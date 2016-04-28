und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncEROnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Beschreibung:
Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Efficiency Ratio (ER), der für den Indikator Adaptive Moving Average (AMA) benötigt wird.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- int aPeriod - Periodenlänge für die Berechnung des Wirkungsgrads;
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- double aERI[] - der Puffer für die berechneten aER-Werte;
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_EROnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CEROnArray anwendet. Die Datei IncEROnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/631
Die CAMAOnArray Klasse wird zur Berechnung des AMA (Adaptive Moving Average) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncStochasticOnArray
Die CStochasticOnArray Klasse wird zur Berechnung des Stochastik Indikators aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.
Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Wirkungsgrad (Efficiency Ratio, ER) verwendet, der für den Adaptive Moving Average (AMA) benötigt wird. Wenn der Preis steigt, hat er positive Werte, fällt er, negative.IncVHFOnArray
Die CVHFOnArray Klasse wird zur Berechnung des Vertical Horizontal Filter (VHF) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.