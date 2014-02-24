该SuperTrend指标是运行在MetaTrader 5平台。

原始版本是用MQL4编写并且发布在mql4.com的CodeBase库里。

可以使用填充功能DRAW_FILLING，而是否使用该功能由参数"Show_Filling"决定。

Show_Filling=false:



Show_Filling=true (DRAW_FILLING):



