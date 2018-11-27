Parabolic SAR EA

思路来自于 - Victor Lukashuck

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标信号，工作于 Bar current 柱和 Work timeframe 时段。EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

一个建仓信号也是关闭相反仓位的平仓信号，如果存在一个反向仓位，它就被关闭，并在信号的方向上再开启一个新的仓位。



