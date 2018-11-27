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Simple EA MA plus MACD - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2602
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Vladimir Khlystov
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这使一个简单的EA，它使用了两个指标: iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合分离指标, MACD). EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。
首先，指标寻找信号柱: 当新柱 (#0) 出现时, 检查柱#1的 MACD 指标是否与零线交叉。交叉意味着找到了信号。卖出信号柱的例子:
一旦找到了信号柱，就记住信号柱的最高价和最低价，并等待价格突破价格中的一个。对于卖出柱: 如果价格突破最低价，开启卖出仓位,
如果价格突破了最高价，重置卖出信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23040
FT CCI MA
这个EA交易是基于iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标的。DayImpuls
搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqh
Extent
Extent 指标Parabolic SAR EA
这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标。