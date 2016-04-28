Beschreibung:



Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Efficiency Ratio (ER), der für den Indikator Adaptive Moving Average (AMA) benötigt wird.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:

int aPeriod - Periodenlänge für die Berechnung des Wirkungsgrads;

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

double aERI[] - der Puffer für die berechneten aER-Werte;

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_EROnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CEROnArray anwendet. Die Datei IncEROnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).



