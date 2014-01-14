A classe CEROnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada no Média Móvel Adaptativa (AMA).

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:

int aPeriod - Período do cálculo do índice de eficiência.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

- é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] - Buffer de dados para o cálculo do indicador;

- Buffer de dados para o cálculo do indicador; double aER[] - Buffer com o valor calculado.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

O arquivo Test_EROnArray.mq5 é um indicador de exemplo do uso da clase CEROnArray. O arquivo IncEROnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).