Average (AMA)值的Efficiency Ratio (ER)值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod - ER值计算周期.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
- double aER[] - 计算结果缓存.
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名称.
Test_EROnArray 是一个使用了类CEROnArray的简单指标。 IncEROnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/631
