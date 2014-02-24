请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该SuperTrend指标是运行在MetaTrader 5平台。
原始版本是用MQL4编写并且发布在mql4.com的CodeBase库里。
可以使用填充功能DRAW_FILLING，而是否使用该功能由参数"Show_Filling"决定。
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/576
Value Charts
Value Charts是一个非趋势指标，通过使用非趋势极限价格反应超买超卖的程度。iBeta
关于反应2个标的的共变性，相关性以及Beta值的指标。
iSimpleClock
该指标以注释方式显示简单时钟。MLP Neural Network Class
CNetMLP 提供多层感知(MLP).