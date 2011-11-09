Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncEROnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1660
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CEROnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA).
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:
- int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
- double aER[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_EROnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CEROnArray. Файл IncEROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Простейший скрипт для удаления всех графических объектов с графика финансового актива.TrendLineAlert
Индикатор отображает наклонную трендовую линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.
Класс CERDOnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA), но с учетом направления движения цены. При движении цены вверх индикатор имеет положительные значения, при движении вниз - отрицательные.SpreadCandlesCreator
Индикатор в онлайне строит свечной график из текущих значений плавающего спреда.