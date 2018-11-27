思路来自于 - Vladimir Khlystov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这使一个简单的EA，它使用了两个指标: iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合分离指标, MACD). EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

首先，指标寻找信号柱: 当新柱 (#0) 出现时, 检查柱#1的 MACD 指标是否与零线交叉。交叉意味着找到了信号。卖出信号柱的例子:





一旦找到了信号柱，就记住信号柱的最高价和最低价，并等待价格突破价格中的一个。对于卖出柱: 如果价格突破最低价，开启卖出仓位,





如果价格突破了最高价，重置卖出信号。