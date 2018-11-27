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Parabolic SAR EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2259
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Victor Lukashuck
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标信号，工作于 Bar current 柱和 Work timeframe 时段。EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。
一个建仓信号也是关闭相反仓位的平仓信号，如果存在一个反向仓位，它就被关闭，并在信号的方向上再开启一个新的仓位。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23039
Extent
Extent 指标Simple EA MA plus MACD
简要描述
Breakeven v3
把仓位移动到盈亏平衡点BADX
这个 EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标