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EA

Simple EA MA plus MACD - MetaTrader 5EA

cmillion | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来自于 - Vladimir Khlystov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这使一个简单的EA，它使用了两个指标: iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合分离指标, MACD). EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

首先，指标寻找信号柱: 当新柱 (#0) 出现时, 检查柱#1的 MACD 指标是否与零线交叉。交叉意味着找到了信号。卖出信号柱的例子:

"卖出" 信号柱

一旦找到了信号柱，就记住信号柱的最高价和最低价，并等待价格突破价格中的一个。对于卖出柱: 如果价格突破最低价，开启卖出仓位,

开启卖出

如果价格突破了最高价，重置卖出信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23040

FT CCI MA FT CCI MA

这个EA交易是基于iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标的。

DayImpuls DayImpuls

搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqh

Extent Extent

Extent 指标

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标。