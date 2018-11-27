请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FT CCI MA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2120
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Vasiliy
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个 EA 使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标。
当 MA 显示为上升时，iCCI 指标: -100 买入而 200 to 卖出!
当 MA 显示为下降时， iCCI 指标: 100 买入而 -200 to 卖出!
这样，在较大波动时，”错误的“交易会减少。EA 随后会尝试捕捉剩余的波动，
您可以包含用于交易的时间段 (Use Time interval 参数会启用/禁用是否适用时间段). 时间段设为从 Start hour 到 End hour. 您可以定义时间段在一天之内也可以跨天。下面是定义时间段的例子:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TimeControl | //+------------------------------------------------------------------+ bool TimeControl(void) { MqlDateTime STimeCurrent; datetime time_current=TimeCurrent(); if(time_current==D'1970.01.01 00:00') return(false); TimeToStruct(time_current,STimeCurrent); if(InpStartHour<InpEndHour) // 日内时间段 { /* 例子: input uchar InpStartHour = 5; // 开始小时数 input uchar InpEndHour = 10; // 结束小时数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + _ _ _ _ _ _ */ if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour && STimeCurrent.hour<InpEndHour) return(true); } else if(InpStartHour>InpEndHour) // 时间段跨天 { /* 例子: input uchar InpStartHour = 10; // Start hour input uchar InpEndHour = 5; // End hour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ + + + + + + */ if(STimeCurrent.hour>=InpStartHour || STimeCurrent.hour<InpEndHour) return(true); } else return(false); //--- return(false); }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23061
DayImpuls
搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqhBronze Warrioir
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。
Simple EA MA plus MACD
简要描述Extent
Extent 指标