代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

IncAMAOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1591
等级:
(26)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incamaonarray.mqh (3.3 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_amaonarray.mq5 (2.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

类CAMAOnArray用来计算指标数据的AMA (Adaptive Moving Average)的值。

Usage:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod - ER计算周期;
  • int aFastPeriod - EMA 最小周期;
  • int aSlowPeriod - EMA 最大周期.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
  • double aAMA[] - AMA计算结果缓存。

附加方法:

int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
string Name() - 返回指标名称。

Test_AMAOnArray 是一个使用了类CAMAOnArray的简单指标。 IncAMAOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

Adaptive Moving Average (AMA)技术指标用来建立一个对价格噪音反应迟缓而对价格趋势判断及时的移动平均线。该指标是由Perry Kaufman在他的书 "Smarter Trading"中开发和描述的。

Image:

Example of use of CAMAOnArray class

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/630

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

类CStochasticOnArray用来计算指标数据的 Stochastic 值。该类的例子已经提供。

IncOsMAOnArray IncOsMAOnArray

类COsMAOnArray用来计算指标数据的 OsMA (Moving Average of Oscillator)值。该类的例子已经提供。

IncEROnArray IncEROnArray

类CEROnArray用来计算指标数据的 Adaptive Moving Average (AMA)值的Efficiency Ratio (ER) 值。该类的例子已经提供。

IncERDOnArray IncERDOnArray

类CERDOnArray用来计算指标数据的 Adaptive Moving Average (AMA)值的Efficiency Ratio (ER) 值，并考虑了价格的移动方向。当价格向上移动则指标值为正，否则为负值。