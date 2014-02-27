加入我们粉丝页
类CERDOnArray用来计算指标数据的 Adaptive Moving Average值的Efficiency Ratio (ER) 值，并考虑了价格的移动方向。当价格向上移动则指标值为正，否则为负值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod - ER值计算周期.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
- double aERD[] - 计算结果缓存.
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名称.
Test_ERDOnArray 是一个使用了类CERDOnArray的简单指标。 IncERDOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
Adaptive Moving Average (AMA) 技术指标用来建立一个对价格噪音反应迟缓而对价格趋势判断及时的移动平均线。该指标是由Perry Kaufman在他的书 "Smarter Trading"中开发和描述的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/632
