Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncEROnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 953
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CEROnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada no Média Móvel Adaptativa (AMA).
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:
- int aPeriod - Período do cálculo do índice de eficiência.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] - Buffer de dados para o cálculo do indicador;
- double aER[] - Buffer com o valor calculado.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.
O arquivo Test_EROnArray.mq5 é um indicador de exemplo do uso da clase CEROnArray. O arquivo IncEROnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/631
A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.XdinMA
Média móvel calculada usando uma simples combinação algébrica de outras duas médias móveis de diferentes períodos. Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis.
ZigZag baseado em fractais. Ele funciona muito mais rápido do que o indicador de ziguezague convencional, devido ao uso do indicador Fractals.StochasticExpansion
Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente.