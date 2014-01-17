原作者：

Witold Wozniak

Stochastic CG Oscillator - 是一个 随即震荡器，它的值不是基于价格序列计算的，而是基于CG Oscillator 指标值计算的。

标准随机 震荡器可能无法对市场周期性的循环或者波动产生反应。它使用固定的计算周期并且不会根据不断变化的市场循环周期长度进行调整。Stochastic Cyber Cycle没有这个缺陷并且它可以根据当前市场的波动性自动调节。

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。此指标构成的最简单的交易系统完全和随机震荡器或者RSI指标一样。