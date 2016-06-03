コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

IncEROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
710
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
inceronarray.mqh (2.41 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_eronarray.mq5 (2.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

説明：

CEROnArrayクラスは適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA）に使用される効率比（Efficiency Ratio、ER）の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 効率比計算期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aER[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_EROnArray.mq5はCEROnArrayクラスを使用する指標の例です。IncEROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Test_EROnArray - CEROnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/631

IncAMAOnArray IncAMAOnArray

CAMAOnArrayクラスは指標バッファでのAMA（Adaptive Moving Average）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

CStochasticOnArrayクラスは指標バッファでのストキャスティックス値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

IncERDOnArray IncERDOnArray

CERDOnArrayクラスは適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA）に使用される効率比（Efficiency Ratio、ER）の価格変動方向を考慮した計算のために設計されています。指標の値は、価格が上向きに移動しているときには正で下向きに移動しているときには負です。

IncVHFOnArray IncVHFOnArray

CVHFOnArrayクラスは指標バッファでのVertical Horizontal Filter（VHF）値の計算のために設計されています。