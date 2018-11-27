代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

FT CCI MA - MetaTrader 5EA

basile | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2120
等级:
(19)
已发布:
FT CCI MA.mq5 (45.05 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Vasiliy

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标。

当 MA 显示为上升时，iCCI 指标: -100 买入而 200 to 卖出!

当 MA 显示为下降时， iCCI 指标: 100 买入而 -200 to 卖出!

这样，在较大波动时，”错误的“交易会减少。EA 随后会尝试捕捉剩余的波动，

您可以包含用于交易的时间段 (Use Time interval 参数会启用/禁用是否适用时间段). 时间段设为从 Start hour 到 End hour. 您可以定义时间段在一天之内也可以跨天。下面是定义时间段的例子:

//+------------------------------------------------------------------+
//| TimeControl                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TimeControl(void)
  {
   MqlDateTime STimeCurrent;
   datetime time_current=TimeCurrent();
   if(time_current==D'1970.01.01 00:00')
      return(false);
   TimeToStruct(time_current,STimeCurrent);
   if(InpStartHour<InpEndHour) // 日内时间段
     {
/*
例子:
input uchar    InpStartHour      = 5;        // 开始小时数
input uchar    InpEndHour        = 10;       // 结束小时数
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
_  _  _  _  _  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  _
*/
      if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour && STimeCurrent.hour<InpEndHour)
         return(true);
     }
   else if(InpStartHour>InpEndHour) // 时间段跨天
     {
/*
例子:
input uchar    InpStartHour      = 10;       // Start hour
input uchar    InpEndHour        = 5;        // End hour
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  _  _  _  _  +  +  +  +  +  +
*/
      if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour || STimeCurrent.hour<InpEndHour)
         return(true);
     }
   else
      return(false);
//---
   return(false);
  }



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23061

DayImpuls DayImpuls

搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqh

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

简要描述

Extent Extent

Extent 指标