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EA

Parabolic SAR EA - MetaTrader 5EA

lukas1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自于 - Victor Lukashuck

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标信号，工作于 Bar current 柱和 Work timeframe 时段。EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

一个建仓信号也是关闭相反仓位的平仓信号，如果存在一个反向仓位，它就被关闭，并在信号的方向上再开启一个新的仓位。

Parabolic SAR EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23039

Extent Extent

Extent 指标

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

简要描述

Breakeven v3 Breakeven v3

把仓位移动到盈亏平衡点

BADX BADX

这个 EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标